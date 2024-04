Robots domestiques d’Apple : Quelles plus-values possibles par rapport à l’existant ? La collecte massive de données est un axe possible d’amélioration

Apple tente ainsi de rejoindre des entreprises comme Amazon avec son projet dénommé Astro. Ce robot peut faire (de façon automatique ou en étant contrôlé à distance) le tour d’un domicile, donner une vue en direct de ce qu'il voit et envoyer des notifications s'il aperçoit quelque chose d'inhabituel. Cela signifie que le possesseur de ce robot peut surveiller son animal de compagnie, détecter les intrus ou s’assurer de l’extinction de son four. Astro est mobile grâce à une technologie qu'Amazon a baptisée Intelligent Motion. Il utilise la localisation et la cartographie simultanées (SLAM pour simultaneous location and mapping) pour s'assurer qu'Astro se déplace sans buter sur des objets, même si quelqu'un a oublié quelque chose sur le sol qui n'était pas là auparavant.Samsung a présenté une nouvelle version de son robot de compagnie intelligent Ballie lors d’une conférence de presse au Mandalay Bay Hotel à Las Vegas le 8 janvier 2024. Ballie est un robot sphérique qui agit comme un assistant personnel pour la maison, capable de se déplacer de façon autonome pour accomplir diverses tâches. Il peut se connecter et gérer les appareils électroménagers de la maison, et apprendre des habitudes et des préférences des utilisateurs pour leur fournir des services plus intelligents et personnalisés. Ballie dispose également d’un projecteur intégré qui lui permet de projeter des films, des appels vidéo, des salutations et même des séances d’exercice sur les murs et les sols. Il peut également jouer de la musique et répondre aux appels téléphoniques.Ces robots ont un dénominateur commun de par la façon dont ils sont mis sur pied : la collecte massive de données ensuite mises à disposition des grandes enseignes technologiques.Pour mémoire, après qu'Amazon ait déclaré en août 2022 avoir acquis iRobot, la société derrière les aspirateurs Roomba, des experts en confidentialité des données et des chercheurs antitrust ont rapidement tiré la sonnette d'alarme, affirmant que la grande enseigne de la technologie pourrait utiliser cet achat pour aspirer des informations personnelles à l'intérieur des maisons des utilisateurs. Cette décision, a déclaré un chercheur, est particulièrement dangereuse pour plusieurs raisons : premièrement, Amazon acquerra une part de marché établie, et non une startup, ce qui, selon lui, couperait la concurrence sur un marché qui n'était déjà pas compétitif et pourrait favoriser la croissance d'Amazon. Deuxièmement, en raison de la quantité massive de données qui accompagne l'accès aux ensembles de données établis d'iRobot, Amazon peut collecter de nouvelles informations via les robots.Les aspirateurs Roomba avancés disposent d'une technologie de cartographie interne qui apprend le plan d'étage de la maison d'un utilisateur. Les appareils peuvent également « s'adapter et mémoriser » jusqu'à 10 plans d'étage « afin que les utilisateurs puissent transporter leur robot à un autre étage ou dans une maison séparée, où le robot reconnaîtra son emplacement et nettoiera comme indiqué », selon les communiqués de presse d'iRobot. Certains modèles sont équipés de caméras basse résolution pour éviter les obstacles et faciliter la cartographie.« Les gens ont tendance à considérer Amazon comme une société de vente en ligne, mais en réalité, Amazon est une société de surveillance. C'est le cœur de son modèle commercial, et c'est ce qui motive son pouvoir de monopole et ses bénéfices », a déclaré Evan Greer, directeur de l'organisation à but non lucratif de défense des droits numériques Fight for the Future. « Amazon veut avoir ses mains partout, et l'acquisition d'une entreprise qui repose essentiellement sur la cartographie de l'intérieur des maisons des gens semble être une extension naturelle de la portée de surveillance dont Amazon dispose déjà ».Ron Knox, chercheur principal et écrivain pour l'Institute for Local Self-Reliance – une organisation à but non lucratif qui fournit une assistance technique aux entreprises communautaires – a déclaré dans une série de tweets après l'annonce de l'acquisition que l'accord de 1,7 milliard de dollars, la quatrième plus grande acquisition dans le portfolio d'Amazon « peut être l'acquisition la plus dangereuse et la plus menaçante de l'histoire de l'entreprise ».D'ailleurs, la Federal Trade Commission a officiellement ouvert une enquête pour déterminer si les données fournies par l'aspirateur robot Roomba donnent à Amazon un avantage injuste dans la vente.Que pensez-vous des robots compagnons à usage domestique en général ? Utiles ou inutiles pour votre maison ?Quelles sont les tâches que vous aimeriez confier à un tel robot ?Quels sont les avantages et les inconvénients de posséder un tel robot ?