S'exprimant dans le cadre d'une table ronde intitulée "Humanoïdes ou humains augmentés : Accélérer l'autonomie grâce à l'IA" qui s'est tenue au Texas le mercredi 13 mars, le colonel Troy Denomy a déclaré : "".La discussion a eu lieu lors du festival South by Southwest à Austin, qui célèbre l'intersection de la technologie et du divertissement.Au cours de la discussion, des inquiétudes ont été exprimées quant aux risques liés à l'utilisation de l'IA et de la technologie robotique par l'armée.", a averti M. Denomy.Selon lui, cela devrait être le cas avant que les robots de l'armée ne passent leur phase de test.M. Denomy a cité l'exemple d'un test de robot effectué récemment, au cours duquel certains des testeurs ont parfois eu l'impression que les robots contrôlaient la situation.", a déclaré le colonel à l'auditoire.M. Denomy et le groupe d'experts ont convenu que les tâches telles que l'utilisation de plusieurs télécommandes pour un seul gadget doivent être automatisées avant que les robots puissent être utilisés efficacement par les forces américaines.", a-t-il ajouté.Selon M. Denomy, des gadgets améliorent déjà les capacités de l'armée, tels que des smartphones spéciaux et des drones adaptés.Les Marines ont également testé un chien robot équipé d'un lance-roquettes dévastateur M72 à la fin de l'année dernière.Cependant, M. Denomy a insisté sur la nécessité de faire participer les humains à l'utilisation de ces technologies dans les situations de combat.", a-t-il averti.Troy Denomy, Colonel de l'armée américaineQuel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que le point de vue du Colonel Denomy soit crédible ou pertinent ?