Les voitures autonomes pourraient circuler sur les routes britanniques dès 2026, a déclaré le secrétaire d'État aux transports, Mark Harper. Interrogé sur la possibilité de voyager bientôt "", il a reconnu que cette perspective était possible dans trois ans à peine.Il a déclaré à la BBC : "" M. Harper a déclaré que cette innovation avait "", notamment le renforcement de la sécurité routière et la possibilité pour les personnes handicapées de se déplacer plus facilement de manière autonome.Le projet de loi sur les véhicules automatisés, qui définit un ensemble de lois relatives à l'utilisation des véhicules autonomes, a été présenté au Parlement en novembre, et le ministre espère qu'il sera adopté par les deux chambres d'ici à la fin de l'année 2024.Le secrétaire d'État aux transports a déclaré qu'il était clair que la technologie de l'autoconduite fonctionnait, comme le montre le déploiement en Californie, où des voitures "" sont déjà sur les routes. "Le ministre a également affirmé que la conduite autonome "" au Royaume-Uni. "", a déclaré M. Harper. "", a ajouté le ministre. "" "".À l'heure actuelle, si plusieurs constructeurs proposent des technologies d'aide à la conduite, Tesla est le leader du marché en offrant ce qu'il appelle une "".