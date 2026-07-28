Space Exploration Technologies Corp., opérant sous le nom de SpaceX, est une entreprise américaine spécialisée dans les vols spatiaux, les télécommunications et l'intelligence artificielle (IA), dont le siège social est situé sur le site de développement de Starbase, à Starbase, au Texas. La société compte trois divisions : « Space », qui réalise chaque année plus de lancements orbitaux que tout autre opérateur de lancement, y compris les programmes nationaux ; « Connectivity », qui exploite Starlink, une entreprise de satellites de communication ; et « Artificial intelligence », qui gère Grok, X et des centres de données.
Pour rappel, SpaceX avait initié, mi-juin, la plus importante introduction en bourse jamais réalisée, en fixant son prix à 135 dollars par action, pour une valorisation d'environ 1 770 milliards de dollars. Cotée au Nasdaq, l'entreprise a suscité un engouement exceptionnel, avec plus de 100 milliards de dollars d'ordres d'achat de la part d'investisseurs particuliers. Malgré cet enthousiasme, plusieurs analystes avaient mis en garde contre une valorisation jugée difficile à justifier au regard des fondamentaux financiers de l'entreprise.
Ces réserves se sont rapidement matérialisées après le début de la cotation de SpaceX. Le 15 juillet, l'action SpaceX est ainsi passée sous son prix d'introduction en bourse pour la première fois, s'échangeant à 134 dollars après quatre séances consécutives de baisse. La capitalisation boursière de SpaceX est ainsi retombée à environ 1 750 milliards de dollars, soit un recul d'environ 34 % par rapport à son niveau le plus élevé. Les analystes imputaient cette correction aux prises de bénéfices des premiers investisseurs, à une réévaluation de la valorisation et aux inquiétudes liées à l'endettement croissant de SpaceX pour financer son infrastructure d'IA.
Le jeudi 23 juillet, Google, filiale d'Alphabet, a révélé dans son dernier rapport trimestriel qu'elle détenait 94,1 milliards de dollars d'actions SpaceX, ce qui représente une participation d'environ 6 % dans cette société récemment introduite en bourse.
Sur ce total, 80 milliards de dollars d'actions SpaceX sont soumis à des restrictions de cession à court terme, et 14,1 milliards de dollars sont soumis à des restrictions à long terme jusqu'au troisième trimestre 2027. Les clauses de blocage de ce type constituent une condition standard imposée aux investisseurs qui reçoivent des actions dans le cadre de l'introduction en bourse d'une société.
Le document classait la participation dans SpaceX parmi les titres de capital non négociables de Google, dont la valeur comptable s'élevait à 124,3 milliards de dollars au 30 juin 2026, et précisait que ces investissements consistaient principalement en une participation dans une société privée. Le rapport indiquait également que 87,9 milliards de dollars de ces titres de capital non négociables avaient été réévalués à leur juste valeur au cours du deuxième trimestre.
L'action SpaceX s'échangeait récemment à 112,13 dollars, ce qui confère à l'entreprise une capitalisation boursière d'environ 1 520 milliards de dollars. Sur la base de cette valorisation, la participation de Google s'élève à environ 6 %.
SpaceX a fait son entrée au Nasdaq sous le symbole boursier SPCX le 12 juin, au prix de 135 dollars par action. Le titre a bondi de 19 % lors de sa première séance, portant la capitalisation boursière de SpaceX à 2 100 milliards de dollars à son plus haut niveau. Selon le Nasdaq, cette introduction en bourse historique, avec une levée de fonds de 86,2 milliards de dollars (après exercice de l'option de surallocation par les souscripteurs), a dépassé toutes les introductions en bourse précédentes de l'histoire.
La collaboration entre Google et SpaceX ne se limite pas à l'introduction en bourse. En mai, les deux entreprises étaient en pourparlers concernant un accord de lancement de fusées visant à faciliter le développement de centres de données orbitaux. L'intérêt de Google pour les centres de données orbitaux s'inscrit dans le cadre de ses ambitions plus larges en matière d'IA, et le PDG de SpaceX, Elon Musk, a fait part de son propre intérêt pour ce concept.
Les plus-values latentes sur la participation dans SpaceX et un autre investissement dans une société privée ont largement contribué aux résultats financiers de Google au deuxième trimestre. Le rapport indique que les autres produits, d'un montant de 98 milliards de dollars pour le trimestre, étaient principalement liés aux plus-values latentes enregistrées sur son portefeuille de titres de participation, notamment ceux de SpaceX et d'une société privée.
Alors que les plus-values latentes liées à SpaceX ont fortement soutenu les résultats trimestriels de Google, plusieurs observateurs avaient déjà exprimé leurs réserves quant à l'introduction en bourse du groupe spatial. Quelques jours avant l'IPO de SpaceX, plusieurs analystes estimaient que sa valorisation, proche de 2 000 milliards de dollars, reposait sur des attentes jugées irréalistes et mettaient en garde contre le risque d'un effondrement spectaculaire. Ils critiquaient également la fusion de SpaceX avec la start-up d'IA xAI, estimant qu'elle pourrait fragiliser l'équilibre financier du groupe et détourner l'entreprise de sa mission vers Mars au profit de projets de centres de données spatiaux non encore éprouvés. Selon eux, « le véritable génie de Musk réside dans sa capacité à créer des mythes ».
Source : Rapport trimestriel de Google
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