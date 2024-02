Cruise a suspendu ses activités aux États-Unis en octobre après un incident à San Francisco, où l'un de ses robotaxis a traîné un piéton heurté par une autre voiture.", a déclaré Sara Autio, porte-parole de Cruise, dans un communiqué.La société rencontre les responsables de certains marchés pour "", a déclaré le porte-parole.Cruise cherchait à relancer son service et considérait Houston et Dallas comme des lieux potentiels pour reprendre les tests avec seulement 10 voitures dans chaque ville et aucun passager.Les syndicats et les législateurs ont récemment appelé à une réglementation plus stricte des véhicules autonomes après des accidents impliquant des taxis autonomes de GM et de Waymo d'Alphabet.En janvier, Cruise a déclaré que le ministère américain de la Justice et la Securities and Exchange Commission enquêtaient sur l'accident impliquant son robotaxi au mois d'octobre.Sara Autio, porte-parole de CruiseQuel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que la reprise des tests des robotaxis Cruise sur la voie publique est une décision pertinente ou cohérente ?