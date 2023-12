Fonctionnement de Apple CarPlay

GM Décroche d'Apple CarPlay et Android Auto pour Ultifi et l'Assistant Google

Les Dessous d'une Décision Controversée

L'annonce faite par GM en début d'année, selon laquelle elle commencerait à supprimer progressivement la connectivité des smartphones Apple CarPlay et Android Auto sur ses nouveaux véhicules électriques et, à terme, sur tous ses futurs produits, a été très mal accueillie, c'est le moins que l'on puisse dire. Ces programmes d'adaptation des téléphones sont extrêmement populaires parmi les acheteurs de voitures neuves et d'occasion, ce qui rend l'annonce de GM difficile à comprendre. Aujourd'hui, l'entreprise a expliqué un peu plus son raisonnement à MotorTrend.Bien que les représentants de GM aient donné quelques raisons de base pour l'abandon de ces programmes bien-aimés au moment de l'annonce, la décision a été mal communiquée. Une « fiche d'information pour les médias » de deux pages énumère certains avantages de la planification d'itinéraires et de la recharge des VE, ainsi que des systèmes de conduite semi-autonome Super Cruise et Ultra Cruise de la société. Rien de tout cela n'explique vraiment pourquoi l'entreprise supprime des fonctionnalités que les clients apprécient suffisamment pour prendre des décisions d'achat basées sur elles comme, au minimum, une option alternative.Apple CarPlayest un système qui permet de connecter un véhicule et un appareil mobile Apple. Il existe depuis 2014 environ, et de nombreuses fonctionnalités et capacités ont été ajoutées depuis lors. Voici quelques principes de base d'Apple CarPlay que vous devez connaître pour commencer.CarPlay est un logiciel qui permet à un iPhone d'Apple de s'interfacer avec le système de divertissement et d'information intégré à un véhicule (appelé système d'infodivertissement, c'est-à-dire l'écran du tableau de bord). CarPlay augmente la commodité et réduit les distractions en affichant sur l'écran du système d'infodivertissement d'une voiture les applications couramment utilisées qui seraient nécessaires ou particulièrement utiles pendant la conduite. Ce faisant, CarPlay minimise la nécessité de manipuler l'iPhone pendant la conduite.CarPlay permet à certaines applications iPhone d'être affichées et contrôlées par le système d'infodivertissement de votre voiture. Il permet également à ces applications de mieux s'intégrer au matériel de votre véhicule. L'un des objectifs est de réduire l'utilisation de l'iPhone au volant. Les appels téléphoniques, la messagerie textuelle, la navigation GPS, l'audio ou le divertissement, et l'agenda font partie des fonctions offertes par CarPlay. Lorsque CarPlay est connecté, il remplace généralement les fonctionnalités fournies par le système d'infodivertissement de votre véhicule.Par exemple, la plupart des nouveaux véhicules sont équipés de Bluetooth. Lors d'un appel téléphonique, les haut-parleurs et le microphone intégrés de la voiture gèrent le son. Lorsque CarPlay est connecté, l'appel est traité de la même manière. Cependant, l'écran d'infodivertissement de votre voiture affiche une présentation qui ressemble à l'application téléphone de votre iPhone. Les contacts, les favoris, les appels récents et les messages vocaux de votre iPhone s'affichent tous sur l'écran d'infodivertissement.La navigation GPS en est un autre exemple. Que votre voiture dispose ou non d'un système de navigation intégré, CarPlay peut afficher les applications de navigation les plus courantes sur l'écran d'infotainment de votre voiture. Cela vous permet d'obtenir des itinéraires à partir d'applications que vous préférez au système de navigation intégré de votre véhicule. C'est un exemple de la façon dont CarPlay peut accroître les fonctionnalités de votre véhicule ou améliorer les caractéristiques qu'il possède déjà.En 2023, Apple a ajouté la fonctionnalité SharePlay. Un ami vous a-t-il déjà demandé de partager une chanson ou d'ajouter une liste de lecture qui ne figure pas dans votre bibliothèque ? Désormais, lorsque le téléphone du conducteur utilise CarPlay, tous les passagers possédant un iPhone recevront une notification leur proposant de rejoindre la session du conducteur, à partir de laquelle les utilisateurs pourront écouter de la musique et contrôler la lecture.Tim Babbitt, responsable des produits d'infodivertissement chez GM, a expliqué pourquoi, il faut arrêter d'utiliser son téléphone au volant lors d'un événement de presse pour le nouveau Chevrolet Blazer EV, le véhicule phare de la stratégie sans CarPlay ni Android Auto (et notre gagnant du SUV de l'année 2023 de MotorTrend). Selon lui, il y a un facteur important qui n'est pas apparu dans la fiche d'information : la sécurité. Plus précisément, il a cité la distraction du conducteur causée par l'utilisation du téléphone portable au volant.Selon Babbitt, CarPlay et Android Auto ont des problèmes de stabilité qui se manifestent par de mauvaises connexions, un mauvais rendu, des réponses lentes et des connexions interrompues. Et lorsque CarPlay et Android Auto rencontrent des problèmes, les conducteurs reprennent leur téléphone, quittent la route des yeux et vont totalement à l'encontre de l'objectif de ces programmes d'écoute téléphonique. La résolution de ces problèmes échappe parfois au contrôle du constructeur automobile. Vous pouvez commencer à comprendre la frustration de GM.La thèse de Babbitt est que si les conducteurs devaient tout faire via les systèmes intégrés du véhicule, ils seraient moins enclins à prendre leur téléphone et donc moins distraits et plus en sécurité au volant. Il admet cependant que GM n'a pas encore testé cette thèse en laboratoire ou dans le monde réel, mais il pense qu'elle a du potentiel, si les clients l'adoptent.À cette fin, le logiciel d'infodivertissementde GM comprend une suite d'applications Google entièrement intégrées, telles que Maps et l'assistant Google, ainsi que des applications populaires comme Spotify et Audible. L'installation de Google Maps directement dans la voiture élimine une source majeure de colère des clients et une motivation majeure pour utiliser CarPlay et Android Auto en premier lieu, en se débarrassant des systèmes de navigation internes de qualité inférieure et en les remplaçant par un programme que tout le monde connaît et préfère.Le véritable pilier de cette stratégie est toutefois l'assistant Google. Les commandes vocales dans les voitures n'ont rien de nouveau, mais elles sont depuis longtemps encore pires que les systèmes de navigation des constructeurs automobiles. Un assistant numérique qui fonctionne réellement et qui a un accès complet aux systèmes du véhicule est un outil potentiellement puissant. Non seulement il peut gérer les appels et les SMS via n'importe quel téléphone compatible Bluetooth, mais il peut aussi contrôler le système audio, la navigation, la climatisation et bien d'autres choses encore, pendant que le conducteur garde les mains sur le volant et les yeux sur la route. Bien que les capacités de CarPlay et d'Android Auto et l'accès aux données embarquées se soient développés au fil des ans, ils n'ont toujours pas accès à la plupart de ces systèmes., basé sur la plate-forme Vehicle Intelligence Platform (VIP), représente une avancée majeure dans l'architecture électrique du constructeur automobile. En utilisant des mises à jour OTA (Over-the-Air) facilitées par VIP, Ultifi permet le déploiement rapide de logiciels et d'applications sur des millions de véhicules sans nécessiter une visite chez un concessionnaire.Conçu pour les développeurs tiers, il fonctionne sur Linux et Red Hat OS, offrant la possibilité aux développeurs externes de créer des applications pour les clients. Ultifi propose une expérience de propriété similaire à celle d'un smartphone, permettant aux propriétaires de personnaliser leur véhicule en ajoutant des fonctions, évoquant le modèle d'achat et de téléchargement d'applications sur smartphone.Les fonctionnalités potentielles comprennent des modes de performance, des jeux "Choisissez votre propre aventure", un mode Planétarium utilisant le GPS pour afficher les constellations, et des applications pratiques telles que des sièges chauffants. Ultifi pourrait générer un chiffre d'affaires annuel de 20 à 25 milliards de dollars d'ici 2030, selon GM.Bien que Babbitt avance cette stratégie avec conviction, il est difficile de la considérer simplement comme un acte altruiste. Depuis un certain temps, les fabricants automobiles sont en conflit avec Apple et Google pour l'accès, le contrôle et la propriété des données générées dans les véhicules. Peu importe le logiciel préféré par le conducteur, d'énormes quantités de données, allant des habitudes de conduite aux applications utilisées pendant la conduite, sont collectées. Ces données sont inestimables pour les constructeurs automobiles et les géants technologiques, servant à la fois à la recherche sur les clients et à être vendues à des tiers après avoir été anonymisées et conditionnées.En outre, il convient de souligner les coûts réels supportés par les conducteurs. Bien que les applications permettant aux propriétaires de dépenser de l'argent via le système d'infodivertissement de leur véhicule ne soient pas encore largement adoptées, elles existent déjà, facilitant l'achat de carburant ou de nourriture auprès de certains commerçants. En plus de la possibilité d'acheter des produits de GM via le système d'infodivertissement, la société envisage des services d'abonnement gérés par la même interface.Ces intentions ont été clairement énoncées par Edward Kummer, directeur des technologies numériques chez GM, lors de l'annonce de l'abandon de CarPlay et Android Auto. Les constructeurs automobiles voient les abonnements comme une nouvelle source de revenus significative, GM espérant générer jusqu'à 25 milliards de dollars par an grâce à ces abonnements d'ici 2030.Il est important de noter que GM, déjà gestionnaire du plus ancien service d'abonnement automobile, OnStar, a explicitement exprimé son intention d'étendre ce modèle aux technologies Super Cruise et Ultra Cruise à l'avenir. Les nouveaux systèmes d'infodivertissement, dépourvus de CarPlay et Android Auto, qui équiperont les futurs véhicules électriques de GM, comprennent huit ans de données pour alimenter leurs applications basées sur Google. Cependant, après cette période, les propriétaires devront payer pour continuer à utiliser ces données.Si le raisonnement de Babbitt au sujet de la sécurité (distraction que l'utilisation du téléphone portable engendre pendant la conduite), est solide, cette stratégie ne se résume pas à un simple altruisme. Depuis des années, les constructeurs automobiles du monde entier se disputent avec Apple et Google au sujet de l'accès, du contrôle et de la propriété des données générées dans le véhicule. Quel que soit le logiciel utilisé par le conducteur, d'énormes quantités de données sont collectées sur sa façon de conduire, ses déplacements, les applications qu'il utilise pendant qu'il conduit, etc. Ces données sont précieuses pour les constructeurs automobiles et les entreprises technologiques, tant pour la recherche sur les clients que pour être anonymisées, conditionnées et vendues à des tiers.Ensuite, il y a les dépenses réelles des conducteurs. Bien qu'elles ne soient pas encore populaires, il existe déjà des applications qui permettent aux propriétaires de dépenser de l'argent par l'intermédiaire du système d'infodivertissement de leur véhicule, par exemple pour acheter de l'essence ou de la nourriture chez certains détaillants et restaurants. Outre la possibilité d'acheter des produits de GM ou de ses partenaires par l'intermédiaire du système d'infodivertissement de leur véhicule, GM envisage également des services d'abonnement qui seraient gérés par la même interface.La décision de General Motors d'abandonner progressivement Apple CarPlay et Android Auto dans ses nouveaux véhicules, invoquant des préoccupations liées à la sécurité, a suscité des réactions mitigées. Bien que l'entreprise affirme que la distraction des conducteurs due aux problèmes de stabilité de ces programmes justifie ce changement, certaines critiques soulignent les défis potentiels liés à la connectivité et à la fiabilité. Tim Babbitt de GM propose que l'utilisation exclusive du logiciel "Ultifi," intégrant des applications Google, pourrait réduire les distractions.Outre les questions de sécurité, la décision vise également à résoudre les problèmes de qualité perçue par les propriétaires et à exploiter de nouvelles sources de revenus, notamment des services d'abonnement gérés par l'interface du véhicule. Malgré des entreprises telles que Tesla ayant adopté des approches similaires, la stratégie de GM reste un pari et pourrait être confrontée à des défis. GM clarifie que sa démarche vise une intégration plus poussée avec son écosystème global plutôt que d'ignorer les partenariats avec Apple et Google.Source : General MotorsGeneral Motors annonce l'abandon progressif d'Apple CarPlay et d'Android Auto dans ses nouveaux véhicules. Que pensez-vous de cette décision ? Bonne ou mauvaise ?Pensez-vous que la décision de General Motors aura un impact sur l'expérience utilisateur et la satisfaction des clients ?Les critiques portées sur la décision de General Motors sont-elles fondées ? Comment l'entreprise peut-elle aborder les préoccupations des clients et clarifier ses intentions pour éviter toute confusion ?