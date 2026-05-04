Banzai ! Le Japon construit des drones kamikazes en carton : les drones AirKamuy coûtent environ 2 000 $, réduisent la réflexion radar et offrent des avantages en matière de furtivité

Le Japon s'intéresse à des drones en carton à bas coût qui pourraient être difficiles à détecter et destinés à un usage militaire. Les drones en carton réduisent la réflexion radar, offrant ainsi des avantages en matière de furtivité et un potentiel pour des missions de reconnaissance avec un risque réduit d'être détectés par l'ennemi. Ce concept s'inscrit dans une tendance plus large vers des systèmes sans pilote évolutifs et jetables, alors que le Japon cherche à renforcer ses capacités de défense avec des solutions pratiques et rentables.
Les drones kamikazes occupent de plus en plus une place centrale sur les théâtres d'opérations. La guerre en Ukraine a mis en lumière leur rôle croissant dans les conflits récents et a ouvert la voie aux armes autonomes létales. En mars 2026, le Pentagone a confirmé avoir frappé des cibles iraniennes à l'aide d'armes qui sont des copies des drones kamikazes Shahed 136, fabriqués par l'Iran lui-même. Plusieurs pays ont intensifié leurs efforts afin de développer et dintégrer des drones kamikazes au sein de leurs arsenaux. Cela met en évidence la manière dont une technologie bon marché peut être détournée et convertie en un dispositif létal à fort pouvoir destructeur.
Au Japon, le pays explore des approches non conventionnelles en matière de technologie militaire, comme en témoigne la rencontre entre son ministre de la Défense et une start-up développant des drones en carton. La société, Air Kamui, a déjà fourni ses drones à bas coût à la Force d'autodéfense maritime japonaise pour qu'ils servent de cibles aériennes, ce qui indique une adoption opérationnelle précoce. Fabriqués à partir de carton ondulé, ces drones sont conçus pour être légers, peu coûteux et rapidement produits en grande quantité.
Ce concept s'inscrit dans une tendance plus large vers des systèmes sans pilote évolutifs et jetables, alors que le Japon cherche à renforcer ses capacités de défense avec des solutions pratiques et rentables. Récemment, des étudiants de l'université Penn State ont mis au point un drone de sauvetage économique doté d'une cartographie 3D, permettant une navigation autonome dans des zones sinistrées sombres et hors de portée du GPS afin de localiser les victimes piégées à l'intérieur des bâtiments.
Plusieurs start-ups ont mis au point des drones fabriqués principalement à partir de carton ondulé pour des missions à faible coût et jetables. Le choix du matériau offre des avantages clés : les cellules sont légères, peu coûteuses, biodégradables et peuvent être produites rapidement en grandes quantités. Ces qualités les rendent particulièrement adaptées aux missions où l'on s'attend à ce que les appareils soient perdus, comme les exercices d'entraînement.
Au-delà des missions d'entraînement, l'armée explore d'autres utilisations pour ces drones. Leur structure en carton réduit la réflexion radar par rapport au métal ou à la fibre de carbone, ce qui les rend plus difficiles à détecter. Cette faible observabilité pourrait les rendre efficaces pour des missions de reconnaissance, permettant aux forces de localiser des cibles tout en restant moins visibles pour les capteurs ennemis.
Au cur des efforts japonais se trouve l'AirKamuy 150, développé par Air Kamui. Fabriqué en carton ondulé recouvert dun revêtement résistant à leau, ce drone est léger, peu coûteux et peut être expédié à plat pour un assemblage rapide en cinq minutes environ. Vendu environ 2 500 dollars, il est bien moins cher que les drones à voilure fixe conventionnels. La Force dautodéfense maritime japonaise a adopté cette plateforme comme cible aérienne, confirmant ainsi son utilité opérationnelle. Au-delà de la formation, sa faible réflectivité radar pourrait lui permettre de remplir à l'avenir des missions de reconnaissance où une détectabilité réduite constitue un avantage.
Le Japon fait évoluer sa stratégie de défense, passant de la simple acquisition de drones à une intégration en profondeur des systèmes sans pilote dans toutes les branches de l'armée. Cette approche met l'accent non seulement sur l'acquisition, mais aussi sur l'élaboration de doctrines, de cadres de formation, de réseaux logistiques et sur un déploiement opérationnel soutenu dans des conditions réelles.
Le ministre de la Défense, Shinjiro Koizumi, a exposé son ambition de positionner le Japon comme un leader mondial dans l'utilisation des drones. Dans le cadre de cet effort, la Force terrestre d'autodéfense japonaise a mis en place des bureaux dédiés aux drones afin de faire progresser la planification opérationnelle et l'intégration. Ces initiatives s'inscrivent dans le concept plus large de « Synchronized, Hybrid, Integrated and Enhanced Littoral Defense » (SHIELD), qui envisage un réseau à grande échelle de systèmes sans pilote abordables assurant une surveillance continue des îles du sud-ouest du Japon.
Les plateformes à faible coût développées par Air Kamui jouent déjà un rôle dans cette transition. Actuellement utilisés comme cibles aériennes, ces drones jetables permettent aux unités navales de mener des entraînements de tir et de défense antimissile plus fréquents et plus réalistes à moindre coût, améliorant ainsi leur état de préparation sans nécessiter d'opérations de récupération.
Le projet japonais « Shiraha » met en avant les efforts visant à mettre en place une chaîne d'approvisionnement en drones entièrement nationale. En avril 2026, la start-up locale JISDA a dévoilé l'ACM-01 Shiraha, un drone à bas coût doté d'un fuselage en bois et vendu environ 450 dollars. Conçu avec des composants entièrement d'origine locale, il réduit la dépendance vis-à-vis des matériaux étrangers. Soutenue par le ministère japonais de la Défense, cette plateforme s'inscrit dans une stratégie visant à déployer un grand nombre de drones jetables pouvant être rapidement remplacés en cas de perte.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une expansion plus large de la défense japonaise et d'une augmentation des dépenses militaires, influencées en partie par les leçons tirées de la guerre en Ukraine. Au-delà de l'usage militaire, des technologies de drones similaires sont à l'étude pour les interventions en cas de catastrophe, notamment pour l'évaluation rapide des dégâts et les missions de recherche, soulignant ainsi leur valeur à double usage.
Dans le même temps, les défenses contre ces drones progrèssent également. Début avril, le Royaume-Uni a accéléré le déploiement de son arme laser DragonFire, confirmant ainsi son intention d'équiper les destroyers de type 45 de la Royal Navy de cette arme à énergie dirigée dès 2027. Ce système, capable d'abattre des drones volant à plus de 640 km/h pour environ 13 dollars par tir, témoigne de l'urgence croissante pour le pays de contrer les menaces aériennes à faible coût et à fort volume. Le laser viendra compléter les systèmes de missiles existants du navire de guerre, offrant une couche de défense énergétique et économique, conçue pour permettre des engagements prolongés sans dépendre de stocks de munitions limités.
Source : Air Kamui
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