Les interfaces BCI illustrent le dilemme entre utilité et intrusivité
Selon des chercheurs de l'université de Californie à Davis, une interface cerveau-ordinateur implantée a permis à Casey Harrell, un patient atteint de SLA (sclérose latérale amyotrophique) incapable de parler, de synthétiser des phrases à partir de son activité cérébrale avec une précision de 99 % lors de tests contrôlés et d'environ 92 % dans la vie quotidienne. Des rapports font état de ce que le système est utilisé à domicile depuis 2023, aidant ce dernier à communiquer naturellement, à contrôler un ordinateur et à reprendre un travail à temps plein sans que les chercheurs aient besoin de superviser chaque session. Le système ravive le débat sur le rapport entre utilité et intrusivité étant donné quil nécessite une ouverture de la boite crânienne pour son insertion.
Une équipe de scientifiques de lUniversité de Californie à Davis a publié un article détaillant une étude menée sur plusieurs années portant sur un système dinterface cerveau-ordinateur (BCI) implanté chez un patient atteint de sclérose latérale amyotrophique (SLA, également connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig). Cette maladie détruit les motoneurones et entraîne une perte du contrôle moteur, puis une paralysie. Selon léquipe, leur patient, Casey Harrell, vit depuis 2023 avec des implants cérébraux qui continuent de fonctionner à date, lui permettant non seulement de contrôler le curseur dun ordinateur par la pensée, mais aussi de parler. Le neurochirurgien de Davis, David Brandman, co-chercheur principal et co-auteur principal de larticle, ainsi que le chirurgien qui a posé limplant de Casey Harrell, décrivent les résultats publiés comme le franchissement dun cap dans la technologie des implants cérébraux : non seulement celui de Casey Harrell fonctionne bien au quotidien depuis 2023, mais il est également dune précision incroyable.
Lors de tests contrôlés, le système a réussi à synthétiser des phrases à partir de lactivité cérébrale du patient avec une précision de 99 % ; en dehors du laboratoire, dans le cadre dune utilisation quotidienne, Harrell a tout de même estimé que le système était précis dans 92 % des cas. « Ce qui compte le plus à mes yeux, cest que cela permette une communication quotidienne à un homme qui souhaite parler mais en est incapable », a déclaré Brandman lors dune interview. « Bien quil soit paralysé, [Harrell] a repris le travail à temps plein et entretient des conversations enrichissantes avec sa fille, qui na jamais entendu le son de sa voix. »
Les travaux antérieurs dans le domaine de linterface cerveau-ordinateur (BCI) exigeaient soit que les chercheurs soient présents au domicile du patient chaque fois que celui-ci utilisait la technologie, soit que le patient se rende chez les chercheurs. Ce nest pas le cas ici : le système permet à léquipe de soins à domicile de le connecter elle-même au dispositif, ce qui lui a permis de lutiliser pendant plus de 3800 heures au cours des dernières années. Daprès la date de dépôt de létude, cela signifierait que Harrell utilisait le dispositif en moyenne plus de cinq heures par jour. « Cest une vie plus riche en activités dynamiques, avec mes amis, ma famille et mes collègues, et cest quelque chose qui me permet de communiquer de manière plus naturelle que nimporte quelle autre technologie que jai pu essayer », a déclaré Harrell à lUC Davis via son système dinterface cerveau-ordinateur (BCI).
Le dispositif vient allonger une longue liste de ceux à controverse en raison du dilemme entre leur potentielle utilité et les dangers en lien avec leur utilisation.
En Suède par exemple, on compte des milliers de personnes avec des puces RFID sous-cutanées. Cest le genre de chose quon ne voit en principe que dans les films de science-fiction, mais depuis 2015, les Suédois ont translaté cette pratique dans la réalité. Après louverture du bal par les employés de la startup scandinave Epicenter, on assiste pratiquement à un phénomène de mode dans le pays depuis 2018.
De façon brossée, pour être transformées en terminal de communication NFC, les puces électroniques sont injectées entre le pouce et lindex pour 180 $. Il sagit de bornes de communication en champ proche (CCP ou NFC en anglais) de la taille dun grain de riz. Pour rappel, la technologie CCP permet des communications de proximité (quelques centimètres) entre un lecteur et nimporte quel terminal mobile (tag CCP), ou entre les terminaux eux-mêmes, et ce, à un débit de 424 kbit à la seconde. Concrètement, lhumain (devenu tag CCP) peut communiquer avec un terminal par le biais dun champ magnétique.
Certains demandeurs sont issus du dynamique milieu des startups du pays, mais aussi de « gros » comme les compagnies de chemin de fer. Les usages sont multiples : stockage (des coordonnées en cas durgence, de profils de réseaux sociaux, de billets électroniques pour les événements et les voyages, etc.), accès aux domiciles, bureaux, gymnases, etc. « Les puces sont conçues pour accélérer les opérations de routine et simplifier la vie », écrit NPR.
Les ordinateurs à insérer dans le crâne, sur lesquels travaille Neuralink dElon Musk, sont tout aussi sujets à controverse. En effet, la technologie est intrusive : elle demande douvrir le corps humain pour son insertion. Lutilité mise en avant par lentreprise derrière la technologie est pourtant noble : augmenter les capacités des humains dans le but de les préparer à une ère dapocalypse durant laquelle les robots pourraient chercher à dominer sur les hommes.
Source : Udavis
Et vous ?
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