Alec (c’est un pseudonyme) a fait l’acquisition d’une Model S d’occasion ; Tesla lui a retiré des options à distance suite à son achat. C’est, de façon brossée, l’amère expérience du propriétaire d’un véhicule du constructeur automobile basé en Californie.En substance, ce qu’il faut dire est qu’un concessionnaire automobile a fait l’acquisition dudit véhicule lors d’une vente aux enchères organisée par Tesla en novembre 2019 ; le 15 pour être plus précis. Alec a pour sa part procédé à l’achat du véhicule auprès du concessionnaire automobile le 20 décembre dernier avec, pensait-il,. Il y a seulement queEn effet, l’achat du véhicule par Alec fait suite à un audit à distance de Tesla (le 18 novembre 2019) suite auquel le constructeur a statué que le véhicule ne devait plus profiter desdites options. Y faisant suite, une mise à jour logicielle Over-The-Air (OTA) a passé lesdites fonctionnalités en off. Dans les chiffres, cela vaut à Alec une dépense de 8000 $ qu’il faudra renouveler s’il veut bénéficier desdites fonctionnalités.C’est là l’un des inconvénients de posséder un véhicule aux fonctionnalités modifiables par voie logicielle. Après, la liste peut être allongée à souhait quand on prend en compte le fait que les Tesla sont de véritables ordinateurs sur roues qui reçoivent des mises à jour régulières. L’une des plus importantes à ce jour est celle qui mène à la version 10 de son logiciel Autopilot pour les Model S, X et 3 . Avec cette possibilité vient le couac qui résume tous ceux dont on pourrait faire mention : le contrôle très important qu’a le constructeur automobile sur ces véhicules et, par ricochet, sur leurs possesseurs. En effet, une publication parue il y a un certain nombre d’années déjà (4 ans) fait état de ce que les voitures Tesla disposent d’une véritable « boîte noire. » Si Tesla met en avant le fait que les données collectées par le biais de ce dispositif servent à améliorer les conditions de sécurité au sein de ses véhicules, il faut dire qu’elles peuvent faire l’objet de convoitise de la part des forces de l’ordre dans le cadre d’enquêtes. Il serait ainsi possible d'établir des procès verbaux pour excès de vitesse ou pour d'autres infractions après analyse des données enregistrées dans le journal de bord de votre véhicule.« Tesla a récemment identifié des cas où les utilisateurs ont reçu de façon incorrecte la configuration Autopilot qu’ils n’ont pas payée. Depuis, il y a eu des audits pour corriger ces situations. Nous avons regardé votre historique d’achats et, malheureusement, l’option Full-Self Driving ne fait pas partie des choses que vous avez payées », a indiqué le service client de Tesla à Alec pour justifier la suppression des fonctionnalités. Pourtant, une déclaration de vente au moment de l’acquisition par le concessionnaire ne mentionne rien quant à ce qui concerne un retrait de fonctionnalité liées à l’Autopilot…Partant de là, l’une des interprétations possibles est que le concessionnaire a bel et bien fait l’acquisition du véhicule auprès de Tesla avec les fonctionnalités qu’il a mises en avant pour la revente à son client. Tesla se serait-il par la suite ouvert l’accès à une fonctionnalité qu’il n’aurait pas dû rendre disponible ? C’est une possibilité si l’on intègre le fait que. C’est dans la manière d’opérer qu’il semble qu’il y ait un gros problème…Source : jalopnik Qu’en pensez-vous ?Quel est votre avis sur l’approche de Tesla dans cette affaire ?Débourseriez-vous de l’argent pour un véhicule à 100 000 $ dont vous n’avez pas l’impression d’être l’unique propriétaire ?