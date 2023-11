Les voitures sont rappelées parce que le sous-système de détection des collisions du logiciel Cruise Automated Driving Systems (ADS) peut réagir de manière inappropriée après un accident, selon un avis rendu public par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) mercredi. Ce rappel est le dernier revers en date pour l'unité Cruise de GM qui fait face à des questions de plus en plus nombreuses sur sa technologie qui, selon GM, est la clé de ses plans de croissance.La directrice générale de GM, Mary Barra, a réitéré en juin une prévision selon laquelle Cruise pourrait générer un chiffre d'affaires de 50 milliards de dollars d'ici 2030. Cruise a perdu plus de 700 millions de dollars au troisième trimestre de cette année. Les actions de GM ont chuté de 1,6 % à 27,95 dollars mercredi.Le mois dernier, à San Francisco, un piéton a été renversé par un chauffard et projeté sur une voie adjacente. Il a été heurté une seconde fois par un robotaxi Cruise qui n'a pas pu s'arrêter à temps et qui a ensuite traîné le piéton.Le rappel concerne les circonstances dans lesquelles le logiciel peut amener l'AV Cruise à tenter de se ranger hors de la circulation au lieu de rester immobile "", a déclaré Cruise.Cruise a déclaré le mois dernier qu'elle allait interrompre ses activités dans tout le pays après que les autorités californiennes ont suspendu la licence de l'opérateur du robotaxi, déclarant que les véhicules autopilotés Cruise représentaient un risque pour le public. Lundi, la société a déclaré qu'elle arrêtait temporairement la production de son véhicule entièrement autonome Cruise Origin. Cruise a déclaré avoir déterminé qu'"".Cruise fait l'objet de deux enquêtes fédérales concernant la sécurité de ses voitures, notamment deux incidents au cours desquels les voitures-robots ont semblé ne pas céder le passage aux piétons dans les passages pour piétons. "", a déclaré Cruise.Cruise (qui a des activités à Phoenix, en Arizona, à Houston, Austin et Dallas au Texas, et à Miami) est dans une course avec l'unité Waymo d'Alphabet et d'autres pour mettre des voitures robotisées sur le marché. Cruise mène une recherche pour embaucher un chef de la sécurité et a engagé le cabinet d'avocats Quinn Emanuel pour mener un examen externe.Source : General Motors self-driving unitQuel est votre avis sur ce nouvel incident sur les robotaxis ?Pensez-vous que les voitures autonomes ont un avenir ?