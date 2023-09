Tests sur les singes de Neuralink : Cause de la mort

Neuralink, la société de neurotechnologie d'Elon Musk, a annoncé mardi qu'elle commencerait bientôt des essais sur l'homme après avoir obtenu l'approbation de la FDA, il y a quelques mois. Dans le cadre d'une étude baptisée "PRIME Study", qui devrait durer six ans, l'entreprise recrute des sujets d'essai, en particulier des personnes atteintes de quadriplégie, une forme de paralysie qui affecte les personnes à partir du cou. Toutefois, l'entreprise s'est retrouvée en eaux troubles ce mois-ci, avec des questions sur la nature de la mort des singes d'essai de Neuralink. Alors que Musk avait affirmé au début du mois sur X qu'aucun singe de test n'était mort à cause d'un implant Neuralink, un rapport alarmant de Wired suggère le contraire.Des documents déjà disponibles dans le domaine public ont été obtenus par le Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM). Selon un rapport alarmant de Wired, pas moins d'une douzaine de singes de test de Neuralink ont dû être euthanasiés après avoir contracté des problèmes de santé tels que paralysie partielle, gonflement du cerveau et diarrhée sanglante. Le rapport révèle également qu'un singe mâle a dû être euthanasié en mars 2020 après que son implant crânien se soit détaché, bien qu'il soit expressément indiqué que la défaillance de l'implant était due à un problème mécanique.Un autre sujet de test, appelé Animal 15, a dû être euthanasié après que le primate a commencé à se frapper la tête contre le mur sans raison apparente. Dans un autre cas, un morceau de l'implant s'est cassé au cours de l'intervention chirurgicale, ce qui a conduit le primate à gratter le site chirurgical à plusieurs reprises. Bien que l'implant ait été réparé lors d'une intervention ultérieure, l'animal a dû être euthanasié car il avait contracté des infections fongiques et bactériennes.Le Physicians Committee for Responsible Medicine a envoyé une lettre à la SEC, affirmant que la déclaration de Musk sur les sujets d'expérience était fausse et trompeuse, et que les investisseurs de l'entreprise devraient connaître la vérité. Ryan Merkley, responsable des alternatives à l'expérimentation animale au PCRM, a déclaré à Wired : "".Cela pourrait donner à la SEC une raison supplémentaire d'ouvrir une troisième enquête sur les essais de Neuralink sur les animaux, selon le rapport.Rapport de WiredQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de ces nouvelles informations concernant les essais de Neuralink sur les animaux ? Trouvez-vous qu'elles sont crédibles et pertinentes ?Selon vous, ces nouveaux rebondissements auront-ils un impact sur les projets d'Elon Musk visant à tester les implants cérébraux sur des cobayes humains ?