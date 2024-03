Dans la première phase de l'essai, la technologie des bus est testée en profondeur et adaptée à l'infrastructure de l'aéroport. Le service de navette est actuellement utilisé par les employés et leur expérience du transport autonome est étudiée. Parmi les employés qui utilisent le service autonome, 89 % sont prêts à l'utiliser à nouveau. Les premiers résultats montrent que le service est perçu comme sûr et comme une expérience positive. L'aéroport continuera à tester la technologie et à évaluer les possibilités d'expansion jusqu'à la fin du mois d'avril.", a déclaré Jan Zekveld, responsable de l'innovation au sein du Royal Schiphol Group.Schiphol est le premier aéroport néerlandais à utiliser cette technologie d'Ohmio, le fournisseur des bus autonomes, pour transporter des personnes au milieu du reste du trafic aérien. Ces "véhicules à guidage automatique" sont programmés pour suivre des itinéraires fixes tout en tenant compte des autres usagers de la route, de leur position sur la route et du moment où ils doivent s'arrêter ou céder le passage à la circulation.Les bus autonomes peuvent transporter huit personnes à la fois. Les employés peuvent monter à bord à partir d'un passage réservé au personnel qui donne accès au côté piste, et monter et descendre à n'importe quel endroit situé sur l'itinéraire. Chaque trajet dure environ 5 minutes.En 2050, le Royal Schiphol Group souhaite exploiter les aéroports les plus durables et les plus performants au monde. La création d'un service au sol plus durable et sans émissions contribue à cette ambition. Le Royal Schiphol Group prévoit que d'ici 2050, tous les véhicules auront été remplacés par une flotte contiguë de véhicules autonomes à zéro émission et que tous les processus associés auront été automatisés. Même dans le cadre d'une opération au sol autonome, l'employé aura toujours un rôle important à jouer. Le travail sera plus directif par nature et impliquera une variété de tâches.", a déclaré Mohammed Hikmet, directeur général d'Ohmio.Ohmio développe des véhicules autonomes connectés à un système de transport intelligent. Les bus sont autopilotés et peuvent communiquer avec les panneaux de signalisation et d'autres véhicules (autonomes). La technologie qui sous-tend ces véhicules autonomes a été développée par HMI Technologies à Pakuranga, Auckland - une entreprise technologique mondiale qui innove dans le domaine des systèmes de transport intelligents, tels que les panneaux de signalisation électroniques.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette utilisation des voitures autonomes pertinente ou sûre ?