Les logiciels vont continuer à évoluer pour changer l'expérience de la possession d'un véhicule. L'essai de différents véhicules neufs permet de se faire une idée du degré de fonctionnalité numérique que vous préférez. Vous apprécierez peut-être la possibilité d'effectuer une réparation ou une mise à jour rapide via le Wi-Fi. Mais les acheteurs réfractaires à la technologie préféreront probablement un véhicule au design plus traditionnel, ce qui pourrait inclure l'achat d'un véhicule d'occasion.

À quoi ressembleront les acheteurs lorsque les véhicules seront dominés par des bits et des octets plutôt que par des engrenages et des joints d'étanchéité ? Les experts d'Edmunds vous expliquent ce qui vous attend.L'expression "véhicule défini par logiciel" est un terme industriel utilisé pour clarifier la différence entre une voiture traditionnelle améliorée par la technologie et une voiture gérée par la technologie.Bien que les voitures de ces 20 dernières années aient été dotées d'écrans tactiles et d'une grande puissance de calcul liée au moteur et à la sécurité, ces fonctions logicielles sont largement figées dans le temps une fois que la voiture sort de la chaîne de montage. À l'avenir, presque toutes les fonctionnalités des véhicules seront contrôlées par des logiciels, ce qui permettra d'améliorer les fonctionnalités au fil du temps.Une autre différence essentielle est la possibilité de mise à jour. Prenons le cas des smartphones. Leurs fabricants mettent régulièrement à jour leur logiciel de manière transparente pour corriger les bogues et les failles et ajouter des fonctionnalités. Les véhicules définis par logiciel fonctionnent de manière similaire. Ils disposent de connexions Wi-Fi et cellulaires à haut débit que les constructeurs utilisent pour envoyer des mises à jour logicielles à leurs véhicules via le cloud. Les propriétaires n'ont plus besoin d'amener leur véhicule chez un concessionnaire ou dans un centre de service.Tesla est un pionnier de l'ajout de fonctions logicielles à ses véhicules. Au fil des ans, elle a apporté des améliorations aux interfaces de l'écran tactile et ajouté de nouvelles fonctions telles que des jeux vidéo. Elle a même publié des mises à jour qui améliorent les performances des véhicules. Les jeunes marques de VE Lucid et Rivian leur emboîtent le pas en utilisant des mises à jour par voie hertzienne pour doter leurs véhicules de nouvelles caractéristiques et fonctions et corriger les bogues.Les logiciels permettent également d'introduire des fonctionnalités qui n'auraient pas été possibles par le passé. Genesis, la branche luxe de Hyundai, utilise la reconnaissance faciale et la numérisation des empreintes digitales pour son nouveau crossover GV60 entièrement électrique. La clé physique est nécessaire pour configurer les deux fonctions, mais après cela, le propriétaire peut en principe faire fonctionner la voiture aussi facilement qu'un smartphone.Les entreprises établies se lancent également dans l'aventure. L'été dernier, Ford a utilisé un logiciel pour activer son système de conduite mains libres BlueCruise dans des dizaines de milliers de F-150 et de Mustang Mach-E. Les véhicules étaient équipés du matériel nécessaire au système. Le matériel du système était déjà installé sur les véhicules ; la mise à jour par voie hertzienne a permis de le compléter. Elle s'applique aux voitures sans fil, sans qu'il soit nécessaire de se rendre chez un concessionnaire.La maintenance est un autre avantage potentiel. Ces véhicules hautement numériques peuvent surveiller la maintenance préventive et prédictive et même diagnostiquer les problèmes à distance. Il n'est plus nécessaire de se rendre dans un atelier de mécanique ou chez un concessionnaire pour savoir ce qui pourrait mal tourner et ce qui doit être réglé.Les logiciels permettent de nouvelles fonctionnalités qui n'auraient pas été possibles par le passé. Mais parfois, ces fonctionnalités ne sont pas si géniales dans la pratique. Tesla et Rivian, par exemple, utilisent des commandes sur écran tactile pour diriger le flux des bouches d'aération de l'habitacle. Cela semble intéressant en théorie mais s'avère être un processus délicat et distrayant en conduite réelle. Les bouches d'aération à l'ancienne, que l'on règle à la main, fonctionnent tout simplement mieux.Les pannes et les problèmes de logiciel sont également problématiques. Les problèmes que les utilisateurs de PC connaissent trop bien peuvent apparaître dans les voitures. Il peut s'agir d'un écran tactile qui s'éteint et devient inutilisable pendant la conduite, d'un fonctionnement défectueux de certaines commandes ou de fonctions avancées d'aide à la conduite qui n'ont pas fait l'objet des vérifications nécessaires avant d'être ajoutées aux véhicules.Les risques de pannes logicielles et d'atteintes à la vie privée sont réels. Il n'est pas impossible qu'une personne mal intentionnée prenne le contrôle d'une voiture et cause des dommages. Par ailleurs, certains experts applaudissent cette technologie tout en conseillant la prudence en ce qui concerne la confidentialité des données personnelles : plus les données recueillies auprès des conducteurs sont nombreuses, plus le risque de piratage est élevé.Edmunds déclare :Source : Edmunds Trouvez-vous cette analyse pertinente ?Que pensez-vous des véhicules gérés par des logiciels ?Etes-vous d'avis que ce type de véhicule représente vraiment l'avenir ? que vous évoque cette possibilité ?