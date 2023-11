L'unité de voitures sans chauffeur Cruise de General Motors a déclaré qu'elle allait suspendre tous les trajets en voiture supervisés et manuels aux États-Unis et élargir le champ d'investigation de l'opérateur de robotaxis à la suite d'un accident qui avait initialement conduit à la suspension des opérations de véhicules sans chauffeur.", a déclaré Cruise dans un billet de blog. "Cruise a également indiqué dans son blog qu'Exponent, une société d'ingénierie indépendante précédemment engagée pour effectuer une analyse technique des causes profondes de l'incident du 2 octobre, élargirait cette enquête pour inclure un "" de ses systèmes de sécurité et de sa technologie. En outre, Cruise engagera un expert externe en sécurité pour examiner les opérations et la culture de la compagnie en matière de sécurité, selon le billet de blog. Cet expert s'ajoutera au responsable permanent de la sécurité que la compagnie a déjà annoncé vouloir engager.Ces mesures font suite à une réunion du conseil d'administration de Cruise qui s'est tenue lundi à San Francisco, selon des sources familières avec la réunion. Cruise a précédemment déclaré qu'elle avait engagé le cabinet d'avocats Quinn Emanuel pour examiner la réponse de Cruise à l'accident. Cruise a également indiqué dans le billet de blog de mardi qu'elle ferait appel à Craig Glidden, avocat général de GM, en tant que directeur administratif pour superviser plusieurs équipes de Cruise tout en conservant ses responsabilités chez le constructeur automobile de Détroit.Les équipes placées sous la responsabilité de Glidden comprennent les communications et les finances, selon le billet de blog. Certains investisseurs ont estimé que le service de communication avait mal géré les explications de Cruise sur ce qui s'est passé lors de l'accident du 2 octobre, où l'un des véhicules autonomes de Cruise a freiné, mais n'a pas évité de heurter et de traîner un piéton qui avait été précédemment heurté par un conducteur en délit de fuite.Cruise exploitait un service de type Uber avec des véhicules sans conducteur, principalement à San Francisco, mais à la suite de l'accident, elle a interrompu ce service. Le billet de blog montre que cette suspension a été étendue aux véhicules exploités par des conducteurs de sécurité humains, ce qui concerne environ 70 véhicules.Cruise est en concurrence avec l'unité Waymo d'Alphabet et d'autres pour développer les voitures robotisées en vue d'une production et d'un déploiement à plus grande échelle. Le perfectionnement de la technologie nécessitera des années d'essais en conditions réelles, mais les entreprises se sont heurtées à la résistance de certains législateurs et citoyens qui craignent que les véhicules n'aient pas encore fait leurs preuves et posent un risque pour la sécurité.Mary Barra, PDG de GM et membre du conseil d'administration de Cruise, a déclaré aux investisseurs que Cruise pourrait générer un chiffre d'affaires de 50 milliards de dollars d'ici à 2030. L'entreprise a perdu plus de 700 millions de dollars au troisième trimestre de cette année, alors qu'elle a augmenté ses dépenses pour étendre ses activités à 15 villes américaines.Le 8 novembre, GM a rappelé 950 voitures sans conducteur pour mettre à jour le logiciel et a déclaré que d'autres rappels seraient probablement effectués. Deux jours plus tôt, GM avait annoncé l'arrêt de la production de sa camionnette entièrement autonome Cruise Origin. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis a déclaré qu'elle enquêtait sur la sécurité des véhicules Cruise. Au début du mois d'octobre, le département californien des véhicules à moteur a ordonné que les voitures sans conducteur de Cruise soient retirées des routes de l'État, les qualifiant de danger public et alléguant que l'entreprise avait fait de "" sur la sécurité de la technologie.Source : Unité de voitures sans chauffeur Cruise de General MotorsQuel est votre avis sur le sujet ?