Le Pentagone requiert 54 milliards de $ de budget dédié à l'augmentation des capacités américaines en termes de guerre avec les drones, soit plus que le budget militaire de la plupart des pays

La demande budgétaire colossale de 1500 milliards de dollars présentée par l'armée américaine pour le prochain exercice fiscal comprend ce que les responsables du Pentagone ont qualifié de plus gros investissement de l'histoire des États-Unis dans la guerre des drones et les technologies de lutte contre les drones. Le Pentagone requiert 54 milliards de $ de budget dédié à laugmentation des capacités américaines en termes de guerre avec les drones. Cest signe que les autorités américaines semblent désormais en accord avec la prédication dElon Musk selon laquelle lère des avions de chasse est révolue, place aux drones autonomes.
Les dépenses prévues pour les technologies de guerre autonomes et les drones dans le projet de budget 2027 du département américain de la Défense dépasseraient le budget de défense de la plupart des pays et se classeraient parmi les 10 premiers au monde en termes de dépenses militaires, devant des pays tels que l'Ukraine, la Corée du Sud et Israël.
De façon précise, le Pentagone demande 53,6 milliards de dollars pour stimuler la production et l'acquisition de drones aux États-Unis, former des opérateurs de drones, mettre en place un réseau logistique pour soutenir les déploiements de drones et développer les systèmes de lutte contre les drones afin de défendre davantage de sites militaires américains. Cette demande de financement est inscrite au budget du Defense Autonomous Warfare Group (DAWG), une organisation créée fin 2025 qui bénéficierait d'une augmentation budgétaire massive après avoir reçu environ 226 millions de dollars dans le budget de l'exercice 2026.
Une enveloppe supplémentaire de 20,6 milliards de dollars permettrait d'acquérir des drones d'attaque à usage unique ainsi que des drones développés dans le cadre du programme « Collaborative Combat Aircraft » de l'armée de l'air américaine, qui vise à mettre au point des prototypes de drones capables de faire équipe avec des avions de chasse pilotés par des humains. Une partie de ces fonds serait également consacrée à des systèmes de défense destinés à contrer les petits drones, ainsi qu'au drone Boeing MQ-25 de la marine américaine, conçu pour effectuer le ravitaillement en vol des avions de chasse embarqués afin d'étendre leur rayon d'action.
Tucked into Trump's absurd $1.5 trillion Pentagon request is $54.6 billion drone budget. A 24,000% increase over last year.— Rep. Bonnie Watson Coleman (@RepBonnie) April 21, 2026
Who has just happened to have gotten into the drone business recently?
Don, Jr. and Eric Trump.
I'm sure that's just a coincidence. pic.twitter.com/olODgQdMzq
Ces drones sont de véritables ordinateurs volants à linstar du Shaed MS 001 développé par la Russie
On a beaucoup parlé de l'utilisation de l'intelligence artificielle par les États-Unis pour créer une nouvelle génération d'armes autonomes, mais d'autres pays sont sur la même lancée. C'est le cas de la Russie, qui effectue des tests sur un drone équipé du superordinateur Jetson Orin de Nvidia. Dévoilé en décembre 2024 par Nvidia, le Jetson Orin Nano Super est un mini-PC puissant destiné aux développeurs d'IA et aux amateurs. Il offrirait des performances de 67 TOPs grâce à un processeur ARM, 1024 curs CUDA et un système d'exploitation Linux personnalisé. Au prix de 249 dollars, le Jetson Orin Nano Super représente une entrée abordable dans le domaine de l'IA.
La Russie utilise les capacités d'autopilotage de l'IA dans son nouveau drone MS001, actuellement testé sur le terrain. Le général de division ukrainien Vladyslav Klochkov indique à propos de ce dernier que le MS001 est capable de voir, d'analyser, de décider et de frapper sans commande extérieure. Il dispose en sus d'une vision thermique, d'une télémétrie en temps réel et peut fonctionner en essaim.
Le MS001 n'a pas besoin de coordonnées ; il est capable de prendre des mesures indépendantes comme si quelqu'un contrôlait le drone. Le drone est capable d'identifier des cibles, de sélectionner les priorités les plus élevées et d'ajuster ses trajectoires. Même le brouillage du GPS et les manuvres de la cible peuvent s'avérer inefficaces.
Outre le Jetson Orin, les restes dun MS001 abattu ont révélé la présence d'une caméra thermique pour les opérations nocturnes ou à faible visibilité, d'un Nasir GPS avec antenne CRPA pour une navigation à l'épreuve du piratage, de puces FPGA pour la logique adaptative embarquée et d'un modem radio pour la télémétrie et la communication avec l'essaim. Le MS001 est une variante des drones iraniens Shahed. On a récemment découvert qu'un nouveau drone russe similaire, baptisé V2U, était également alimenté par le Jetson Orin, inséré dans une carte porteuse Leetop A603 fabriquée en Chine. Ce drone est décrit comme un drone intelligent d'attaque suicide doté d'une intelligence artificielle.
Les dégâts en lien avec la mise à contribution des drones sont visibles dans le cadre de lactuel conflit opposant Iraniens et Américains
Avant l'aube du 1er mars 2026, des drones iraniens de type Shahed ont frappé deux data centers d'Amazon Web Services aux Émirats arabes unis. Un troisième centre de données à Bahreïn a également été touché, bien que l'intentionnalité de cette frappe reste moins certaine. C'est la première fois qu'un État a délibérément ciblé des data centers commerciaux en temps de guerre.
L'événement n'est pas passé inaperçu dans le monde de l'informatique. Les frappes ont gravement endommagé deux des trois zones de disponibilité cloud dans la région UAE (ME-CENTRAL-1) et une zone dans la région Bahreïn (ME-SOUTH-1). Les modèles de redondance standard ont échoué, car plusieurs zones sont tombées simultanément. AWS a confirmé des dommages structurels, des coupures d'alimentation, des incendies et des dégâts des eaux liés aux systèmes d'extinction.
Parmi les services touchés : la banque Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, les plateformes de paiement Hubpay et Alaan, la société de données cloud Snowflake, et la grande plateforme de transport Careem.
Pour les professionnels du secteur, la réponse d'AWS a été symptomatique de l'ampleur des dégâts : AWS a adressé un e-mail à ses clients indiquant qu'il « supprimait tous les frais d'utilisation dans la région ME-CENTRAL-1 pour mars 2026 ». Un geste rarissime de la part d'AWS, qui illustre mieux que n'importe quel communiqué l'étendue réelle des perturbations.
Selon un rapport de Reuters, l'entreprise a déclaré qu'elle s'efforçait de rétablir le service et aidait entre-temps ses clients à migrer vers d'autres régions AWS. « À mesure que la situation évolue et, comme nous l'avons déjà conseillé, nous demandons à ceux qui ont des charges de travail dans les régions touchées de continuer à migrer vers d'autres emplacements », a déclaré Amazon dans un communiqué cité par l'agence de presse.
Source : Budget FY2027, Comparatif des bugdets militaires
Et vous ?
Que pensez-vous de la mise à contribution de lintelligence artificielle et des drones sur les champs de bataille ?
Voir aussi :
Amazon Web Services confirme que ses centres de données aux Émirats arabes unis ont été « directement touchés » par des drones iraniens : « Ces frappes ont causé des dommages structurels »
L'Iran menace « d'anéantir complètement et totalement » le centre de données Stargate AI d'OpenAI, d'une valeur de 30 milliards de dollars, situé à Abou Dhabi
L'Iran menace d'endommager les câbles Internet sous-marins en mer Rouge, ce qui aurait un impact considérable sur la vitesse d'Internet dans de nombreux pays à travers le monde
Vous avez lu gratuitement 1 036 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.