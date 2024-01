"La nouvelle stratégie a été adoptée à l'issue d'une série de réunions frénétiques auxquelles ont participé le conseil d'administration d'Apple, le chef de projet Kevin Lynch et le directeur général Tim Cook. Le conseil d'administration a insisté auprès des dirigeants d'Apple sur le projet de voiture pendant plusieurs mois au cours de l'année 2023, selon ces personnes." "La nouvelle stratégie a été adoptée à l'issue d'une série de réunions frénétiques auxquelles ont participé le conseil d'administration d'Apple, le chef de projet Kevin Lynch et le directeur général Tim Cook. Le conseil d'administration a insisté auprès des dirigeants d'Apple sur le projet de voiture pendant plusieurs mois au cours de l'année 2023, selon ces personnes."

Apple Inc. a opéré un virage important dans son projet de voiture, passant d'un véhicule entièrement autonome à une voiture électrique aux caractéristiques plus limitées. L'entreprise prévoit désormais de lancer la voiture au plus tôt en 2028, ce qui retarde le lancement d'environ deux ans par rapport aux prévisions précédentes. Ce changement intervient après plusieurs séries de licenciements, des changements de stratégie et de nombreux retards pour l'ambitieux projet portant les noms de code Titan et T172.Le nouveau plan pour le véhicule électrique d'Apple consiste à développer des fonctions d'assistance à la conduite plus basiques, similaires au système de niveau 2+ de Tesla, au lieu de la technologie de niveau 4 prévue précédemment. Ce changement a été adopté à l'issue de réunions intenses auxquelles ont participé le conseil d'administration d'Apple, le chef de projet Kevin Lynch et le PDG Tim Cook. L'entreprise rencontre également des partenaires de fabrication potentiels en Europe pour discuter de cette nouvelle approche.Malgré ces changements, certains dirigeants d'Apple restent sceptiques quant à la capacité d'un véhicule à dégager des marges bénéficiaires comparables à celles des iPhones. Ils estiment toutefois qu'une voiture à prix élevé pourrait encore alimenter la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise tout en l'aidant à s'implanter dans le secteur en plein essor des véhicules électriques. En outre, des entreprises technologiques comme Amazon.com Inc, la division Waymo d'Alphabet Inc, Huawei Technologies Co et Xiaomi Corp sont toutes devenues des acteurs importants de l'industrie automobile.Ce dernier projet est perçu en interne comme un "", mais Apple vise à différencier son offre par un design élégant, des systèmes de sécurité et une interface utilisateur unique, tout en envisageant d'autres changements de direction au sein de ses équipes d'ingénierie matérielle et de logiciels autonomes.Tim Cook, PDG d'Apple, sur cette décision :Quel est votre avis sur cette décision ?Pensez-vous que les ambitions d'Apple pour son projet de voiture électrique sont crédibles ou pertinentes ?