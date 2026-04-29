Le Japon se tourne vers les robots humanoïdes dotés d'IA d'Unitree Robotics pour la manutention des bagages et du fret afin de pallier la grave pénurie de main-d'uvre qui touche son aéroport de Tokyo-Haneda

Le Japon a fait appel aux robots humanoïdes d'Unitree Robotics pour pallier la grave pénurie de main-d'uvre qui touche son aéroport le plus fréquenté, celui de Tokyo-Haneda. Alors que le tourisme connaît un essor fulgurant dans le pays et que la main-d'uvre diminue, Japan Airlines teste actuellement des machines dotées d'intelligence artificielle (IA) pour la manutention des bagages et du fret. Cette initiative marque une évolution plus générale vers l'automatisation dans des secteurs qui ont longtemps reposé sur la précision et la rigueur humaines.
Hangzhou Yushu Technology Co., Ltd., opérant sous le nom commercial Unitree Robotics, est une entreprise de robotique basée à Hangzhou, en Chine. Fondée par Wang Xingxing en mai 2016, Unitree s'est d'abord spécialisée dans les robots quadrupèdes destinés au marché grand public. En 2024, l'entreprise s'est lancée dans la production de robots humanoïdes, dont le dernier modèle a été commercialisé au prix de 16 000 dollars américains.
Cette expérimentation sinscrit dans un contexte où les robots humanoïdes gagnent en accessibilité et en maturité technique. En juillet 2025, Unitree a présenté son robot humanoïde R1, proposé à partir de 5 900 dollars, soit un prix nettement inférieur à celui de son prédécesseur, le G1. Pesant 25 kg et doté de 26 articulations, le R1 intègre un modèle d'IA multimodal capable de traiter simultanément la parole et l'image. Cette combinaison de capacités techniques et de réduction des coûts illustre une évolution rapide vers une adoption plus large des robots humanoïdes dans des environnements opérationnels, notamment dans les secteurs confrontés à des pénuries de main-d'uvre.
Plus récemment, sur le tarmac de lun des aéroports les plus fréquentés au monde, une petite silhouette humanoïde pousse prudemment des bagages vers un tapis roulant, puis sarrête, non pas par fatigue, mais parce quelle a besoin de se recharger.
Il ne s'agit pas d'un aperçu d'un avenir lointain, mais d'un essai déjà en cours à l'aéroport Haneda de Tokyo, où des robots sont testés en tant que collègues aux côtés des bagagistes humains. Cette expérience reflète un changement profond dans l'approche japonaise du travail, alors que les pressions démographiques et l'essor du tourisme se heurtent.
Plutôt que de remplacer purement et simplement les employés, ces machines sont mises en service pour alléger la charge de travail dans l'un des postes les plus exigeants physiquement du secteur aérien.
Des robots humanoïdes à l'aéroport de Tokyo-Haneda
Japan Airlines (JAL) prévoit de déployer des robots humanoïdes à titre expérimental à partir du mois de mai, dans le cadre d'un programme qui s'étendra jusqu'en 2028. Cette initiative, mise en place en partenariat avec GMO Internet Group, vise à assister le personnel au sol chargé du transport des bagages et du fret.
Ces robots, fabriqués par la société chinoise Unitree Robotics, mesurent environ 130 cm de haut et sont capables d'effectuer des tâches répétitives et physiquement exigeantes sur l'aire de trafic de l'aéroport. Lors des démonstrations, les robots ont été vus en train de mettre du fret en place et d'aider aux opérations de chargement.
Bien qu'ils puissent fonctionner en continu pendant deux à trois heures, leur rôle reste limité. Les responsabilités essentielles, telles que les contrôles de sécurité et la supervision des opérations, restent fermement entre les mains des humains.
Selon Yoshiteru Suzuki, responsable des services au sol chez JAL, l'objectif n'est pas l'automatisation totale, mais la réduction de la charge physique pesant sur les employés. Dans un secteur où la précision et la sécurité sont primordiales, l'équilibre entre le jugement humain et l'assistance robotique est soigneusement préservé.
L'essor du tourisme au Japon et le vieillissement de la population stimulent l'automatisation des aéroports
Le Japon connaît une forte augmentation du nombre de visiteurs internationaux, avec plus de 7 millions d'arrivées enregistrées rien qu'au cours des deux premiers mois de 2026. Cette hausse fait suite à un nombre record de 42,7 millions de touristes l'année dernière, ce qui exerce une pression considérable sur les infrastructures telles que l'aéroport de Haneda, qui accueille plus de 60 millions de passagers par an.
Dans le même temps, le pays est confronté à une main-d'uvre en déclin et vieillissante. Selon certaines estimations, le Japon pourrait avoir besoin de plus de 6,5 millions de travailleurs étrangers d'ici 2040 pour soutenir sa croissance économique, alors même que le climat politique à l'égard de l'immigration devient de plus en plus prudent.
Ce double défi oblige les industries à repenser leurs méthodes de travail.
Tomohiro Uchida, de la division IA et robotique de GMO, fait remarquer que si les aéroports semblent très automatisés à première vue, une grande partie de leurs opérations en coulisses repose encore largement sur le travail manuel. La manutention des bagages, en particulier, reste une activité à forte intensité de main-d'uvre et physiquement exigeante.
L'introduction de robots relève donc moins de l'innovation pour l'innovation que d'une nécessité.
Pour l'avenir, Japan Airlines étudie déjà d'autres applications possibles pour ces machines, notamment le nettoyage des cabines d'avion et d'autres opérations au sol. En cas de succès, cet essai pourrait servir de modèle pour une adoption à plus grande échelle dans les aéroports et au-delà.
Pour l'instant, la vue de robots humanoïdes travaillant sous les ailes d'avions de ligne illustre bien un pays à la croisée des chemins, où la tradition côtoie la technologie, et où l'avenir du travail se redessine discrètement, étape par étape.
Ces avancées récentes en robotique humanoïde témoignent dune accélération des capacités techniques qui dépassent les usages industriels traditionnels. Lors du gala du Nouvel An chinois, plus dune vingtaine de robots humanoïdes ont exécuté une démonstration darts martiaux avancés, illustrant des progrès significatifs en matière de coordination et de motricité par rapport à lannée précédente.
Fruit dune collaboration entre Unitree, Magiclab, Galbot et Noetix, cette démonstration a mis en lumière les avancées rapides de la Chine dans lingénierie des systèmes humanoïdes. Au-delà de la performance scénique, les analystes y voient un signal stratégique qui souligne lambition de Pékin de devenir un acteur majeur de la robotique, avec des répercussions attendues sur lautomatisation industrielle, le marché du travail et lintégration de ces technologies dans la vie quotidienne.
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