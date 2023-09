Les robots de sécurité suscitent la controverse

Les robots policiers : une solution de maintien de l’ordre qui divise les New-Yorkais

Un outil de surveillance supplémentaire dans une ville déjà sous haute surveillance

Le maire de New York, Eric Adams, a déclaré que le RoboCop aura un effet dissuasif sur la criminalité et contribuera à assurer la sécurité des citoyens. Il a aussi souligné que la ville lançait un programme pilote de deux mois pour tester ce robot de sécurité autonome Knightscope K5. Le RoboCop est presque aussi grand que le maire lui-même, mais il est au moins trois fois plus large au niveau de la taille. Il a une vision à 360 degrés et peut se déplacer à une vitesse maximale de 3 miles par heure.Richard Davey, président des transports en commun de la ville de New York, a déclaré que le robot rendrait le réseau de métro plus sûr. « Vous m'avez souvent entendu dire que je pense que nous avons plus de caméras qu'un casino de Las Vegas dans notre réseau de métro, a-t-il déclaré. Contrairement à un robot de Las Vegas, il ne vous servira pas de boissons, mais il assurera votre sécurité. »Au cours du programme pilote, le K5 patrouillera dans la station de métro Times Squares de minuit à 6 heures du matin, accompagné d'un agent humain de la police de New York qui l'aidera à se présenter au public. Knightscope, qui fabrique le robot, indique qu'il a été déployé chez 30 clients dans 10 États, notamment dans des centres commerciaux et des hôpitaux.Le K5 s'est retrouvé dans des situations délicates dans d'autres villes. Un robot de sécurité chargé de « garder » les rues de San Francisco contre les sans-abri a été mis en congé administratif après avoir été retrouvé renversé, couvert de sauce barbecue et enveloppé dans une bâche.Cependant, ce n'est pas le premier acte de violence entre un homme et un robot dans l'histoire récente de la Californie. Au début de l'année, un homme ivre a été arrêté pour avoir battu un robot de sécurité à Mountain View. Les deux victimes étaient des robots Knightscope : des machines de 1,5 mètre de haut pesant 300 kg, conçues pour patrouiller dans des zones et alerter les autorités en cas d'activité « suspecte ».À l'origine, le robot couvert de sauce avait été déployé par la SPCA de San Francisco pour dissuader les sans-abri de s'installer dans le quartier de Mission, mais il s'est presque immédiatement heurté à la résistance des habitants et des fonctionnaires. En plus d'être conçu pour terroriser les sans-abri, certains citoyens se sont plaints que le robot de sécurité effrayait les chiens du quartier et qu'il était en général assez grossier avec les piétons.Michael Kemper, chef du service des transports de la police de New York, a déclaré que toute personne tentant de nuire au robot serait identifiée et arrêtée. Adams a également souligné avec fierté la rentabilité du robocop par rapport à celle d'un policier humain : la ville loue le robot pour 9 dollars de l'heure. « C'est un bon investissement de l'argent des contribuables, a-t-il déclaré. Il s'agit d'un salaire inférieur au salaire minimum, sans pause toilettes ni pause repas. »En avril, les autorités ont montré au public un chien robot et un dispositif de tir de projectiles par GPS. La police de New York a annoncé que les chiens robots, ou « Digidogs », devraient arriver au cours des prochains mois. La police a précédemment déclaré que les chiens peuvent être utilisés pour évaluer des situations dangereuses impliquant des otages, des incidents terroristes et des rencontres avec des personnes en crise de santé mentale.L'introduction de cette technologie policière a suscité l'inquiétude de certains défenseurs de la réforme de la police et du droit, qui s'interrogent sur le respect de la vie privée et sur le budget, et qui craignent que les New-Yorkais ne veuillent pas vivre dans une ville patrouillée par des robots.En juin, la Legal Aid Society a demandé au département des enquêtes de la ville de New York d'enquêter sur le déploiement des technologies de surveillance, estimant qu'elles violaient la loi sur la surveillance des technologies de surveillance par la police (Police Oversight of Surveillance Technology Act). Dans un communiqué de presse, elle a déclaré que le public ne voulait surtout pas des Digidogs, une technologie qu'elle a qualifiée de « robot dystopique ».Le 11 avril 2023, la police de New York a annoncé de nouvelles technologies de surveillance qu'elle commencerait à utiliser immédiatement, notamment un robot de sécurité autonome K5, le DigiDog robotique de Boston Dynamics et les pistolets de repérage GPS StarChase. D'autres technologies récemment annoncées comprennent également une technologie de numérisation des empreintes digitales qui permettra aux agents de la police de New York de numériser les empreintes digitales directement à partir de leur téléphone portable et une nouvelle technologie de « réalité augmentée » disponible sur les téléphones de certains agents de la police de New York qui leur permettra de « mieux visualiser les données [contenues dans le système de connaissance du domaine] », un vaste réseau urbain de capteurs, de bases de données, d'appareils, de logiciels et d'infrastructures que la police utilise pour ses enquêtes.Selon la Legal Aid Society, ces technologies n'ont fait l'objet d'aucune nouvelle politique en matière d'impact et d'utilisation, et le délai obligatoire de 45 jours accordé au public pour formuler des avis n'a pas été respecté. Dans le cas précis du DigiDog, les New-Yorkais ont déjà rejeté cette technologie. « La police de New York l'a achetée et rendue en 2021 après l'avoir utilisée pour cibler et terrifier des personnes dans des logements sociaux. Le public ne veut clairement pas de ce robot dystopique », déclare la Legal Aid Society. La police de New York tente de contourner les étapes requises par la loi afin de l'ajouter à son arsenal de surveillance sans l'avis de la communauté. « La police de New York a introduit cinq nouvelles technologies en 2023, en violation flagrante de la loi POST », a déclaré Shane Ferro, avocat de l'unité de criminalistique numérique de la Legal Aid Society.Adams et les responsables de la police ont présenté les robots comme des équipements permettant de sauver des vies et pouvant être utilisé dans des situations - telles que les négociations d'otages - où l'envoi d'une personne n'est pas sûr. Les experts en surveillance et en maintien de l'ordre craignent que les nouveaux robots, et en particulier le K5, n'empiètent davantage sur la vie privée dans une ville déjà très surveillée, et que l'administration Adams et la police de New York n'aient pas suffisamment divulgué la manière dont elles utiliseront les capacités avancées des robots.« Ce n'est pas seulement irrespectueux, c'est dangereux », a déclaré Donna Lieberman, directrice exécutive de l'Union des libertés civiles de New York, lors d'une interview. « Et cela risque de nous amener à utiliser la surveillance, la collecte de données et l'intervention d'une manière dont les New-Yorkais n'avaient aucune idée qu'ils s'engageaient ou qu'on les engageait à le faire. »Il a touché ses premiers salaires en cryptomonnaie et prévoit de lancer une application de guichet unique pour les services de la ville - s'est étendu au maintien de l'ordre dès le début de son mandat de maire. En avril dernier, il a déclaré avoir demandé à son adjoint au maire chargé de la sécurité publique, Philip Banks III, de se rendre à des conférences pour rechercher de nouvelles technologies de maintien de l'ordre.Adams a laissé entendre que les critiques à l'encontre des robots découlaient d'une peur générale de la technologie. S'exprimant lors d'un récent événement présentant le robot Spot et des drones de surveillance, il a affirmé que le gouvernement de la ville n'avait pas réussi jusqu'à présent à adopter la technologie parce qu'il était « préoccupé par le petit nombre de personnes qui ont peur du changement ».La ville est déjà truffée de caméras de surveillance, dont plus de 10 000 dans le métro, où le K5 pourrait passer une partie de son temps à patrouiller. Selon Peter Asaro, professeur d'études technologiques à la New School, le robot ajoute toutefois un nouveau degré d'intrusion à la surveillance de routine à laquelle les New-Yorkais sont peut-être habitués aujourd'hui.Sources : Spectrum, Legal Aid SocietyÀ votre avis, quels sont les problèmes potentiels liés à l’utilisation des robots ?Quels sont selon vous, les risques de sécurité associés à l’utilisation des robots ? Comment ils peuvent-ils affecter la vie privée des gens ?Quelles seraient les préoccupations éthiques liées à l’utilisation des robots ?Voyez-vous comment les robots peuvent être utilisés de manière abusive ou nuisible ?