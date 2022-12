Dans un courriel envoyé au personnel mercredi, Elon Musk a déclaré qu'il pensait qu'à long terme, Tesla serait la société la plus précieuse de la planète.Il a également exhorté les employés à accélérer les livraisons à la fin de ce trimestre, après que le constructeur automobile a offert des rabais sur ses véhicules aux États-Unis et en Chine.!", a-t-il déclaré dans son courriel.Les analystes s'attendent à ce que Tesla livre 442 452 véhicules au quatrième trimestre, selon les données de Refinitiv.La chute du cours de l'action Tesla a affecté la valeur des actions détenues par les employés du fabricant de véhicules électriques. Tesla a offert une rémunération en actions à la plupart de ses employés, y compris les ouvriers d'usine.Les actions de la société ont rebondi mercredi, après avoir chuté de 11 % lors de la séance précédente à la suite d'un rapport indiquant que le constructeur automobile prévoyait de réduire le calendrier de production de son usine de Shanghai en janvier. Cette nouvelle a suscité des inquiétudes quant à une baisse de la demande sur le plus grand marché automobile du monde., a-t-il déclaré.!"Les analystes de Morgan Stanley ont abaissé leur objectif de cours sur l'action à 250 dollars, contre 330 dollars auparavant, estimant que les deux dernières années de demande supérieure à l'offre seront "" en 2023.Source : Elon MuskQu'en pensez-vous ?Ce rebond de l'action de Tesla va-t-il perdurer, selon vous ?