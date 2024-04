Le parkour robo-pionnier dans le monde de la robotique

Les capacités de ANYmal redéfinissent la robotique

ANYmal est un robot quadrupède conçu pour fonctionner de manière autonome dans des environnements difficiles. Entraîné par des actionneurs spéciaux conformes et à couple contrôlable avec précision, le système est capable de courir de manière dynamique et de grimper à grande vitesse. Grâce à des capteurs laser et des caméras intégrés, le robot peut percevoir son environnement pour créer en permanence des cartes et se localiser avec précision. Sur la base de ces informations, il peut planifier de manière autonome sa trajectoire de navigation et sélectionner avec soin les points d'appui pendant la marche.ANYmal transporte des batteries pour une autonomie de plus de 2 heures et différents équipements sensoriels tels que des caméras optiques et thermiques, des microphones, des capteurs de détection de gaz et des éclairages actifs. Avec cette charge utile, la machine pèse moins de 30 kg et peut donc être facilement transportée et déployée par un seul opérateur.Malgré ces avancées, des défis subsistent, notamment en ce qui concerne l'adaptation du robot à une variété d'environnements et d'obstacles différents. De plus, le processus d'entraînement des algorithmes nécessite du temps et de la précision. Néanmoins, les progrès réalisés avec ANYmal ouvrent la voie à une meilleure compréhension des capacités et des limites des robots quadrupèdes, avec l'objectif ultime d'accroître leur agilité et leur polyvalence dans diverses situations.Les adeptes du parkour humain sont connus pour leurs prouesses acrobatiques d'une agilité remarquable, et bien qu'ANYmal ne puisse pas les égaler, le robot a réussi à sauter par-dessus des espaces, à grimper et à descendre de grands obstacles, et à s'accroupir pour manœuvrer sous un obstacle, selon un article récent publié dans la revue Science Robotics.Créé il y a près de 40 ans dans les rues de Paris, le Parkour a une histoire unique. Ce qui a commencé comme une étude du mouvement humain s'est transformé en une course d'obstacles, qui a évolué vers des techniques enseignées aux pompiers. L'acteur et cascadeur français David Belle a appris ces techniques de son père et a commencé à faire le parcours avec ses amis. Le sport a parcouru un long chemin depuis lors, et nous sommes ici pour vous montrer que le Parkour n'est pas seulement un sport pour les vidéos virales. Il s'adresse à de vraies personnes qui veulent apprendre des mouvements pratiques et rendre leur corps utile.L'équipe de l'ETH Zürich a introduit l'approche originale de l'apprentissage par renforcement d'ANYmal en 2019 et a amélioré sa proprioception (la capacité de détecter le mouvement, l'action et l'emplacement) trois ans plus tard. L'année dernière, l'équipe a présenté un trio de robots ANYmal personnalisés, testés dans des environnements aussi proches que possible des durs terrains lunaires et martiens. Comme indiqué précédemment, les robots capables de marcher pourraient aider les futurs rovers et atténuer le risque de dommages causés par des arêtes tranchantes ou la perte de traction dans le régolithe meuble. Chaque robot était équipé d'un capteur lidar, mais ils étaient tous spécialisés dans des fonctions particulières et suffisamment souples pour se remplacer les uns les autres : si l'un d'eux tombe en panne, les autres peuvent prendre le relais.Par exemple, l'objectif principal du modèle Scout était de surveiller son environnement à l'aide de caméras RVB. Ce robot utilisait également un autre imageur pour cartographier les régions et les objets d'intérêt à l'aide de filtres laissant passer différentes zones du spectre lumineux. Le modèle Scientist avait l'avantage d'avoir un bras équipé d'un MIRA (Metrohm Instant Raman Analyzer) et d'un MICRO (microscopic imager). Le MIRA a permis d'identifier les produits chimiques contenus dans les matériaux trouvés à la surface de la zone de démonstration en se basant sur la façon dont ils diffusent la lumière, tandis que le MICRO placé sur le poignet a permis de les imager de près. L'hybride était plus généraliste, aidant l'éclaireur et le scientifique à mesurer des cibles scientifiques telles que des blocs rocheux et des cratères.Malgré les progrès réalisés ces dernières années par ANYmal et les robots à jambes similaires, il reste encore des défis importants à relever avant qu'ils ne soient aussi agiles que les humains et d'autres animaux. « Avant le début du projet, plusieurs de mes collègues chercheurs pensaient que les robots à jambes avaient déjà atteint les limites de leur potentiel de développement », a déclaré le coauteur Nikita Rudin, un étudiant diplômé de l'ETH Zurich qui pratique également le parkour. « Mais j'avais une opinion différente. En fait, j'étais persuadé que l'on pouvait faire beaucoup plus avec la mécanique des robots à jambes ~.Le parkour est assez complexe du point de vue de la robotique, ce qui en fait une tâche idéale pour la prochaine étape de l'équipe suisse dans les capacités d'ANYmal. Le Parkour peut comporter de gros obstacles, ce qui oblige le robot à "effectuer des manœuvres dynamiques aux limites de l'actionnement tout en contrôlant avec précision le mouvement de la base et des membres", écrivent les auteurs. Pour réussir, ANYmal doit être capable de détecter son environnement et de s'adapter aux changements rapides, en sélectionnant une trajectoire et une séquence de mouvements réalisables à partir de son ensemble de compétences programmées. Et il doit faire tout cela en temps réel avec un système informatique embarqué limité.L'approche globale de l'équipe suisse combine l'apprentissage automatique et le contrôle basé sur un modèle. Elle divise la tâche en trois composants interconnectés : un module de perception qui traite les données des caméras embarquées et du LiDAR pour estimer le terrain ; un module de locomotion avec un catalogue programmé de mouvements pour surmonter des terrains spécifiques ; et un module de navigation qui guide le module de locomotion dans le choix des compétences à utiliser pour franchir différents obstacles et terrains à l'aide de commandes intermédiaires.Rudin, par exemple, a utilisé l'apprentissage automatique pour enseigner à ANYmal de nouvelles compétences par essais et erreurs, notamment l'escalade d'obstacles et la manière de les escalader et d'en redescendre. La caméra du robot et son réseau neuronal artificiel lui permettent de choisir les meilleures manœuvres en fonction de son entraînement préalable. Un autre étudiant diplômé, Fabian Jenelten, a utilisé le contrôle basé sur un modèle pour apprendre à ANYmal à reconnaître et à franchir des espaces dans des piles de décombres, en y ajoutant l'apprentissage automatique afin que le robot puisse appliquer avec plus de souplesse des modèles de mouvement connus à des situations inattendues.L'avancée technologique présentée par le robot quadrupède développé par l'équipe de recherche de l'ETH Zürich, représente une étape importante dans le domaine de la robotique autonome. La combinaison de l'apprentissage automatique et du contrôle basé sur un modèle a permis à ce robot de développer des compétences de parkour rudimentaires, renforçant ainsi sa capacité à naviguer dans des environnements complexes.Les caractéristiques techniques d'ANYmal sont impressionnantes, notamment sa capacité à courir de manière dynamique, à grimper rapidement et à s'accroupir pour franchir des obstacles. De plus, ses capteurs intégrés lui permettent de percevoir son environnement et de créer des cartes pour une navigation autonome précise. Cependant, malgré ces avancées, quelques points critiques méritent d'être soulignés. Premièrement, la question de l'adaptabilité du robot à différents environnements et obstacles reste une préoccupation majeure. Les tests ont été réalisés dans des conditions spécifiques, mais il est important de vérifier si ANYmal peut fonctionner de manière fiable dans une variété de situations réelles.Deuxièmement, le processus d'entraînement des algorithmes nécessite du temps et de la précision, ce qui peut limiter la scalabilité et la généralisation de cette technologie. Des efforts supplémentaires seront nécessaires pour rendre ce processus plus efficace et moins laborieux.Enfin, bien que les progrès réalisés avec ANYmal soient prometteurs, il est important de reconnaître qu'il reste encore beaucoup à faire pour atteindre une agilité et une polyvalence comparables à celles des animaux réels. Les robots quadrupèdes comme ANYmal ont le potentiel de révolutionner de nombreux domaines, mais il est crucial de continuer à investir dans la recherche et le développement pour surmonter les défis restants et exploiter pleinement leur potentiel.Source : ETH Zürich Quel est votre avis sur le sujet ?Quelle est la pertinence réelle de ANYmal dans des situations de sauvetage ou de recherche, étant donné ses compétences de parkour actuelles et ses capacités limitées ?