Les gens ont certaines attentes lorsqu'ils font l’acquisition d’un véhicule. Par exemple, ils s'attendent à ce qu'il fonctionne pendant des années au cours desquelles seul un entretien de base sera nécessaire. Ils s'attendent également à ce que. C’est en particulier sur ce dernier détail qu’il semble que le constructeur automobile Tesla ne soit pas d’accord ; c’est du moins ce que les derniers développements suggèrent…En effet, la mise à jour rapide à effectuer au sujet de la nouvelle du retrait à distance des fonctionnalités de l’Autopilot d’un modèle de Tesla S d’occasion acquis par un tiers du surnom d’Alec est que le constructeur a procédé à la manœuvre alors que le véhicule était encore en possession du concessionnaire . À titre de rappel, un concessionnaire automobile a fait l’acquisition dudit véhicule lors d’une vente aux enchères organisée par Tesla en novembre 2019 ; le 15 pour être plus précis. Alec a pour sa part procédé à l’achat du véhicule auprès du concessionnaire automobile le 20 décembre dernier avec,Une récente sortie du concessionnaire apporte un peu plus de lumière : «. Il fonctionnait bien. Un jour, un message aléatoire est apparu disant qu'il avait reçu à une mise jour logicielle.. Je me suis dit que c'était un simple pépin. Entretemps, l'accord avec Alec pour l'achat du véhicule était déjà en cours.. Depuis lors, Tesla ne lui a été d'aucune aide et j'ai fait de mon mieux pour lui apporter un peu d'aide dans ce cas. »L’achat du véhicule par Alec fait suite à un audit à distance de Tesla (le 18 novembre 2019) suite auquel le constructeur a statué que le véhicule ne devait plus profiter desdites options. Y faisant suite, une mise à jour logicielle OTA a passé lesdites fonctionnalités en off. Une question émerge alors : le constructeur automobile rattache-t-il les fonctionnalités logicielles aux conducteurs ? Sans vouloir formuler de réponse à la question, la manœuvre pourrait se comprendre quand on sait que. Après, la cohérence avec la mise à jour du concessionnaire impose de relever queLes derniers recoupements au sujet de cette affaire laissent filtrer que les fonctionnalités logicielles des véhicules Tesla sont rattachées. Il vient donc que les fonctionnalités Autopilote sont transférables d’un possesseur à l’autre, ceci moyennant qu’elles aient fait l’objet d’achat au préalable. C’est ce que confirme une récente publication d’Alec sur un forum de discussion spécialisé en véhicules Tesla…« Il y a quelques heures, j'ai reçu un appel d'Elon ! Je plaisante ! C'était une représentante du service client. Elle s'est excusée pour mes problèmes, m'a dit que Tesla a restauré toutes les options manquantes, cité une mauvaise communication et souligné que ce n'était pas intentionnel ! », écrit-il.Sources : Jalopnik(mise à jour) Que pensez-vous de cette décision de Tesla ? S’agit-il d’une manœuvre pour la sauvegarde de son image ?La thèse de l’erreur est-elle envisageable ? Si oui, comment ?