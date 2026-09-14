Les automobiles modernes accumulent une quantité stupéfiante de données personnelles sur leurs utilisateurs avant de les revendre à des entreprises tierces. À la suite d'une enquête publiée en 2024 par le New York Times, la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a imposé au constructeur General Motors une interdiction de cinq ans concernant la vente des données de ses clients à des courtiers en données ou des agences d'évaluation.
Pendant des années, le constructeur a enregistré le comportement de conduite de ses conducteurs, notamment les excès de vitesse ou la conduite nocturne, par le biais du programme « Smart Driver » lié à son service OnStar. Ces informations étaient ensuite transmises à des courtiers comme LexisNexis et Verisk afin d'établir des profils de risque pour les compagnies d'assurance, ces derniers ayant utilisé ces informations clés contre leurs clients.
Ce comportement s'est notamment traduit par une hausse des tarifs d'assurance pour certains conducteurs à leur insu. L'accord conclu avec la FTC exige désormais que General Motors permette aux automobilistes de désactiver facilement la géolocalisation et d'accéder à leurs données pour les supprimer.
Une opacité généralisée à l'ensemble de l'industrie automobile
General Motors ne constitue pas une exception. Selon des enquêtes menées ces dernières années, la quasi-totalité des constructeurs commercialisant des véhicules aux États-Unis collecte et partage les données de conduite. Une étude menée en 2023 par la Fondation Mozilla sur les politiques de confidentialité des grandes marques automobiles a conclu que l'intégralité d'entre elles présentait « une confidentialité et une sécurité horribles ».
L'une des autrices de l'étude, Jen Caltrider, a déclaré : « c'était vraiment déconcertant d'essayer de comprendre ce qui se passait ». Les consommateurs se retrouvent contraints d'accepter une multiplicité de clauses d'engagement imbriquées couvrant à la fois la voiture, l'application mobile, les services connectés et le contrat de financement. Enfin de compte, la plupart des acheteurs ne savent pas exactement ce que contiennent ces conditions.
Contrairement aux smartphones où les réglages de vie privée sont plus intuitifs, la collecte automobile s'effectue via des systèmes opaques, à l'abri de toute véritable surveillance publique. En dépit de ces débats institutionnels, il existe une véritable demande du public pour des véhicules plus simples et dénués de capteurs intrusifs. Toutefois, l'industrie évolue rapidement vers des véhicules bourrés d'électroniques et extrêmement connectés.
Si les automobilistes tolèrent les équipements de sécurité essentiels comme les caméras de recul, beaucoup refusent la géolocalisation continue de leurs trajets, l'affichage de publicités sur les écrans du tableau de bord ou le suivi par des caméras de surveillance urbaines. Cependant, les constructeurs n'ont aucun intérêt économique à renoncer à cette pratique extrêmement lucrative tant que les régulateurs n'y ont pas mis un coup d'arrêt.
Aux États-Unis comme en Europe, les efforts de régulation patinent. Bien que chaque marque propose théoriquement des pages de confidentialité permettant aux consommateurs de refuser la collecte, ces options demeurent complexes à trouver et enfouies sous d'importantes quantités de jargon juridique.
Des initiatives politiques aux résultats controversés
Selon l'étude de Mozilla, les véhicules connectés sont un véritable danger pour la vie privée. Face aux révélations sur ces pratiques, les politiques ont commencé à se saisir du sujet, bien que leurs propositions soient jugées imparfaites par les spécialistes. Des élus de la Chambre des représentants ont introduit le « DRIVER Act », qui repose sur l'idée suivante : « si vous possédez le véhicule, vous devriez posséder les données qu'il génère ».
Néanmoins, ce texte autoriserait toujours les fabricants à récolter et revendre ces données, laissant reposer sur l'individu la lourde responsabilité d'en demander la suppression ultérieure plutôt que de proscrire la collecte initiale. Parallèlement, le concept de « Freedom Car » vise à défendre le droit des citoyens à « conduire de manière déconnectée et non automatisée », en proposant d'interdire toute obligation gouvernementale quant à la présence de systèmes autonomes ou de transmission sans fil des données.
Cette année, General Motors a accepté de verser 12,75 millions de dollars pour régler un procès civil alléguant que, de 2020 à 2024, le constructeur a illégalement collecté et vendu les informations personnelles et les données de conduite de centaines de milliers d'abonnés OnStar à des courtiers en données tiers, en violation des lois californiennes sur la protection de la vie privée, la publicité mensongère et la concurrence déloyale.
Ces données comprenaient : noms, numéros de téléphone, adresses personnelles, vitesses, accélérations brusques et freinages brusques, localisation GPS des endroits où les abonnés OnStar conduisaient et garaient leurs véhicules. General Motors aurait affirmé aux abonnés OnStar quil ne vendait aucune donnée de conduite ou de localisation et que leurs données ne seraient utilisées que pour les services OnStar, ce qui n'était pas le cas.
Le procès a été intenté par le procureur général de Californie et les procureurs des comtés de Los Angeles, Napa, San Francisco et Sonoma avec le soutien de l'Agence californienne de protection de la vie privée. Cependant, de nombreux experts estiment que ces sanctions ne mettront pas fin à ces pratiques.
Sources : FTC, Mozilla, Consumer Reports, DRIVER Act
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Pourquoi les parlementaires tardent à réguler ces pratiques controversées malgré les risques pour la vie privée ?
Quelles sont les mesures que les régulateurs pourraient prendre pour réduire la collecte de données de constructeurs automobiles ?
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