C'est la deuxième année consécutive que Dan O'Dowd, détracteur de Tesla, mène une campagne publicitaire lors de la soirée la plus importante de la télévision. Il dirige le Dawn Project, un groupe qui a demandé l'interdiction de la technologie d'assistance à la conduite de Tesla. La dernière campagne est sans équivoque : "", peut-on y lire, après avoir vu des images d'accidents graves et mortels impliquant ses véhicules. L'une des publicités montre des Teslas écrasant des mannequins de la taille d'un enfant, des images qui ont déjà conduit Tesla à envoyer une lettre de cessation et de désistement.M. O'Dowd a déclaré qu'il avait été contraint d'attirer l'attention sur le dernier problème lié à ce qu'il appelle "", en partie à cause de l'enquête du Post. M. O'Dowd a fondé Green Hills Software, qui fabrique des systèmes d'exploitation pour les voitures et les avions. "", a-t-il demandé à Tesla.Les partisans d'Elon Musk, directeur général de Tesla, ont accusé M. O'Dowd de conflit d'intérêts parce que l'un des clients de Green Hills Software est Mobileye, qui développe des logiciels d'aide à la conduite. M. O'Dowd affirme que sa motivation provient uniquement des inquiétudes suscitées par la technologie de Tesla.Tesla maintient que son logiciel est destiné à être utilisé par un conducteur pleinement attentif et affirme qu'il est "", citant des chiffres qui, selon elle, montrent une prévalence plus faible d'accidents lorsque son logiciel est activé.", a déclaré M. O'Dowd. "".Les deux publicités mettent en avant trois accidents importants qui auraient impliqué Autopilot. Dans l'un d'eux, un jeune de 17 ans a été gravement blessé lorsqu'une Tesla l'a percuté à 72 km/h alors qu'il descendait d'un bus scolaire en Caroline du Nord dont le panneau d'arrêt était déployé et les feux d'avertissement clignotaient. "", conclut la publicité. "La publicité fait référence à des vidéos antérieures du Dawn Project montrant l'incapacité supposée des Teslas à réagir à des mannequins de la taille d'un enfant sur la route - y compris la publicité du Super Bowl de l'année dernière, qui a été diffusée quelques semaines avant l'accident de Caroline du Nord.L'autre publicité qui doit être diffusée cette année montre l'accident qui a tué un père de 50 ans en 2019 lorsque sa Tesla est passée sous la remorque d'un semi-remorque et le moment où une Tesla a grillé un panneau stop et des feux clignotants sur une route rurale de Floride avant de foncer sur un véhicule garé et de projeter un jeune couple dans les airs, tuant l'un d'entre eux et laissant l'autre gravement blessé. Dans les deux cas, Autopilot fonctionnait dans des endroits où il n'était pas censé être utilisé.", commence la publicité, soulignant que les autorités fédérales ont plaidé en faveur d'une restriction de l'Autopilot.", poursuit le spot, en présentant des images de l'accident du semi-remorque et de l'accident impliquant le jeune couple. "Le groupe de M. O'Dowd a déclaré que les publicités sont diffusées au Washington, en Californie, au Delaware et au Michigan.M. Musk a pris l'attention du Super Bowl de l'année dernière à bras-le-corps. "", a-t-il tweeté à propos de l'annonce de l'année dernière.L'entreprise est confrontée à la stagnation de son chiffre d'affaires, à des inquiétudes croissantes quant à sa capacité à fournir la technologie "" promise depuis longtemps, et à l'inquiétude de Wall Street face à la distraction persistante de son PDG mercuriel. L'entreprise a perdu des milliards de dollars en valeur, soit une baisse de plus de 17 % rien qu'au cours du mois dernier.Musk a demandé une participation plus importante dans l'entreprise comme condition pour "", affirmant que sans un contrôle de 25 %, il "". Mais les investisseurs n'ont pas réservé un accueil chaleureux à cette idée. En janvier, un juge du Delaware a estimé qu'une rémunération sans précédent de 56 milliards de dollars qui lui avait été attribuée en 2018 était injuste.Quel est votre avis sur le sujet ?