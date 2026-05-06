une pression qui a entraîné des départs massifs et des perturbations
Des tensions apparaissent entre Hyundai et sa filiale Boston Dynamics spécialisée dans la robotique. Le constructeur automobile sud-coréen exige la fabrication de dizaines de milliers de robots Atlas pour équiper ses usines, une ambition qui dépasse largement les capacités actuelles de Boston Dynamics. Cette pression a entraîné des bouleversements au sein de la direction, marqués par le départ du PDG et de plusieurs cadres supérieurs. Face à une concurrence internationale accrue, notamment de la part de Tesla d'Elon Musk, Hyundai commence à s'impatienter. La société tente de passer rapidement d'un modèle de recherche à une production de masse.
En 2021, Hyundai a acquis une participation majoritaire dans Boston Dynamics pour 1,1 milliard de dollars dans le cadre d'un accord visant à tirer parti des atouts respectifs des deux entreprises dans les domaines de la fabrication, de la logistique, de la construction et de l'automatisation. Le but était de bâtir une chaîne de valeur robotique intégrée, de la fabrication de composants aux solutions logistiques, tout en soutenant l'expansion de Boston Dynamics.
Environ cinq ans plus tard, Hyundai exige désormais une augmentation considérable des capacités de fabrication. Le groupe industriel fait pression pour obtenir des dizaines de milliers de robots destinés à ses usines automobiles au cours des prochaines années. Bien que Boston Dynamics ait annoncé lors du CES une capacité de production théorique de 30 000 robots Atlas par an grâce à une nouvelle usine, il n'en produirait actuellement que quatre par mois.
Instabilité au sein de la direction et des départs stratégiques
Ces derniers mois, de nombreux cadres dirigeants de Boston Dynamics ont quitté lentreprise. Le moment est particulièrement significatif : lentreprise de robotique prépare son introduction en bourse et envisage louverture de nouveaux sites de production. Peu de temps après l'annonce fracassante au CES 2026, le PDG Robert Playter a pris sa retraite en février. Ce dernier a été suivi par le directeur des opérations et le directeur de la stratégie de la société.
Le directeur technique Aaron Saunders a rejoint Google DeepMind. Dautres chercheurs en robotique et des ingénieurs seniors sont également partis. Alors que le fabricant de robots doit faire face à une concurrence accrue de la part de Tesla, les raisons officielles de ces départs restent encore inconnues.
Danciens employés ont confié à Semafor que ces cadres avaient été écartés par un conseil dadministration critique envers lavance de plus en plus réduite de lentreprise sur ses concurrents. Ils ont déclaré que l'entreprise subissait des pressions pour accélérer la livraison de robots humanoïdes fonctionnels à Hyundai, qui a indiqué vouloir en intégrer des dizaines de milliers dans ses propres usines de construction automobile au cours des prochaines années.
« Ces changements visent à nous aider à préparer la prochaine étape de Boston Dynamics, où nous aurons besoin dune structure capable de soutenir notre capacité à produire des robots en série et à nous développer rapidement dans ce secteur émergent », a déclaré un porte-parole. « Nous sommes actuellement en train de passer de la version prototype à la version de série dAtlas, et nous augmentons rapidement nos capacités de production ».
Une transition complexe vers un nouveau modèle industriel
Boston Dynamics traverse une phase de transformation profonde afin de passer d'un laboratoire de recherche à un fabricant de produits commercialisables. La direction actuelle affirme que ces changements structurels sont nécessaires pour préparer le prochain chapitre de l'entreprise. Dans une récente interview, Zachary Jackowski, responsable du projet Atlas, a évoqué le départ du PDG Robert Playter la mise hors service du robot Atlas, et d'autres sujets.
Lors de l'interview, Zachary Jackowski compare d'ailleurs l'évolution actuelle de la robotique humanoïde à l'explosion logicielle générée par les grands modèles de langage (LLM), soulignant que l'avenir réside dans la polyvalence de ces machines. Dans un langage qui rappelle celui dun passionné de productivité dOpenclaw, il déclare que les LLM représentent « une véritable révolution dans le domaine de lingénierie logicielle et des logiciels en général ».
Il a ajouté : « on observe le même phénomène en robotique. La magie réside dans la polyvalence ». Boston Dynamics est sous pression pour accélérer la livraison dhumanoïdes fonctionnels à Hyundai. Dans la communauté, la situation au sein de Boston Dynamics fait l'objet de débat, Hyundai essuyant des critiques.
Le défi du passage à l'échelle face à la rivalité internationale
Les discussions sur la situation soulignent une certaine ironie : Hyundai, l'un des plus grands constructeurs automobiles mondiaux et un expert reconnu en production de masse, exige des milliers de robots d'une entreprise qui n'en produit actuellement que quatre par mois. Hyundai pourrait dicter cette cadence, mais il ne semble pas encore avoir pleinement partagé son expertise pour aider Boston Dynamics à franchir cette étape complexe de mise à l'échelle.
Si certains internautes considèrent également les progrès de Tesla dans ce domaine comme largement fictifs, d'autres craignent que Boston Dynamics ne soit déjà distancée par des entreprises chinoises en vogue, jugées plus agiles pour dominer le marché des robots humanoïdes. Unitree est l'une de ces entreprises.
Parallèlement, les critiques se multiplient concernant la gestion interne et la pertinence de cette stratégie de production massive. Le départ forcé de cadres historiques et la fuite de chercheurs de haut niveau sont interprétés comme le signe d'une fracture profonde entre la culture de recherche fondamentale de Boston Dynamics et les exigences de rentabilité immédiate de Hyundai. Certains observateurs se disent sceptiques quant à l'avenir de la société.
Des doutes sont aussi émis sur l'utilité réelle de robots humanoïdes polyvalents au sein d'usines automobiles déjà optimisées pour des robots industriels spécialisés, certains critiques rappelant que Boston Dynamics n'a jamais réellement décroché de contrats commerciaux d'envergure malgré ses vidéos virales. Enfin, la transition vers une main-d'uvre entièrement robotisée suscite une opposition sociale au sein même des usines de fabrication de Hyundai.
Sources : Hyundai, Semafor
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