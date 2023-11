Le juge Reid Scott, de la Cour de circuit du comté de Palm Beach, a statué la semaine dernière que le plaignant dans un procès concernant un accident mortel pouvait aller jusqu'au procès et déposer des demandes de dommages-intérêts punitifs contre Tesla pour faute intentionnelle et négligence grave. L'ordonnance n'a pas fait l'objet d'un rapport antérieur. Cette décision constitue un revers pour Tesla après que l'entreprise a remporté deux procès en responsabilité du fait des produits en Californie au début de l'année concernant le système d'aide à la conduite Autopilot.Le procès en Floride est né d'un accident survenu en 2019 au nord de Miami, dans lequel la Model 3 du propriétaire Stephen Banner est passée sous la remorque d'un gros camion de 18 roues qui avait tourné sur la route, cisaillant le toit de la Tesla et tuant Banner. Le procès qui devait avoir lieu en octobre a été reporté et n'a pas été reprogrammé.Bryant Walker Smith, professeur de droit à l'université de Caroline du Sud, a qualifié le résumé des preuves par le juge d'important parce qu'il suggère des "" entre ce que Tesla savait en interne et ce qu'elle disait dans son marketing. "", a déclaré Smith. "Le juge de Floride a trouvé des preuves que Tesla "" et que les déclarations publiques de Musk sur la technologie "". Le juge Scott a également estimé que la plaignante, l'épouse de Banner, devrait être en mesure de faire valoir auprès des jurés que les avertissements de Tesla figurant dans ses manuels et dans l'accord "" étaient inadéquats.Le juge a déclaré que l'accident est "" à un accident mortel de 2016 impliquant Joshua Brown, dans lequel le système Autopilot n'a pas détecté les camions qui se croisaient, ce qui a conduit les véhicules à passer sous un camion semi-remorque à grande vitesse. "", a écrit le juge.L'avocat de Banner, Lake "Trey" Lytal III, a déclaré qu'ils étaient "".Le juge a également cité une vidéo de 2016 montrant un véhicule Tesla conduisant sans intervention humaine comme un moyen de commercialiser l'Autopilot. Au début de la vidéo, un avertissement indique que la personne assise sur le siège du conducteur n'est là que pour des raisons juridiques. "", est-il précisé. Cette vidéo montre des scénarios "" de ceux rencontrés par Banner, a écrit le juge. "", a-t-il écrit.Source : Le juge Reid Scott, de la Cour de circuit du comté de Palm BeachPensez-vous que les déclarations de ce juge soit crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?