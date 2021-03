De nos jours, pratiquement tous les constructeurs automobiles prétendent avoir des voitures autonomes, mais les différences en matière d'autonomie peuvent être énormes. L’un de ces constructeurs est le fabricant de véhicules électriques Tesla qui a baptisé sa suite de fonctions avancées d'aide à la conduite Autopilot. Les promesses de la conduite mains libres et des robotaxis de Tesla ne date pas d’aujourd’hui, mais il parait que la définition de "Full Self-Driving" que Tesla vend aux fans dans les médias est quelque peu différente de celle qu’il donne aux autorités de régulation.Alors que les clients investissent dans des véhicule tesla pour la conduite mains libres qui devrait arriver bientôt, des communications entre Tesla et les autorités californiennes montrent que la conduite entièrement autonome n'est pas pour maintenant sur les véhicules Tesla. En effet, il s'avère qu'une série de courriels récemment découverts entre Tesla et le département californien des véhicules à moteur indique que si les systèmes ADAS du constructeur automobile s'améliorent considérablement, la conduite en mode mains libres n'est pas près d'arriver sur une Tesla dans un avenir immédiat.Les promesses de la conduite entièrement autonome ont tourbillonné dans les rêves des conducteurs et des investisseurs depuis que Tesla a évoqué pour la première fois la possibilité d'un véhicule autonome de qualité grand public. Malgré cette promesse, Tesla n'a toujours pas mis sur le marché une voiture entièrement autonome que le public pourrait acheter. Elle permet toutefois aux clients d'acheter la promesse de l'ensemble des caractéristiques de "l'autonomie complète" (FSD) pour leurs véhicules qui correspondent actuellement à la définition SAE de l'autonomie partielle de niveau 2.En octobre dernier, Tesla a publié une mise à jour en direct de son logiciel de conduite autonome à l'intention d'un nombre limité de participants, appelée "Full Self-Driving Beta" ou "FSD Beta", ce que beaucoup ont compris comme une première version de la suite mains libres de Tesla, promise depuis longtemps. En décembre, environ 200 personnes avaient obtenu l'accès au programme, dont 54 n'étaient pas des employés de Tesla, bien que cela ait probablement changé, puisque le PDG Elon Musk a indiqué que Tesla avait fait participer près de 1000 personnes à la version bêta en janvier.Les personnes incluses dans la FSD Beta ont commencé à conduire leur véhicule et à enregistrer les performances du véhicule pour les publier en ligne. Plusieurs vidéos de comportements sur les routes des voitures Tesla avec "FSD Beta" et des commentaires ont circulé en octobre, y compris ceux d’Oliver Cameron, qui est le PDG de la société de technologie de conduite autonome Voyage :« La FSD ne semble pas détecter cette médiane et tente donc de rouler du mauvais côté de la route. S'agit-il d'un "cas limite" à régler, ou d'un défi technique monstrueux pour déduire les règles de la route en temps réel ? » a tweeté Cameron. Dans un autre tweet il a écrit : « La FSD semble ne pas comprendre qu'il s'agit d'une rue à sens unique, empêchant le changement de voie à gauche. Les humains le reconnaissent intuitivement en se basant sur les directions des voitures garées (et des panneaux). L'intelligence des machines n'est pas tout à fait à ce niveau ».La "FSD Beta", qui s'appelle officiellement "Autosteer on City Streets", fait partie de la suite complète des fonctions ADAS de conduite autonome et n'est pas un composant autonome qui permet la conduite en mains libres comme certains pourraient le penser. Cette connotation a exacerbé la confusion suscitée par la marque Full Self-Driving et a provoqué un courriel du département des véhicules à moteur de la Californie. Ce courriel demandait à Tesla de fournir immédiatement des éclaircissements sur la fonctionnalité de la FSD Beta afin de s'assurer que le constructeur automobile ne testait pas sur les routes californiennes sans le permis approprié pour déployer une telle fonctionnalité, d’après les courriels découverts.« City Streets continue d'ancrer fermement le véhicule dans la capacité SAE de niveau 2 et ne le rend pas autonome selon la définition du DMV », a écrit Eric Williams, avocat général associé de Tesla, dans une déclaration jointe à un courriel adressé au DMV de la Californie. « Les capacités de City Streets en ce qui concerne la sous-tâche de détection et de réponse aux objets et aux événements (OEDR) sont limitées, car il y a des circonstances et des événements que le système n'est pas capable de reconnaître ou auxquels il ne peut pas répondre ».Williams a ensuite défini des circonstances telles que le mauvais temps, les véhicules compliqués ou dangereux sur le trajet, les zones de construction, les véhicules d'urgence, les grands carrefours non contrôlés avec de multiples voies d'accès, les occlusions, les débris routiers, les objets statiques et les routes non cartographiées - autant de choses qu'un véhicule doté d'une autonomie partielle de niveau 3 ou plus devrait être capable d'identifier et de remédier, ou du moins de demander au conducteur de prendre le relais.D'autres lectures indiquent que la version bêta actuelle de la FSD de Tesla se limite à l'inclusion de visualisations actualisées et au guidage automatique dans les rues de la ville, et non à une forme quelconque de conduite sans surveillance comme le prévoyaient les membres du public étant donné le nom. Ce seul fait est de nature à provoquer une grande confusion chez les propriétaires actuels et potentiels, qui se sont demandé si la FSD serait "complète" (ce qui, selon le PDG Elon Musk, devrait être fait depuis la fin de 2019), et si cela signifiait que Tesla atteindrait le niveau 5 d'autonomie au moment où la FSD Beta serait mise à la disposition de tous les conducteurs.En janvier 2020, un sénateur US a estimé que le nom "Autopilot" de Tesla peut emmener les conducteurs à surestimer les capacités réelles du véhicule, et a demandé à l'entreprise de le modifier.L’année dernière, Tesla a annoncé qu'il allait proposer son ensemble complet FSD sous forme de service par abonnement , qui pourrait être considéré comme un logiciel-service (SaaS). Le PDG Elon Musk a confirmé que Tesla prévoyait de lancer une telle option « vers la fin de l'année » dernière. L’offre coûte 10 000 dollars, d’après Electrek.Musk a également dit que l'achat du forfait FSD resterait la meilleure option financièrement : « Je dois dire qu'il sera toujours judicieux d'acheter la FSD en option, car, à notre avis, l'achat de la FSD est un investissement pour l'avenir. Et nous sommes convaincus que c'est un investissement qui sera rentable pour le consommateur - au bénéfice du consommateur. À mon avis, l'achat d'une option FSD est une chose que les gens ne regretteront pas ».Une confusion supplémentaire a été créée lorsque Musk a tweeté sur "la conduite autonome en jouant" aux jeux vidéo. Cela s'est produit à peu près au moment où les courriels ont été envoyés au DMV californien, et cela a presque certainement ajouté à l'incertitude, car d'autres utilisateurs de Twitter ont même répondu au tweet en demandant l'accès à la FSD Beta pour pouvoir l'essayer.« [La] version finale de City Streets continuera d'être un SAE de niveau 2, une fonction avancée d'assistance à la conduite, » a poursuivi Williams. « Veuillez noter que le développement par Tesla de véritables fonctionnalités autonomes (SAE niveaux 3+) suivra notre processus itératif (développement, validation, sortie anticipée, etc.) et ces fonctionnalités ne seront pas mises à la disposition du grand public tant que nous ne les aurons pas entièrement validées et que nous n'aurons pas reçu les autorisations ou les approbations réglementaires requises ».Tout ce qui précède, y compris la mention par Tesla de "Autosteer on City Streets" comme une caractéristique de la FSD actuelle, prouve à tout le moins que le monde de la conduite autonome est construit sur une colline de sémantique confuse. La définition d’une "autonomie partielle" semble être la conduite "mains libres" pour les autres, et une désignation aussi petite suffit à créer un risque sérieux - ce type de commercialisation peut être dangereux.« C'est là qu'il y a un décalage entre le langage marketing de Tesla et le langage technique. Ils font de la publicité et collectent des fonds pour les préventes de "Full Self-Driving », a écrit un commentateur. « Est-il acceptable de précommander au consommateur moyen un article qui pourrait ne pas être disponible avant 10 ans ? », a-t-il questionné. Et vous, qu’en pensez-vous ?Source : Emails de Tesla Qu’en pensez-vous ?Tesla mentionne que son FSD Beta est un SAE de niveau 2. Selon vous, qu’est ce qui motive donc l’appellation Full Self-Driving ?Pensez-vous que les gens continueront à acheter des véhicules Tesla s’ils comprennent que Tesla n’a même pas encore abordé le SAE niveau 3 ?