Mais des robots comme lui pourraient aussi un jour opérer dans l'espace. Un robot humanoïde ressemble à une personne, avec un torse, une tête, deux bras et deux jambes. Les ingénieurs pensent qu'avec les bons logiciels, les robots humanoïdes pourront un jour fonctionner de la même manière que les humains et utiliser les mêmes outils et équipements.Shaun Azimi, chef de l'équipe de robotique agile de la NASA, a déclaré que les robots humanoïdes dans l'espace pourraient éventuellement prendre en charge des tâches risquées telles que le nettoyage des panneaux solaires ou l'inspection d'équipements défectueux à l'extérieur du vaisseau spatial, afin que les astronautes puissent donner la priorité à l'exploration et à la découverte.", a déclaré M. Azimi.La NASA s'associe à des entreprises de robotique telles qu'Apptronik, basée à Austin (Texas), afin d'apprendre comment les robots humanoïdes développés à des fins terrestres pourraient profiter aux futurs robots humanoïdes destinés à l'espace. Apptronik développe Apollo, un robot humanoïde dont les tâches terrestres consisteront à travailler dans des entrepôts et des usines de fabrication en déplaçant des colis, en empilant des palettes et en effectuant d'autres tâches liées à la chaîne d'approvisionnement. La société prévoit de commencer à fournir des robots humanoïdes aux entreprises au début de l'année 2025.Nick Paine, directeur de la technologie chez Apptronik, a déclaré qu'Apollo présentait des avantages évidents par rapport à ses homologues humains, notamment en termes d'endurance. "", a déclaré M. Paine. "Jeff Cardenas, PDG d'Apptronik, a déclaré que les limites du ciel sont atteintes à mesure que de nouveaux logiciels et développements améliorent les capacités d'Apollo. "s", a déclaré M. Cardenas.Dans les années à venir, ces "" pourraient inclure l'espace, selon M. Azimi. "", a déclaré M. Azimi. "Source : NASAPensez-vous qu'un robot humanoïde dans l'espace est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?