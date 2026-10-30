En juillet 2026, l'organisme de régulation américain en charge (FCC) étendait sa liste noire d'équipements (la Covered List) aux « appareils robotiques avancés » de fabrication étrangère et ciblait donc les robots humanoïdes et les robots dits aspirateurs (comme les Roombas), de fabrication étrangère. Le gouvernement américain évoquait la nécessité dassurer la sécurité de ses citoyens. De lautre côté, la mesure privait ses startups de matériel étranger à prix abordable, ce qui était susceptible de freiner linnovation sur le sol américain.
Récemment, Trump a estimé que les robots et les machines industrielles importés constituaient une menace pour la sécurité nationale des USAau titre de l'article 232. Il a ordonné l'ouverture de négociations avec les partenaires commerciaux dans un délai de 180 jours ; des droits de douane pourraient être imposés ultérieurement sur les importations de robots.
Menace concernant les robots en vertu de larticle 232
Le président Donald Trump a publié, le 28 octobre, un décret déclarant que les importations de robots et de machines industrielles fabriqués à l'étranger constituaient une menace pour la sécurité nationale et ordonnant aux USA d'entamer de nouvelles négociations avec leurs partenaires commerciaux. La proclamation faisait référence à une enquête menée par le ministère du Commerce en vertu de larticle 232 de la loi sur lexpansion du commerce de 1962, qui avait conclu que les robots et les machines industrielles importés « présentent des risques pour la base industrielle des USA et menacent la compétitivité à long terme des USA dans un secteur de plus en plus vital pour la sécurité nationale ».
La proclamation enjoignait au secrétaire au Commerce et au représentant américain au Commerce « dentamer des négociations avec les partenaires commerciaux afin de réguler les importations de robots, de machines industrielles et de leurs composants, de manière à ce que ces importations ne risquent pas de porter atteinte à la sécurité nationale des USA ».
La proclamation avertissait également que, si les négociations échouaient, Donald Trump pourrait prendre des mesures supplémentaires, notamment imposer « des droits de douane, des taxes, des quotas et des redevances » sur ces importations. La proclamation décrivait la robotique et les machines industrielles comme essentielles à la quasi-totalité des processus de fabrication modernes, y compris à des fins de défense, commerciales et à double usage.
Contexte concernant la cybersécurité et la FCC
La proclamation de la Maison Blanche a averti que les robots et les machines industrielles importés pourraient introduire « dimportantes vulnérabilités en matière de cybersécurité susceptibles dentraîner de graves conséquences pour les USA ». La déclaration au titre de larticle 232 mentionnait que « les robots de pointe tels que les robots autonomes, les robots humanoïdes et quadrupèdes, ainsi que les véhicules terrestres autonomes » apportaient un soutien direct à larmée américaine. En juillet, la Commission fédérale des communications (FCC) a interdit limportation de nouveaux modèles de robots et donduleurs chinois, tout en autorisant limportation des modèles existants de robots humanoïdes et quadrupèdes.
La FCC a déclaré : « (Les robots) collectent des données qui pourraient être exploitées par des acteurs malveillants pour surveiller les Américains, renforcer les capacités des services de renseignement étrangers ou prendre le contrôle à distance des robots », liant ainsi cette préoccupation à la collecte de données et au contrôle à distance. Le décret a chargé les responsables de mener des négociations au cours des six prochains mois avant limposition de tout droit de douane, présentant cette mesure comme un pas vers le renforcement de lapprovisionnement national.
180 jours, avec des droits de douane éventuels
La proclamation a fixé un délai de 180 jours pour les négociations et a enjoint aux agences de rendre compte de lavancement des discussions au cours de cette période. Trump a évalué le risque au titre de larticle 232 et a donné des instructions au ministère du Commerce et aux USA. La proclamation indiquait quau cours des 90 jours précédents, le secrétaire au Commerce avait transmis un rapport au titre de larticle 232 et que Trump avait souscrit à la conclusion selon laquelle les importations de robots et de machines industrielles menaçaient de porter atteinte à la sécurité nationale.
Trump a renoncé à imposer de nouveaux droits de douane pour l'instant et a préféré orienter les négociations avec les autres pays vers un ajustement des niveaux d'importation. Brendan Schulman a qualifié cette proclamation de « nouveau signal fort du soutien du gouvernement à ceux qui uvrent au développement et à l'expansion des chaînes d'approvisionnement nationales dans le domaine de la robotique », tandis que Robert Little a déclaré que les USA disposaient encore d'une « production industrielle de robots limitée sur leur territoire ».
En janvier 2026, une étude des chercheurs du MIT et de l'université de Boston affirmait que l'automatisation était à l'origine de plus de la moitié de l'augmentation de l'écart de revenus entre les travailleurs les plus instruits et les moins instruits aux USA. Les chercheurs constataient que l'introduction de technologies telles que les caisses automatiques dans les supermarchés ou les chaînes de montage avait contribué à creuser l'écart entre les salaires. L'étude estimait que l'automatisation avait réduit les salaires des hommes sans diplôme d'études secondaires de 8,8 % et des femmes sans diplôme d'études secondaires de 2,3 %. Ces chiffres avaient été ajustés en fonction de l'inflation.
Source : Proclamation présidentielle de Donald Trump
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