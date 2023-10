Karin, une Suédoise de 50 ans, s'est fait poser ce membre artificiel intelligent il y a quelques années, après avoir perdu sa main droite dans un accident agricole il y a plus de 20 ans.Elle a passé des années à souffrir d'atroces douleurs au niveau du membre fantôme, et les prothèses conventionnelles existantes étaient inconfortables et ne convenaient pas à un usage quotidien.", a-t-elle déclaré.Une étude, publiée dans Science Robotics, révèle qu'elle peut désormais effectuer 80 % de ce qu'elle avait l'habitude de faire avec ses deux mains et qu'elle ressent même certaines sensations dans le bras artificiel.Selon les chercheurs, le fait que le bras artificiel fonctionne depuis trois ans maintenant - Karin est capable de tourner des poignées de porte, de préparer des repas et d'effectuer d'autres activités quotidiennes - est le signe qu'il est désormais "hautement intégré" dans sa vie.", a déclaré le Dr Max Ortiz-Catalan, chercheur principal. "Pour mettre au point le nouveau membre bionique de Karin, un groupe multidisciplinaire d'ingénieurs et de chirurgiens de Suède, d'Australie et d'Italie a créé ce qu'ils appellent une révolution pour les personnes souffrant de la perte d'un membre, en fusionnant la chirurgie, les implants et l'IA.Le professeur Rickard Brånemark, chercheur affilié au Massachusetts Institute of Technology (MIT) et professeur associé à l'université de Göteborg en Suède, a dirigé l'étude, qui a débuté en 2019, en détaillant le tout premier implant neuromusculosquelettique permanent.", a déclaré Brånemark. "L'ostéointégration, le processus qui relie les os aux électrodes implantées dans les nerfs et les muscles, a été associée à une intervention chirurgicale appelée réinnervation musculaire ciblée (RMT), qui réorganise les nerfs et les muscles dans le membre résiduel et les relie aux muscles restants.Lorsqu'il est fixé à l'implant métallique, son nouveau bras prothétique - appelé Mia Hand et développé par la société italienne Prensilia - traduit les mouvements de l'os et du système nerveux dans l'appareil, qui peut être retiré si Karin le souhaite.Tous ces éléments imitent le processus par lequel le cerveau envoie des messages au corps pour l'inciter à bouger. Ainsi, le fait de penser à bouger active les nerfs, et l'implant sensoriel capte cette activité et facilite le mouvement du bras artificiel.Comme les nerfs fonctionnent bien, l'étude précise que Karin a maintenant un sens limité du toucher grâce à sa main bionique.Christian Cipriani, professeur à la Scuola Superiore Sant'Anna de Pise, en Italie, a déclaré que ce processus est remarquable parce qu'il s'agit d'une "".L'équipe de recherche estime que les résultats peuvent aider les personnes amputées - comme cela a été le cas pour Karin, qui a déclaré que la vie quotidienne est devenue plus facile après avoir été opérée en décembre 2018 et avoir commencé à utiliser le bras au milieu de l'année 2019.", a déclaré dans un communiqué Ortiz-Catalan, responsable de la recherche sur les prothèses neurales au Bionics Institute en Australie et fondateur du Center for Bionics and Pain Research en Suède.Les amputés choisissent souvent de ne pas s'équiper de membres artificiels sophistiqués, disponibles dans le commerce, parce que la fixation peut être douloureuse et inconfortable, et parce qu'ils n'auront qu'un contrôle limité sur le membre.Brånemark, qui travaille sur l'ostéointégration depuis qu'elle a été introduite pour la première fois chez l'homme, explique que "".", a déclaré M. Brånemark.", a déclaré le Dr Francesco Clemente, directeur général de Prensilia.".Karin affirme que son bras bionique lui a "", réduisant ses douleurs fantômes et lui permettant de retrouver son indépendance et de participer à la vie de tous les jours.", a déclaré M. Ortiz Catalan.Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que cette avancée médicale a le potentiel d'améliorer de manière significative la qualité de vie des personnes amputées ?Selon vous, quelles sont les préoccupations ou les limites potentielles liées à cette technologie ?