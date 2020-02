Le désassemblage du Model 3 montre que Tesla a 6 ans d'avance technologique en matière d'électronique embarqué pour automobiles Sur les constructeurs historiques comme Toyota ou Volkswagen 0PARTAGES 8 0 Les constructeurs automobiles Toyota et Volkswagen (VW) vendent chacun à peu près 10 millions de véhicules chaque année, alors que Tesla en a livré seulement 367 500 environ l’année dernière. Mais en matière de technologie électronique, l’entreprise d’Elon Musk devance de très loin les géants de l’industrie automobile. C’est la conclusion à laquelle est parvenu le site Nikkei Business Publications après le désassemblage et l’analyse du Model 3, le véhicule électrique le plus abordable de l’offre Tesla aux États-Unis, qui est disponible à partir de 33 000 dollars environ.





Au sortir de cette opération de dissection, les observateurs ont établi que l’un des éléments les plus remarquables parmi les composants de ce véhicule est probablement son unité de contrôle intégrée sur laquelle s’appuie le logiciel Autopilot (ou le système de pilotage automatique embarqué). À l’heure actuelle, l’Autopilot est un système partiellement automatisé conçu pour maintenir une voiture sur sa voie et garder une distance de sécurité avec les véhicules qui le précèdent. Il peut aussi changer de voie avec l’accord du conducteur. Selon les dernières recommandations du constructeur, au stade de son développement actuel, l’Autopilot est destiné à être utilisé uniquement pour l’assistance à la conduite et les conducteurs doivent être prêts à intervenir à tout moment.



Comme énoncé précédemment, au niveau matériel, le logiciel Autopilot de Tesla s’appuie sur un module de contrôle intégré, le Hardware 3, qui embarque deux puces d’IA fait-maison. Ce petit bijou technologique est probablement l’atout le plus important de l’entreprise d'Elon Musk sur le marché florissant des véhicules électriques autonomes. À lui tout seul, le Hardware 3 pourrait révolutionner la chaîne d’approvisionnement de l’industrie automobile telle que nous la connaissons.



Le Hardware 3 gère les calculs en rapport avec les capacités de pilotage autonome des voitures ainsi que les fonctionnalités « d’info-divertissement » avancées du système. Ce module de contrôle clé est présent dans tous les nouveaux véhicules des Model 3, S et X. Il permet de traiter de lourdes charges de travail dans les voitures plus intelligentes et plus autonomes de demain. Selon Tesla, la puce d’IA du Hardware 3 est jusqu’à dix fois plus performante que la puce NVIDIA Drive dédiée à l’IA équipant les produits de la marque à l’heure actuelle. La puce de NVIDIA ne pourrait traiter que 200 images par seconde, contre 2000 pour la Hardware 3 de Tesla.





Un ingénieur d’un grand constructeur automobile japonais aurait examiné, « stupéfait », l’ordinateur intégré du Model 3 et déclaré : « Nous ne pouvons pas le faire ». Pour comprendre sa stupéfaction, l'Asia Nikkei révèle que les initiés de l’industrie ne s’attendaient pas à voir une technologie « aussi pointue » débarquer sur le marché au plus tôt vers 2025. Cela signifierait-il que l’entreprise d’Elon Musk a battu ses rivaux et dispose actuellement de six années d’avance technologique ? Si Tesla y est réellement parvenu, qu’est-ce qui empêcherait Toyota ou VW d’en faire autant ?



Des implications effrayantes pour l’industrie automobile



Rien ne devrait empêcher Toyota ou VW d’en faire de même bien avant 2025, compte tenu de leurs immenses ressources financières et de leurs énormes réserves de talents. Cependant, les obstacles technologiques ne sont pas la raison de ce retard, selon l’ingénieur japonais qui a déclaré « nous ne pouvons pas le faire ».



La raison expliquant l’attentisme des constructeurs automobiles historiques sur ce dossier serait liée au fait que ces derniers craignent simplement que des modules d'IA dédiés à la conduite autonome comme celui de Tesla rendent obsolètes les chaînes d’approvisionnement en pièces détachées qu’ils ont entretenu des décennies durant, a déclaré l’ingénieur.



Ces systèmes réduiront considérablement le nombre d’unités de commande électronique (ou UCE) - terme désignant les calculateurs embarqués ou systèmes embarqués qui commandent des dispositifs physiques au sein d’une machine ou d’un véhicule – alors que pour les fournisseurs qui dépendent de ces composants, c’est une question de vie ou de mort. Les constructeurs automobiles historiques se sentiraient donc apparemment obligés de continuer à utiliser des réseaux compliqués de dizaines de calculateurs, alors que le désassemblage du Model 3 de Tesla a révélé que ce véhicule ne dispose que de quelques-unes de ces UCE. Autrement dit, les chaînes d’approvisionnement ayant contribué à la croissance des géants de l’automobile d’aujourd’hui commencent à entraver leur capacité à innover.





Les jeunes entreprises définitivement orientées vers l’ère des nouvelles technologies comme Tesla, en revanche, ne sont pas enchaînées à des fournisseurs et sont libres de rechercher les meilleures technologies disponibles au meilleur coût. En outre, le passage au scalpel du Model 3 a montré que la plupart des pièces à l’intérieur de l’auto ne portent pas le nom d’un fournisseur. Au lieu de cela, beaucoup ont le logo Tesla, y compris les UCE. Cela suggère que l’entreprise maintient un contrôle étroit sur le développement de presque toutes les technologies clés de la voiture.



Actuellement, les véhicules électriques produits par Tesla sont toujours classés au niveau 2, ce qui signifie qu’ils sont « partiellement autonomes ». Mais Musk a souligné qu’ils ont tous les composants nécessaires pour la conduite autonome complète. Que ce soit au niveau logiciel ou des systèmes de propulsion électrique, Tesla, à l’instar d’Apple, a tendance à préférer réduire sa dépendance vis-à-vis de fournisseurs tiers et internaliser au maximum ses opérations de production ou de développement. Si cette stratégie réussit, les concurrents n’auront guère d’autre choix que de suivre le mouvement, en bouleversant leurs anciens modèles commerciaux et leurs chaînes d’approvisionnement pour tenter de surmonter l’avance de Tesla.



Source : Asia Nikkei



Et vous ?



Que pensez-vous de cette analyse : vous semble-t-elle pertinente ou erronée ?

Peut-on réellement affirmer que Tesla a battu ses rivaux et dispose actuellement de six années d’avance technologique ?

Pensez-vous que les arguments avancés dans cet article permettent d’expliquer totalement l’attentisme des constructeurs historiques d’automobiles ?

Elon Musk a-t-il une chance de révolutionner l’industrie automobile avec ses voitures autonomes ?



Tesla lance la plus grande mise à jour connue à ce jour de son logiciel Autopilot, la version 10.0 inclut Spotify, Netflix, YouTube et plus encore

Un ingénieur d'Apple mort dans l'accident de son véhicule Tesla s'était déjà plaint du logiciel Autopilot et de ses dysfonctionnements, après l'application d'une mise à jour

Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 6 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Membre régulier https://www.developpez.com Ce seront les premiers à se séparer / tuer / rompre tous contrats / ... sans aucun état d'âme! 1 0 Les constructeurs auto seraient dotés d'un coeur ?? J'ai du mal à imaginer un gros constructeur dire nous gardons nos fournisseurs car ils sont gentils avec nous, donc on stagneCe seront les premiers à se séparer / tuer / rompre tous contrats / ... sans aucun état d'âme! Futur Membre du Club https://www.developpez.com Que pensez-vous de cette analyse : vous semble-t-elle pertinente ou erronée ? Que pensez-vous de cette analyse : vous semble-t-elle pertinente ou erronée ? Pensez-vous que les arguments avancés dans cet article permettent d’expliquer totalement l’attentisme des constructeurs historiques d’automobiles ? Pensez-vous que les arguments avancés dans cet article permettent d’expliquer totalement l’attentisme des constructeurs historiques d’automobiles ?

Je dis peut-être une bêtise là, mais j'ai plus l'impression que si Tesla a une avance qui se veut visible, c'est plus parce que eux ont du se faire une place sur le marché, alors que les constructeurs déjà présents ne veulent pas prendre le risque d'assumer les accidents et la mauvaise presse engendrée par des systèmes qui ne sont pas encore au point.



De par ailleurs, tous les constructeurs sont en train de travailler sur une réorganisation du réseau de calculateurs dans leur véhicule, pour adopter une architecture plus "en étoile", avec de grosses passerelles et des sous-réseau. Mais j'imagine qu'il est plus rapide ici de partir d'une page blanche. Rapide, mais coûteux, parce que pour la majorité des constructeurs, il est plus économe de continuer à faire produire une unité déjà rentabilisée que de payer pour un développement pour rapatrier la fonctionnalité sur un plus gros calculateur, qui sont encore trop souvent plus chers que plusieurs petits.



Par contre, là où il me semble que Tesla a vraiment damé le pion de ses concurrents c'est dans la commercialisation d'un véhicule électrique réellement utilisable, avec tout son réseau de chargeurs, etc. Là oui, il me semble qu'ils ont une avance considérable et ont réussi là où d'autres avaient clairement échoués.



(Et on dit plutôt "ECU", je n'ai jamais entendu parler d'UCE avant cet article, même en français.) 0 0 Ça me semble plutôt erroné. Tesla utilise majoritairement les mêmes sources d'approvisionnement que les autres. Notamment, son calculateur est développé en grande partie en collaboration avec Bosch, qui fournit également des radars et caméras à VAG, Fiat, Renault, BMW, et j'en passe. Il est possible que la puce soit désormais spécifique à Tesla, mais il y a à peine 3 ans, ils développaient sur les cartes nVidia.Je dis peut-être une bêtise là, mais j'ai plus l'impression que si Tesla a une avance qui se veut visible, c'est plus parce que eux ont du se faire une place sur le marché, alors que les constructeurs déjà présents ne veulent pas prendre le risque d'assumer les accidents et la mauvaise presse engendrée par des systèmes qui ne sont pas encore au point.De par ailleurs, tous les constructeurs sont en train de travailler sur une réorganisation du réseau de calculateurs dans leur véhicule, pour adopter une architecture plus "en étoile", avec de grosses passerelles et des sous-réseau. Mais j'imagine qu'il est plus rapide ici de partir d'une page blanche. Rapide, mais coûteux, parce que pour la majorité des constructeurs, il est plus économe de continuer à faire produire une unité déjà rentabilisée que de payer pour un développement pour rapatrier la fonctionnalité sur un plus gros calculateur, qui sont encore trop souvent plus chers que plusieurs petits.Par contre, là où il me semble que Tesla a vraiment damé le pion de ses concurrents c'est dans la commercialisation d'un véhicule électrique réellement utilisable, avec tout son réseau de chargeurs, etc. Là oui, il me semble qu'ils ont une avance considérable et ont réussi là où d'autres avaient clairement échoués.(Et on dit plutôt "ECU", je n'ai jamais entendu parler d'UCE avant cet article, même en français.) Membre confirmé https://www.developpez.com Envoyé par cilyan Envoyé par Ça me semble plutôt erroné. Tesla utilise majoritairement les mêmes sources d'approvisionnement que les autres. Notamment, son calculateur est développé en grande partie en collaboration avec Bosch, qui fournit également des radars et caméras à VAG, Fiat, Renault, BMW, et j'en passe. Il est possible que la puce soit désormais spécifique à Tesla, mais il y a à peine 3 ans, ils développaient sur les cartes nVidia.

Je dis peut-être une bêtise là, mais j'ai plus l'impression que si Tesla a une avance qui se veut visible, c'est plus parce que eux ont du se faire une place sur le marché, alors que les constructeurs déjà présents ne veulent pas prendre le risque d'assumer les accidents et la mauvaise presse engendrée par des systèmes qui ne sont pas encore au point.



De par ailleurs, tous les constructeurs sont en train de travailler sur une réorganisation du réseau de calculateurs dans leur véhicule, pour adopter une architecture plus "en étoile", avec de grosses passerelles et des sous-réseau. Mais j'imagine qu'il est plus rapide ici de partir d'une page blanche. Rapide, mais coûteux, parce que pour la majorité des constructeurs, il est plus économe de continuer à faire produire une unité déjà rentabilisée que de payer pour un développement pour rapatrier la fonctionnalité sur un plus gros calculateur, qui sont encore trop souvent plus chers que plusieurs petits.



Par contre, là où il me semble que Tesla a vraiment damé le pion de ses concurrents c'est dans la commercialisation d'un véhicule électrique réellement utilisable, avec tout son réseau de chargeurs, etc. Là oui, il me semble qu'ils ont une avance considérable et ont réussi là où d'autres avaient clairement échoués.



(Et on dit plutôt "ECU", je n'ai jamais entendu parler d'UCE avant cet article, même en français.)



Effectivement là ou ils ont fait forts c'est de faire un véhicule 100% électrique qui ressemble pas à un jouet mais à une vrai voiture, yen à marre des leaf et Zoe, faite nous tout simplement une clio-e et une e-micra, plutot que d'utiliser la même plateforme et la défigurer juste pour lui donner un look "futuriste". 0 0 Exact, les infrastructures ont du récemment êtres faites sur mesures en partant d'une page blanche, VAG doit réutiliser des bouts de plateformes existantes afin de réduire les coûts et favoriser le volume, ils vendent pas le même nombre de véhicules sans parler des pièces communes Skoda, Seat, Vw, Audi, Porsche, lambo etc.Effectivement là ou ils ont fait forts c'est de faire un véhicule 100% électrique qui ressemble pas à un jouet mais à une vrai voiture, yen à marre des leaf et Zoe, faite nous tout simplement une clio-e et une e-micra, plutot que d'utiliser la même plateforme et la défigurer juste pour lui donner un look "futuriste". Membre éprouvé https://www.developpez.com 0 0 Si je comprends bien, le problème est que les constructeurs historiques sont des "assembleurs" automobiles et non des constructeurs automobiles. Je ne me souviens pas de la dernière voiture dont les moteurs ne venaient pas de chez VolksWagen d'une manière ou d'une autre. Je suis sûr que Tesla ne serait pas contre leur vendre leur hardware, après tout leur "mission statement" c'est de faire transitionner le monde entier vers les énergies renouvelables. D'ailleurs il me semble qu'ils avaient proposé à d'autres constructeurs de rendre leurs superchargers compatibles avec leurs modèles électriques, mais que ces constructeurs avaient refusé? https://electrek.co/2017/06/19/tesla...ng-automakers/ Membre expérimenté https://www.developpez.com Les constructeurs auto seraient dotés d'un coeur ?? Les constructeurs auto seraient dotés d'un coeur ?? 0 0 Non mais s'ils arrêtent ou changent radicalement, qui produira le nouveau produit. Ils n'ont pas les compétences/capacité et leur sous-traitant n'ont pas les moyens de changer aussi radicalement. Le problème n'est pas d'arrêter un contrat, mais de comment le produire en grande série autre chose, dont ils n'ont aucun élément de la chaîne? Réponse : Il leur faut 10 ans pour le mettre en place. Membre habitué https://www.developpez.com 0 0 Qu'ils se prennent la tête avec la Gen 3. Tesla a certainement plusieurs techs d'avance non commercialisé. Poster une réponse Signaler un problème

