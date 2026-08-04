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Bayerische Motoren Werke AG, opérant sous le nom de BMW Group (généralement abrégé en BMW, parfois anglicisé en Bavarian Motor Works), est un conglomérat multinational allemand spécialisé dans la fabrication de véhicules de luxe et de motos, dont le siège social est situé à Munich, en Allemagne. Le nom «» a été utilisé pour la première fois lorsque la société allemande Rapp Motorenwerke a changé de nom pour devenir Bayerische Motoren Werke GmbH (BMW GmbH) en 1917. Par la suite, en 1922, le nom et les actifs de BMW GmbH ont été transférés au constructeur aéronautique Bayerische Flugzeugwerke AG (anciennement Otto Flugmaschinenfabrik), donnant ainsi naissance à la société connue aujourd'hui sous le nom de BMW AG.Au cours de la dernière décennie, l'industrie automobile s'est attachée à transformer les véhicules en plateformes numériques connectées, proposant tout un éventail de fonctionnalités allant des mises à jour de navigation et des assistants vocaux aux services par abonnement, en passant par les mises à jour logicielles à distance. Mais BMW s'est récemment retrouvée au cur d'une polémique après la publication d'informations selon lesquelles certains de ses véhicules affichaient des messages promotionnels sur les écrans d'infodivertissement de leur tableau de bord. Alors que le constructeur allemand de voitures de luxe présente ces notifications comme des informations utiles et des offres exclusives destinées à ses clients, de nombreux conducteurs les considèrent comme de simples publicités envahissant un espace pour lequel ils ont déjà payé un prix élevé.Cette évolution a relancé un débat plus large sur le degré de commercialisation que les consommateurs sont prêts à accepter à l'intérieur de leurs véhicules. Pour beaucoup, le tableau de bord est destiné à fournir des informations essentielles à la conduite, et non à servir d'écran publicitaire supplémentaire dans un monde de plus en plus connecté.BMW précise que ces messages ont pour but d'informer les clients sur les services, les mises à jour logicielles, les accessoires, les forfaits d'entretien et d'autres offres liées à la possession d'un véhicule. Selon l'entreprise, ces notifications visent à améliorer l'expérience des propriétaires en veillant à ce que les conducteurs restent informés des fonctionnalités et des promotions susceptibles de leur être utiles.Cependant, la distinction entre «» et publicités na guère suffi à apaiser les critiques. Les constructeurs affirment que, quelle que soit la manière dont ils sont présentés, les contenus promotionnels qui saffichent sur lécran dinfodivertissement dun véhicule relèvent toujours du marketing. Beaucoup estiment que les clients qui dépensent des sommes importantes pour acquérir une voiture haut de gamme ne devraient pas être exposés à des messages promotionnels une fois au volant.La polémique a été dautant plus vive que BMW a bâti sa réputation sur une expérience de conduite haut de gamme. Les acheteurs paient souvent un prix nettement plus élevé que pour un véhicule grand public, sattendant à une ingénierie, un confort et une technologie supérieurs. Les détracteurs affirment que lintroduction de promotions sur le tableau de bord porte atteinte à cette image haut de gamme et donne à lexpérience de possession du véhicule un caractère de plus en plus commercial.Cette controverse met également en lumière lévolution du modèle économique des constructeurs automobiles modernes. Traditionnellement, les constructeurs réalisaient lessentiel de leur chiffre daffaires lors de la vente dun véhicule. Aujourdhui, cependant, les entreprises investissent des milliards de dollars dans le développement de logiciels, la technologie des véhicules électriques, les services connectés et la recherche sur la conduite autonome. Pour rentabiliser ces investissements, nombre dentre elles ne se limitent plus au prix dachat initial et explorent de nouvelles sources de revenus récurrents.Les abonnements logiciels sont désormais l'une des solutions privilégiées du secteur. Plusieurs constructeurs proposent désormais des fonctionnalités en option moyennant des paiements mensuels ou annuels, permettant ainsi aux clients de bénéficier de systèmes de navigation avancés, de technologies d'aide à la conduite, d'améliorations des performances ou de fonctionnalités de confort grâce à des mises à jour logicielles, sans avoir à modifier le matériel.BMW a elle-même testé des fonctionnalités par abonnement sur différents marchés, reflétant ainsi la tendance générale du secteur à considérer les véhicules comme des plateformes numériques qui continuent de générer des revenus bien après leur sortie du showroom. Lajout de messages promotionnels sur les écrans du tableau de bord semble constituer un autre volet de cette stratégie. Au lieu de se contenter de vendre un véhicule, les constructeurs peuvent continuer à fidéliser leurs clients grâce à des services numériques, des mises à niveau et des achats supplémentaires tout au long de la durée de vie de la voiture.Si cette approche peut se justifier dun point de vue commercial, de nombreux consommateurs estiment quelle fait pencher la balance trop nettement en faveur des constructeurs. Les conducteurs font valoir quaprès avoir dépensé des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars pour un véhicule, ils ne devraient pas être exposés à du contenu marketing à chaque fois quils interagissent avec ses systèmes numériques.Cette question a également suscité des inquiétudes quant au risque de distraction. Bien que BMW précise que les messages promotionnels sont conçus pour s'afficher dans des conditions contrôlées, par exemple lorsque le véhicule est à l'arrêt, les défenseurs de la sécurité mettent en garde contre l'ajout de notifications superflues à des systèmes d'infodivertissement déjà complexes.Les véhicules modernes sappuient largement sur des interfaces à écran tactile pour la climatisation, la navigation, les médias, la communication et les réglages du véhicule. Les chercheurs en facteurs humains ont souligné à maintes reprises limportance de réduire au minimum les distractions visuelles inutiles, dautant plus que les écrans numériques continuent de remplacer les boutons physiques traditionnels.Même si les publicités sont brèves ou napparaissent que lorsque le véhicule est à larrêt, les détracteurs font valoir que cette tendance banalise le contenu commercial dans des espaces traditionnellement réservés aux fonctions de conduite. Certains craignent que, si les consommateurs acceptent aujourdhui une publicité limitée, les constructeurs nintroduisent progressivement, à lavenir, des promotions plus fréquentes ou personnalisées.La protection de la vie privée est apparue comme un autre sujet de débat. Les véhicules connectés collectent dimportantes quantités dinformations, notamment sur lutilisation des logiciels, les historiques dentretien, les préférences de navigation, les habitudes de recharge des véhicules électriques et dautres données opérationnelles. Bien que les constructeurs affirment généralement que les informations des clients sont gérées conformément à la réglementation en matière de protection de la vie privée et aux accords de consentement, certains conducteurs restent préoccupés par la manière dont ces données pourraient, à terme, influencer le marketing personnalisé à lintérieur du véhicule.Le débat ne se limite pas à BMW. Dans lensemble du secteur automobile, les constructeurs expérimentent des écosystèmes numériques comprenant des boutiques en ligne, des logiciels téléchargeables, des abonnements premium et des services connectés. À...