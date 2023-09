L'AB 316 ne vise pas à mettre un terme définitif à la circulation des camions sans conducteur en Californie, mais cherche plutôt à trouver un équilibre. Elle vise à retarder le déploiement de camions entièrement autonomes jusqu'à ce que les législateurs soient convaincus que la technologie a atteint un niveau de sécurité qui justifie la suppression du conducteur humain.Les partisans de l'AB 316 soutiennent que la législation donne la priorité à la sécurité, en protégeant les cyclistes, les piétons, les conducteurs et tous les usagers de la route. En outre, elle répond aux inquiétudes concernant la sécurité de l'emploi dans l'industrie du camionnage en garantissant que les opérateurs humains restent un élément crucial de l'équation.De l'autre côté, les opposants soutiennent que le projet de loi étouffe les technologies qui sauvent des vies et pourrait entraver la compétitivité économique de la Californie dans le secteur. Ils citent des États voisins comme l'Arizona et le Texas, qui ont adopté les camions autonomes et récolté les bénéfices de l'amélioration de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. En outre, ils soulignent l'impressionnant bilan de sécurité des camions autonomes, qui ont parcouru des dizaines de millions de kilomètres sans causer de décès.Une disposition importante du projet de loi exige que le département californien des véhicules motorisés (DMV), malgré son opposition, évalue l'impact potentiel de la technologie des véhicules autonomes (AV) sur la sécurité publique avant de délivrer des permis. Cela pourrait potentiellement retarder les camions entièrement autonomes jusqu'en 2030, donnant aux régulateurs le temps de s'assurer que la technologie est aussi sûre que possible.Ces derniers mois, la California Public Utilities Commission a approuvé des permis permettant à des entreprises comme Waymo et Cruise d'étendre leurs activités sans conducteur à San Francisco, malgré les inquiétudes de la communauté et les objections en matière de sécurité.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du projet de loi AB 316 et de ses implications ?Trouvez-vous que la démarche des sénateurs californiens est pertinente et justifiée ?