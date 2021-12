2 0

De mon point de vue, c'est aussi et surtout parce que pendant longtemps (et encore maintenant peut-être ?), l'Autopilot de Tesla était vendu comme étant un auto-pilotage sûr de la voiture.Hors, ce n'est pas un auto-pilotage complet mais plutôt une aide à la conduite très avancée, et les accidents et autres raté de l'Autopilot prouve que ce n'est pas encore sûr à 100% (et même sûr à 90%, c'est déjà énorme).Donc oui, 10% de vie perdu, même si ça reste inférieur à ce que fait un humain, je comprends tout à fait qu'on puisse blâmer Tesla pour ça.C'est un peu comme si vous engagiez un chauffeur et qu'on vous cachais qu'il n'a pas le permis ...Il est suffisamment intelligent pour éviter de se jeter dans le fossé tout seul, mais ça n'empêche pas qu'il peut faire quelque chose qu'il ne faudrait pas.Et quand vous découvrez qu'il n'as pas le permis après un accident où des gens sont morts, vous n'avez pas spécifiquement envie de féliciter l'agence du chauffeur ...