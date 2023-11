Cruise, l’entreprise de voitures sans conducteur de Kyle Vogt, entre accidents, mensonges et concurrence

Le PDG de Cruise, Kyle Vogt, un entrepreneur issu du monde de la technologie a adopté une stratégie risquée pour faire de Cruise le leader du marché des voitures sans conducteur, en concurrence avec Waymo, la filiale de Google. Deux mois auparavant, la voix de Kyle Vogt, le patron de Cruise, s’était brisée en évoquant comment une voiture avait percuté une petite fille de 4 ans dans sa poussette à un croisement de San Francisco.Pour rendre les rues plus sûres, a-t-il déclaré lors d'une interview, les villes devraient adopter des voitures autonomes comme celles conçues par Cruise. Elles ne se laissent pas distraire, ne somnolent pas et ne sont pas ivres, a-t-il dit, et le fait d'être programmées pour donner la priorité à la sécurité signifie qu'elles pourraient réduire considérablement le nombre d'accidents mortels liés à l'automobile.Aujourd'hui, l'entreprise de voitures sans conducteur de Vogt est confrontée à ses propres problèmes de sécurité et doit faire face à des régulateurs en colère, à des employés inquiets et au scepticisme quant à sa gestion et à la viabilité d'une entreprise dont il a souvent dit qu'elle sauverait des vies tout en générant des milliards de dollars.Les AV de croisière ont recours à l’assistance à distance (RA) 2 à 4 % du temps en moyenne, dans des environnements urbains complexes. Ce pourcentage est déjà assez faible pour qu’il n’y ait pas un grand intérêt à le réduire davantage, surtout si l’on considère l’utilité d’un contrôle humain dans certaines situations.Pour informer le public des mesures prises pour garantir la sécurité de ses véhicules autonomes, Cruise a publié récemment un rapport sur la sécurité. Selon ce rapport, les véhicules de Cruise ont parcouru près de 8046720 Km, dont 804672 Km sans conducteur, sans incidents majeurs. Pour évaluer leur sécurité, Cruise a fait appel à une référence humaine basée sur une étude menée par l’Institut de recherche sur les transports de l’université du Michigan (UMTRI). Cette étude a examiné 5,6 millions de miles de données de conduite humaine dans un environnement urbain ciblé.Cruise s’est donc basé sur ce taux d’accidents impliquant des conducteurs humains comme référence fondamentale pour évaluer la sécurité de sa flotte sans conducteur. Leur approche progressive, similaire à celle utilisée dans des domaines critiques tels que l’aérospatiale et les dispositifs médicaux, contribue également à renforcer la sécurité. Pendant la phase initiale, les véhicules autonomes sont contrôlés par un opérateur qui peut intervenir en cas d’urgence. Une fois que la technologie est mature, Cruise passe à une phase sans opérateur, où le robotaxi conduit entièrement seul.Les efforts de collecte de données de cette étude se sont déroulés sur une période de deux ans, de 2016 à 2018, avec une collaboration étendue entre Cruise, General Motors (GM), UMTRI et VTTI - deux des principaux centres de recherche sur les transports. Le domaine de conception opérationnelle (ODD) de l'étude comprenait l'ensemble de la ville de San Francisco, à l'exclusion de certaines routes à grande vitesse (par exemple, des vitesses affichées supérieures à 56,327 kilomètre par heure). En outre, l'étude a mesuré les performances des conducteurs humains de véhicules de transport public.Cruise a demandé à pouvoir déployer 100 véhicules dans l'ensemble de San Francisco, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L’entreprise a également demandé à pouvoir développer son service à sa propre discrétion à l'avenir. Les responsables des transports de la ville ne semblent pas avoir une confiance totale en Cruise, compte tenu de ses performances antérieures dans le domaine des véhicules électriques dans la ville. Le régulateur automobile californien a annulé les permis de déploiement de véhicules autonomes Cruise et d’essais sans conducteur de General Motors, estimant que ce dernier avait falsifié les informations relatives à la sécurité de la technologie autonome. Le département californien des véhicules à moteur (DMV) a déclaré que les AV de Cruise sont un « danger inacceptable pour la sécurité publique » et « ne sont pas fiables pour l’utilisation par le public ». Cette annulation, qui fait suite à une série d’accidents impliquant des véhicules Cruise, constitue un coup dur pour l’unité de technologie de conduite autonome de GM et pour le secteur émergent des véhicules autonomes.L’annulation est effective immédiatement. GM a précédemment affirmé que Cruise représentait une « énorme opportunité de croissance ». Le constructeur automobile a indiqué qu’il avait perdu 723 millions de dollars avec Cruise au cours du troisième trimestre. Cruise a publié une déclaration disant qu’elle « suspendrait les opérations de nos véhicules sans conducteur à San Francisco ». La nouvelle décision « n’affecte pas le permis de l’entreprise pour les tests avec un conducteur de sécurité »Un véhicule autonome Cruise a roulé vers des tuyaux d'incendie au sol dans une zone de lutte contre les incendies active en début d’année, ont indiqué les responsables des transports de la ville de San Francisco dans une lettre adressée aux régulateurs. Les responsables des transports ont demandé aux sociétés de véhicules autonomes comme Cruise de freiner leurs efforts d'expansion. « Les pompiers présents sur les lieux ont fait des efforts pour empêcher le Cruise AV de rouler sur leurs tuyaux et n'y sont parvenus qu'en brisant une vitre avant du Cruise AV », indique la lettre.Selon une vidéo publiée sur la chaîne YouTube officielle de Cruise, seuls les experts de Cruise peuvent désengager l'AV du mode autonome et immobiliser le véhicule. La société précise également que lorsque ses voitures sont en mode manuel, elles peuvent être placées en position de stationnement ou au point mort. Un incident similaire s'est produit en juin 2022 lorsqu'une voiture Cruise à conduite autonome a écrasé un tuyau d'incendie qui était en cours d'utilisation, indique la lettre. Elle précise également que le fait de rouler sur un tuyau d'incendie viole le code des véhicules de Californie et peut « blesser gravement les pompiers. »La semaine dernière, le département californien des véhicules à moteur a accusé Cruise d'avoir omis de mentionner que la femme avait été traînée dans une vidéo de l'incident qu'il avait initialement fournie à l'agence. Le DMV a déclaré que l'entreprise avait « présenté de manière erronée » sa technologie et a demandé à Cruise de mettre fin à ses activités de voiture sans conducteur dans l'État.Avec ses activités gelées, on craint que Cruise ne devienne un fardeau financier trop lourd pour GM et ne nuise à la réputation du géant de l'automobile. Barra a déclaré aux investisseurs que Cruise avait « d'énormes possibilités de croissance », quelques heures avant que le ministère californien de la santé ne lui demande de mettre fin à ses activités sans conducteur.Pour certains analystes, le PDG de Cruise, Kyle Vogt, a fait preuve d’une vision ambitieuse mais imprudente en voulant faire de Cruise le leader du marché des voitures sans conducteur, en concurrence avec Waymo, la filiale de Google. Il a misé sur une technologie prometteuse mais encore immature, qui présente des défis techniques, éthiques et réglementaires importants. Il a négligé la sécurité et la fiabilité de ses véhicules, au risque de provoquer des accidents graves, comme celui qui a failli coûter la vie à une petite fille de 4 ans à San Francisco. Il a également tenté de dissimuler les faits et de tromper les autorités, ce qui a entaché sa crédibilité et celle de son entreprise.Vogt a peut-être eu tort de prétendre que les voitures autonomes de Cruise rendraient les rues plus sûres, alors qu’elles sont encore loin d’être parfaites. Le PDG de Cruise aurait ignoré le fait que les voitures autonomes ne sont pas seulement des machines, mais aussi des agents sociaux, qui doivent interagir avec les autres usagers de la route, les piétons, les cyclistes, etc. Il a oublié que les voitures autonomes doivent respecter des normes éthiques, comme le choix entre sauver la vie du passager ou celle d’un tiers en cas de dilemme. Il a sous-estimé la complexité et la diversité des situations de conduite, qui nécessitent parfois de l’intuition, du jugement et de l’empathie, que les voitures autonomes n’ont pas encore.Le PDG de Cruise, Kyle Vogt a été trop optimiste en affirmant que les voitures autonomes de Cruise sauveraient des vies tout en générant des milliards de dollars. Il a surestimé la demande et l’acceptation du public pour les voitures autonomes, qui sont encore perçues comme une menace ou une curiosité par beaucoup. Il a sous-estimé la concurrence et la régulation du marché des voitures autonomes, qui sont encore très incertaines et fluctuantes. Il a oublié que les voitures autonomes ne sont pas seulement un produit, mais aussi un service, qui nécessite une maintenance, une mise à jour, une assurance, etc.Sources : DMV, SfstandardQuel est votre avis sur le sujetQuelles sont les conséquences juridiques et éthiques de la tentative de Cruise de cacher des informations importantes sur l’incident aux autorités californiennes ?