Tesla Robotaxi unveil on 8/8 — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2024

Elon Musk a révélé que Tesla lèverait le rideau sur un robotaxi cet été, une nouvelle qui intervient alors que l'adoption des véhicules à conduite autonome se heurte à des problèmes de sécurité. Le patron milliardaire du constructeur de voitures électriques n'a pas donné de détails, se contentant de préciser dans son message sur X que le "" aura lieu le 8 août. Les actions de Tesla ont augmenté de plus de 3 % dans les échanges après bourse à la suite de ce message, après avoir terminé la journée en baisse.M. Musk se vante depuis longtemps des travaux réalisés par Tesla sur ses systèmes permettant aux voitures électriques de se conduire elles-mêmes. Les modèles Tesla équipés du système FSD (Full Self-Driving) "", a-t-il déclaré dans un message publié sur X en mars. Musk a également déclaré que les propriétaires de véhicules Tesla dotés d'une FSD pourront faire en sorte que leur voiture serve de robotaxis, au lieu de rester garée sans rien faire.Malgré son potentiel, le déploiement des véhicules autonomes aux États-Unis a été jusqu'à présent timide et incertain, les autorités de régulation et le public ayant exprimé des inquiétudes en matière de sécurité. San Francisco a été un terrain d'essai pour cette technologie.Les robotaxis de Waymo, filiale de Google, ont été la cible de vandales opposés aux véhicules autonomes, tandis que Cruise, propriété de GM, a suspendu pour une durée indéterminée son service de robotaxis à la fin du mois d'octobre, après plusieurs accidents qui ont déclenché une campagne de répression de la part des autorités californiennes.La fonction "autopilot" de Tesla a également fait l'objet d'un examen minutieux, car on l'accuse d'avoir surestimé ses capacités réelles dans le cadre de sa commercialisation. La révélation du robot-taxi de Tesla fait suite à un rapport selon lequel l'entreprise aurait abandonné le projet de Musk, annoncé de longue date, de fabriquer un modèle de voiture électrique vendu à près de 25 000 dollars afin de favoriser l'adoption sur le marché de masse. M. Musk a publié un message pour démentir cette information.Tesla a fait état cette semaine d'une forte baisse des ventes de voitures au premier trimestre, en raison de perspectives de demande décevantes pour les véhicules électriques, tandis que les acteurs historiques, dont Toyota, ont profité de l'amélioration des stocks aux États-Unis pour augmenter leurs ventes. Le géant de l'automobile de M. Musk a annoncé que les livraisons mondiales avaient chuté de 8,5 % au cours du trimestre, reflétant en partie la faiblesse du marché des ventes en Chine, où il est confronté à la forte concurrence des fabricants locaux de véhicules électriques. Dan Ives, analyste chez Wedbush, a qualifié les résultats trimestriels de "désastre total".Pensez-vous que cette annonce d'Elon Musk est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?