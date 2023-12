This is sick. Cybertruck has a toggle for “Wade Mode” in the Off-Road Baja Settings



“Raises ride height and pressurizes battery when driving through water. “ pic.twitter.com/siTMdJ8uvC — Nic Cruz Patane (@niccruzpatane) December 6, 2023

La semaine dernière, un utilisateur de X, un certain Nic Cruz Patane, a posté une photo de ce qui semble être un menu de réglages sur l'écran d'infodivertissement du Cybertruck de Tesla. Il y a quelques réglages différents, comme le "Off-Road Mode", "Handling Balance", "Stability Assist" et "Wade Mode". La description de ce dernier est la suivante : « ce mode permet d'augmenter la hauteur de conduite et de pressuriser la batterie lors de la traversée de l'eau ». Bien que Tesla n'ait rien dit sur ce mode, cette description suggère que le constructeur automobile américain envisage de faire de son nouveau pickup électrique un véhicule utilitaire tout-terrain.L'année dernière, Elon Musk, PDG de Tesla, a affirmé que le Cybertruck serait capable de flotter et d'agir comme un bateau capable de traverser "des rivières, des lacs et même des mers qui ne sont pas trop agitées". Cette déclaration avait été vivement critiquée, certains analystes ayant mis en garde contre une nouvelle tentative de Musk d'attirer des clients et des investisseurs avec des promesses utopiques. Il n'y a aucune explication sur la façon dont le Cybertruck peut pressuriser sa batterie, la raison pour laquelle il en a besoin, ou s'il peut vraiment flotter suffisamment pour traverser une rivière, mais au moins le mode est sur l'écran, n'est-ce pas ?À titre de comparaison, le pickup électrique R1T du constructeur automobile américain Rivian est capable de patauger dans un mètre d'eau et il n'est pas question de pressuriser sa batterie. Bien sûr, pour patauger dans l'eau profonde, le R1T doit être en mode de conduite tout-terrain pour élever la hauteur de la caisse, mais il n'est pas question de pressurisation de la batterie. Les batteries des véhicules électriques sont généralement déjà étanches, la pressurisation à la demande de la batterie du Cybertruck soulève donc quelques questions. « Nous sommes tout simplement en présence d'un communiqué de presse de guérilla marketing », note un critique.« Étant donné que cela n'a pas été annoncé, quelles sont les chances qu'il s'agisse d'une fonction à utiliser à vos risques et périls ? », s'interroge un autre critique. Un autre a plutôt rappelé les promesses de Musk : « j'espère que tous les connecteurs électriques sont étanches. Vous ne voudriez pas qu'il y ait un court-circuit dans votre Cybertruck. Et qu'en est-il du commentaire sur la traversée de mers non agitées ? Elon a réussi à propulser la publicité à un niveau étrange où une société peut mentir à ses clients comme elle en a envie. Rappelez-vous qu'en 2016, il a promis l'arrivée d'une conduite autonome complète dans 2 ans. Il n'en est rien aujourd'hui ».L'année dernière, le DMV (Department of Motor Vehicles) californien a accusé Tesla d'avoir fait de la publicité mensongère pour ses systèmes Autopilot et Full Self-Driving (FSD) en affirmant qu'ils permettent de contrôler les véhicules de manière autonome. Selon lui, Tesla a trompé ses clients potentiels avec une publicité qui surestimait les capacités de fonctionnement de ses systèmes avancés d'aide à la conduite. Sur son site Web, Tesla indique que les systèmes nécessitent une supervision active du conducteur, avec un conducteur attentif dont les mains sont sur le volant. Malgré leurs noms, Tesla affirme qu'ils ne rendent pas ses véhicules autonomes.Cependant, Tesla conteste les allégations du DMV californien selon lesquelles les noms Autopilot et Full Self-Driving constituent des appellations trompeuses. Dans un document déposé la semaine dernière auprès du California Office of Administrative Hearings (OAH), Tesla affirme que la Constitution des États-Unis l'autorise à appeler ainsi ses systèmes d'aide à la conduite et que les accusations du DMV californien constituent une atteinte à sa liberté d'expression. Le constructeur a également ajouté que l'agence de régulation avait implicitement approuvé les termes lorsqu'elle n'avait pas pris de mesures lors de ses précédentes enquêtes à leur sujet.En ce qui concerne le Cybertruck, les déclarations de Musk sur la capacité du véhicule à traverser de petites étendues d'eau n'ont jamais été prises au sérieux, car la garantie de Tesla stipule clairement que le véhicule ne doit pas être jeté à l'eau. En outre, Musk déclaré que le Cybertruck peut se déplacer sans aucune gêne à travers un endroit vraiment difficile, comme un étang ou un canal. Cependant, de nombreux experts de l'industrie sont sceptiques à ce sujet. En octobre 2022, Musk a déclaré que, pour que le Cybertruck soit un véhicule aquatique efficace, "il faudrait une hélice électrique montée sur l'attelage pour aller plus vite que quelques nœuds".Tesla n'a jamais parlé de cette hélice et ne l'a pas non plus mentionnée sur la page des accessoires du Cybertruck récemment publiée, qui a été lancée quelques heures seulement après que les premières unités ont été livrées aux clients. Selon les experts, il est possible que Tesla développe quelque chose dans ce sens à l'avenir, mais les capacités doivent être testées de manière approfondie avant d'être recommandées comme une option potentielle pour ceux qui veulent traverser de petites étendues d'eau. Ils recommandent aux propriétaires de Cybertruck de ne pas se laisser influencer par ce mode, comme certains l'ont été avec le système Autopilot.Étant donné que Tesla a utilisé plusieurs vidéos lors de sa présentation initiale pour montrer la vitesse, l'accélération et les capacités de remorquage du Cybertruck, s'il était capable de traverser l'eau à ce stade, Tesla aurait certainement inclus ces séquences. Cette fonction est peut-être davantage destinée à permettre au Cybertruck de traverser l'eau stagnante qui peut s'accumuler sur les routes, dans le but de protéger le véhicule et son bloc-batterie. Peut-être qu'après la diffusion de cette photo, Tesla ou Musk feront des commentaires et apporteront des éclaircissements sur le mode pataugeoire du Cybertruck et sur la façon dont il pressurise sa batterie.Le design du Cybertruck est très clivant et pourrait rebuter certains acheteurs. Le Cybertruck a un aspect très futuriste, avec des lignes anguleuses et une carrosserie en acier inoxydable qui lui donnent un air de véhicule militaire ou de science-fiction. Il s'agit là d'un pari audacieux de la part de Tesla, qui espère séduire une nouvelle clientèle et révolutionner le marché des pickups. Musk s'est d'ailleurs efforcé d'indiquer en quoi le pickup est utile dans une vidéo, comme pour demander aux indécis de voir plus loin que l'apparence du véhicule. Certains experts pensent que c'est une mauvaise idée, estimant qu'il est conçu pour un marché qui n'existe pas.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du mode qui permet supposément au Cybertruck de traverser une étendue d'eau ?Selon vous, s'agit-il d'une nouvelle promesse en l'air de Tesla et de Musk ? S'agit-il d'un argument marketing ?Que pensez-vous du design du Cybertruck ? Pensez-vous que le pickup a été conçu pour un marché qui n'existe pas ?