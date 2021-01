Ranjit Atwal, directeur de recherche chez Gartner Ranjit Atwal, directeur de recherche chez Gartner

, a déclaré Ranjit Atwal, directeur de recherche principal chez Gartner.Les dépenses consacrées aux appareils auditifs ont augmenté de 124 % en 2020, pour atteindre 32,7 milliards de dollars et devraient atteindre 39,2 milliards de dollars en 2021 (voir tableau 1). Cette croissance massive peut être largement attribuée aux travailleurs à distance qui améliorent leurs écouteurs pour les appels vidéo et aux consommateurs qui achètent des écouteurs qu'ils utilisent avec leurs téléphones intelligents.Les dépenses des utilisateurs finaux de Smartwatch ont augmenté de 17,6 % pour atteindre 21,8 milliards de dollars en 2020. La croissance du secteur de Smartwatch, qui a été stimulée en partie par l'arrivée de nouveaux utilisateurs sur le marché, se poursuivra jusqu'en 2021, car les nouvelles technologies de processeur et les améliorations apportées aux batteries à semi-conducteurs augmentent la durée de vie des batteries et réduisent les temps de charge.Les patchs intelligents ont été ajoutés comme nouvelle catégorie dans les dernières prévisions du Gartner pour les appareils électroniques portatifs, car ils devraient connaître une croissance significative en 2021. Les patchs intelligents sont des capteurs de surveillance de la santé non invasifs qui collent à la surface de la peau et sont utilisés pour mesurer la température, le rythme cardiaque, la glycémie et d'autres statistiques vitales plus efficacement que les autres technologies portatives. Ils peuvent également administrer des médicaments à distance, comme l'insuline pour les patients diabétiques., a déclaré M. Atwal.Alors que les fabricants se concentrent sur l'amélioration de la précision des capteurs, l'écart de performance entre les appareils médicaux et non médicaux se réduit, ce qui entraîne une croissance dans de nombreuses catégories d'appareils portatifs., a déclaré M. Atwal.Les progrès de la miniaturisation ont également été un facteur d'influence sur le marché en permettant aux fabricants d'intégrer des capteurs qui sont presque invisibles pour l'utilisateur final, comme dans l'anneau d'Oura, le Spire Health Tag ou Proteus Discover. Gartner prévoit que d'ici 2024, les capacités de miniaturisation progresseront au point que 10 % de toutes les technologies portatives deviendront discrètes pour l'utilisateur., a déclaré M. Atwal.Source : GartnerQuelle ampleur ont pris les technologies portatives depuis le début de la pandémie ?Les avez-vous adopté pour des raisons professionnelles ou personnelles ?