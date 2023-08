Après des années de flou juridique, Rafaela Vasquez, 49 ans, a été condamnée à trois ans de probation supervisée vendredi pour l'accident de 2018 qui a tué Elaine Herzberg, 49 ans, dans la banlieue de Phoenix. Vasquez, qui était au volant de la voiture, a déclaré à la police que Herzberg "est sortie de nulle part" dans la rue peu éclairée de Tempe.Rafaela Vasquez avait été inculpée d'homicide par négligence, un crime passible d'une peine minimale d'un an d'emprisonnement. Cependant, elle a conclu un accord avec les procureurs qui reclasserait l'accusation en délit mineur si elle remplissait les conditions de mise à l'épreuve.Les autorités ont déclaré que Rafaela Vasquez regardait une émission de télévision sur son téléphone et ne regardait pas la route lorsque son 4x4 a heurté Elaine Herzberg alors qu'elle traversait la rue avec son vélo. Mais les avocats de Rafaela Vasquez affirment qu'elle regardait une application de messagerie Uber utilisée par les employés pendant qu'ils travaillent, et que l'entreprise devrait avoir sa part de responsabilité dans la collision.Le décès d'Elaine Herzberg est le premier à impliquer un véhicule d'essai entièrement autonome, mais ce n'est pas le premier à impliquer une voiture dotée de certaines fonctions de conduite autonome. Deux ans auparavant, un conducteur de l'Ohio a été tué après avoir percuté un semi-remorque alors que sa Tesla fonctionnait en mode autopilote.En 2022, les constructeurs automobiles ont signalé près de 400 accidents sur une période de 10 mois impliquant des véhicules semi-autonomes ou entièrement autonomes, selon les régulateurs américains. Une majorité de ces accidents impliquait des Teslas.Quel est votre avis sur cette affaire ?