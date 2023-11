Neuralink, la start-up d'Elon Musk spécialisée dans les puces cérébrales, lève discrètement 43 millions de dollars de fonds supplémentaires

L'annonce de ce financement intervient six mois seulement après que la Food and Drug Administration (FDA) a donné à la société le feu vert pour commencer les essais sur l'homme de son implant cérébral. Deux mois plus tôt, la FDA avait rejeté la demande de l'entreprise pour des raisons de sécurité. Selon le dossier, le dernier tour de table a été soutenu par 32 investisseurs et a fait passer le financement précédent de la société de 280 millions de dollars à 323 millions de dollars, l'investissement principal provenant du Founders Fund de Peter Thiel.Bien que Neuralink n'ait pas révélé publiquement sa valorisation actuelle, un rapport publié en juin suggérait une valorisation d'environ 5 milliards de dollars après les transactions d'actions privées. Selon un autre rapport, il y a deux ans, la startup avait levé 205 millions de dollars lors d'un cycle de financement de série C dirigé par la société de capital-risque Vy Capital basée à Dubaï, avec la participation de Google Ventures d'Alphabet Inc, Valor Equity Partners, Craft Ventures et Founders Fund.Fondée en 2016 par Elon Musk, la société Neuralink, basée à San Francisco, s'efforce d'améliorer le processus d'implantation cerveau-machine jusqu'à ce que la procédure devienne aussi transparente que le Lasik. Depuis sa création il y a sept ans, Neuralink développe des interfaces cerveau-machine (ICM) implantables qui se présentent sous la forme de petits fils flexibles qu'ils prévoient d'insérer dans le cerveau.L'idée est de permettre au cerveau de communiquer avec des dispositifs externes. Ce qui est génial, c'est que cette technologie est conçue pour une communication bidirectionnelle : elle peut lire les signaux du cerveau et lui en renvoyer.En avril 2021, Musk a partagé une vidéo d'un singe jouant à un jeu vidéo avec son esprit grâce à une puce cérébrale. Dans cette vidéo, on voit Pager, un macaque de neuf ans, jouer à un jeu vidéo MindPong par télépathie à l'aide d'une puce cérébrale. Dans une série de tweets, Musk a expliqué que le premier produit Neuralink permettra à une personne paralysée d'utiliser un smartphone avec son esprit plus rapidement qu'une personne utilisant ses pouces.En fusionnant l'homme et l'intelligence artificielle, Neuralink vise à implanter des puces sans fil pour aider à guérir une série de troubles neurologiques, notamment la perte de mémoire, la perte d'audition, la cécité, la paralysie, la dépression, l'insomnie, les crises d'épilepsie, la dépendance, les lésions cérébrales et les accidents vasculaires cérébraux, parmi d'autres.Ces derniers mois, toutefois, Neuralink a fait l'objet d'une surveillance accrue en raison de sa culture d'entreprise et de ses pratiques éthiques en matière de recherche. Les critiques, y compris d'anciens employés qui ont choisi de rester anonymes, ont fait part de leurs préoccupations concernant un environnement de travail perçu comme toxique, marqué par le blâme, la peur et la tension entre les délais accélérés et le rythme graduel typique de la recherche scientifique.Source : Securities and Exchange Commission (SEC) Quel est votre avis sur le sujet ?