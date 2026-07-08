Un conducteur de Tesla a été surpris en train de dormir au volant à 100 km/h avec deux enfants à bord : une paire de lunettes de soleil a « trompé » le système de suivi de conduite autonome

Un incident « choquant » a soulevé des questions sur le fonctionnement du système de surveillance du conducteur de haute technologie de Tesla, après quun conducteur de Tesla aurait été filmé en train de dormir profondément au volant alors quil roulait à 100 km/h. Pour aggraver les choses, deux jeunes enfants se trouvaient également dans le véhicule alors quil filait sur lautoroute sans aucune surveillance. Cette technologie ne devrait pas permettre à un conducteur de sévanouir sans que le véhicule ne sarrête, mais cest pourtant ce qui sest produit dans ce cas précis, et lexplication tient à un accessoire simple et courant : une paire de grandes lunettes de soleil.
Tesla, Inc. est une multinationale américaine spécialisée dans l'automobile et les énergies propres. Basée à Austin, au Texas, elle conçoit, fabrique et commercialise des véhicules électriques à batterie (BEV), des systèmes de stockage d'énergie à batterie fixes (allant de l'échelle domestique à celle du réseau), des panneaux solaires et des tuiles solaires, ainsi que des produits et services connexes. L'entreprise a lancé la production de son premier modèle de voiture, la voiture de sport Roadster, en 2008 ; de la berline Model S en 2012 ; du SUV Model X en 2015 ; de la berline Model 3 en 2017 ; du crossover Model Y en 2020 ; du camion Tesla Semi en 2022 ; et du pick-up Cybertruck en 2023.
Tesla a fait lobjet de poursuites judiciaires, de boycotts, dune surveillance gouvernementale et de critiques journalistiques, suite à des allégations concernant de multiples cas de représailles à lencontre de lanceurs dalerte, des violations des droits des travailleurs telles que le harcèlement sexuel et des activités antisyndicales, des défauts de sécurité ayant entraîné des dizaines de rappels, labsence de service de relations publiques, ainsi que des déclarations controversées de Musk, notamment des promesses exagérées concernant la technologie daide à la conduite de lentreprise et les calendriers de lancement des produits.
En 2025, untest indépendant a mis en lumière le système de surveillance sophistiqué intégré aux récents véhicules Tesla. Ils intègrent des équipements tels que des caméras et des antennes Wi-Fi et GPS, ce qui permet de vous enregistrer et vous suivre, vous et votre environnement. Ces dispositifs collectent un nombre impressionnant d'informations sensibles et leur analyse permet à votre voiture de voir où vous êtes, d'obtenir des itinéraires et de télécharger des mises à jour logicielles. Mais cette collecte de données soulève des problèmes majeurs de confidentialité et il est légitime de s'interroger sur la capacité de Tesla à protéger ses données.
Récemment, un incident « choquant » a soulevé des questions sur le fonctionnement du système de surveillance du conducteur de haute technologie de Tesla, après quun conducteur de Tesla aurait été filmé en train de dormir profondément au volant alors quil roulait à 100 km/h. Pour aggraver les choses, deux jeunes enfants se trouvaient également dans le véhicule alors quil filait sur lautoroute sans aucune surveillance. Cette technologie ne devrait pas permettre à un conducteur de sévanouir sans que le véhicule ne sarrête, mais cest pourtant ce qui sest produit dans ce cas précis, et lexplication tient à un accessoire simple et courant : une paire de grandes lunettes de soleil.
Le logiciel « Full Self-Driving » (FSD) de Tesla est légal au Canada, la loi sur les véhicules à moteur de la Colombie-Britannique interdisant strictement la circulation de véhicules hautement automatisés sur la voie publique. Le système de Tesla étant classé en « niveau 2 » dautomatisation, le conducteur est légalement tenu dêtre pleinement éveillé et de garder le contrôle à tout moment.
Tesla sappuie sur un système de surveillance à deux niveaux pour sassurer que les conducteurs restent attentifs, mais cet incident met en évidence une faille majeure dans sa conception. Depuis une mise à jour en 2024, le principal dispositif de sécurité de Tesla est une caméra embarquée installée au-dessus du rétroviseur. Cette caméra est conçue pour observer le visage du conducteur, en suivant les mouvements de ses yeux afin de détecter tout signe de somnolence ou de distraction.
Cependant, le manuel dutilisation de Tesla lui-même admet explicitement une faille : le suivi par la caméra ne fonctionne pas si le conducteur porte un chapeau, si léclairage est insuffisant ou sil porte des lunettes de soleil, selon un rapport dElectrek. Comme le conducteur de la vidéo portait de grandes lunettes de soleil, la caméra ne pouvait pas voir ses yeux. Lorsque la caméra est aveuglée, la voiture se rabat automatiquement sur son ancien système de secours, moins performant : la détection de la pression physique (« couple ») exercée sur le volant. Les experts soulignent que la détection du couple est extrêmement facile à tromper. La voiture ne sait pas si le conducteur est éveillé ; elle sait seulement si une pression sexerce sur le volant.
Ce rapport intervient alors que Tesla fait l'objet d'une nouvelle enquête fédérale après qu'une Model 3 en mode Autopilot a percuté une maison au Texas, causant la mort d'une femme de 76 ans qui se trouvait à l'intérieur. Cette enquête s'ajoute à plus de 40 autres menées par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) sur des accidents impliquant des véhicules Tesla équipés de technologies d'aide à la conduite ou de conduite autonome. Pourtant, le PDG de Tesla, Elon Musk, prévoit de déployer des robotaxis équipés de cette même technologie dans plusieurs villes américaines au cours de l'année.
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