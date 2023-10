Lors de l'exercice, le robot agile a montré ses mouvements avant qu'une situation de tir d'essai ne soit déclenchée. Les marines américains ont tiré sur une arme antichar non guidée M72 LAW depuis le dos de la chèvre, tandis que l'unité était sécurisée par des sacs de sable. Le déploiement des robots pourrait permettre aux homologues humains de rester à couvert pendant que la chèvre attaque l'ennemi.Selon un rapport officiel de l'exercice, le groupe de contrôle des exercices et de la formation tactique (TTECG), en collaboration avec l'Office of Naval Research (ONR), "". "", déclare un Marine dans la vidéo. "", dit un autre. "", déclare le contrôleur dans le clip. "", ajoute le rapport.Le lieutenant Aaron Safadi, officier responsable de la section d'intégration des technologies émergentes, TTECG, explique : "Aucun calendrier n'a été fixé pour le déploiement des chèvres robotisées, mais l'exercice est décrit comme donnant "".En septembre 2022, des entrepreneurs militaires russes ont dévoilé ce qu'ils ont déclaré être un chien d'attaque robotisé capable de chasser des chiens dans la nature.Cependant, des chercheurs sur Internet affirment que la tête hexagonale du robot et la position des deux yeux de la caméra qui sortent d'une fente à l'avant révèlent la vérité. Ils pensent que le robot est en fait un chien technologique "Go1" de Yushu, fabriqué par une société appelée Unitree. Des publicités sur AliExpress - un magasin en ligne chinois similaire à Amazon - montrent que le chien peut être acheté pour un prix compris entre 2 500 et 3 000 livres sterling.En Russie, le Go1 est vendu par une société appelée Robosobaka, qui a des liens avec le ministère de l'intérieur et le ministère des situations d'urgence, selon The Insider. Robosobaka affirme que le chien ne peut pas traverser des terrains humides ou boueux parce qu'il ne dispose pas d'une protection suffisante contre l'eau ou la saleté, qu'il ne peut pas se déplacer sur des terrains accidentés et qu'il ne doit être promené que par "". Les commentaires des clients sur les sites web chinois suggèrent également que sa batterie n'est suffisante que pour fonctionner pendant deux heures, et parfois seulement pendant 30 minutes.Est-il prudent ou pertinent de s'appuyer sur des robots et l'IA pour la guerre ?Pensez-vous que c'est le Terminator version 1 et donc le début de l’aventure Skynet ?