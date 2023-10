Amazon, qui est le deuxième employeur américain derrière Walmart Inc. a déployé des robots dans ses entrepôts depuis plus de dix ans, principalement pour déplacer les stocks vers les employés en attente. Ce système, qui consiste d'abord à placer les articles dans des étagères en treillis, est en train de se transformer en un système de stockage basé sur des conteneurs, qui permet plus facilement aux bras robotisés et à d'autres technologies automatisées de trier et de prélever les articles. Les dirigeants de l'entreprise ont déclaré qu'ils visaient à utiliser l'automatisation en partie pour libérer les employés des tâches répétitives qui peuvent entraîner des blessures. Amazon est sous le feu des critiques de l'État de Washington et des autorités de régulation fédérales en raison de taux d'accidents supérieurs à la moyenne du secteur.Dans le cadre de son partenariat avec Agility Robotics, Amazon va commencer à tester leur robot bipède, Digit, pour l'utiliser dans ses opérations. Agility est l'une des entreprises dans lesquelles Amazon a investi dans le cadre du Fonds d'innovation industrielle d'Amazon. Digit peut déplacer, saisir et manipuler des articles dans les espaces et les coins des entrepôts de manière novatrice. Sa taille et sa forme sont bien adaptées aux bâtiments conçus pour les humains, et Amazon pense qu'il existe une grande opportunité d'étendre une solution de manipulation mobile, telle que Digit, qui peut travailler en collaboration avec les employés. La première utilisation de cette technologie consistera à aider les employés à recycler les bacs, un processus très répétitif qui consiste à ramasser et à déplacer les bacs vides une fois que l'inventaire en a été entièrement retiré.Qu'il s'agisse du matériel ou de l'intelligence artificielle intégrée dans ses robots, Amazon est passionné par les technologies qui rendent le travail de ses employés plus sûr, plus facile et moins répétitif. Cela donne à aux employés le temps et la possibilité de prendre du recul, d'examiner la façon dont les commandes sont traitées sur les sites et de trouver de nouvelles façons d'enchanter et de servir les clients.Source : Amazon Quel est votre avis sur le robot humanoïde Digit ?Que pensez-vous de la stratégie d'Amazon d'investir davantage l'automatisation de ses entrepôts ?