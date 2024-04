La Colombie-Britannique interdit les voitures autonomes après avoir vu pendant des années les voitures autonomes entraver les efforts d'intervention d'urgence et tué un piéton

La Colombie-Britannique a mis à jour sa loi sur les véhicules à moteur (Motor Vehicle Act) afin d'interdire les véhicules à conduite autonome hautement automatisés sur les routes publiques.Depuis le 5 avril, la nouvelle loi britanno-colombienne stipule que les voitures dotées d'une autonomie de niveau 3, 4 ou 5 ne peuvent pas conduire sur les voies publiques ou utiliser des systèmes d'autoconduite hautement automatisés. Les véhicules faisant partie d'un projet pilote approuvé par le gouvernement constituent l'exception, précise le gouvernement de la Colombie-Britannique.La conduite d'un tel véhicule - même sans les fonctions de conduite autonome - est passible d'une amende de 368 à 2 000 dollars et d'une peine d'emprisonnement de six mois.Le gouvernement de la Colombie-Britannique affirme que l'interdiction renforcera la sécurité des usagers vulnérables de la route, notamment les cyclistes et les piétons.", a déclaré Rob Fleming, ministre des transports et de l'infrastructure, dans un communiqué de presse. "Commentant l'interdiction, Vince Amodeo, directeur et responsable de la pratique technologique, et Nicole Brassard, vice-présidente de la Colombie-Britannique et coprésidente de la pratique technologique chez Global Public Affairs, indiquent que l'interdiction est "Bien que le gouvernement provincial reconnaisse que les véhicules à conduite autonome hautement automatisés feront un jour partie de la vie de ses résidents, il souligne que ces véhicules "".Le gouvernement de la Colombie-Britannique déclare :Amodeo et Brassard ajoutent : "La Society of Automotive Engineers (SAE) classe l'automatisation des véhicules dans un système de 0 à 5 niveaux.Les véhicules de niveau 0 ne sont pas automatisés. Ceux des niveaux 1 et 2 offrent des fonctions automatisées d'aide à la conduite, comme l'assistance au changement de voie ou le freinage automatique. Les niveaux 3 à 5 représentent des capacités d'auto-pilotage élevées à entièrement automatisées.Alors qu'il n'existe pas de véhicules à conduite autonome de niveau 3 à 5 au Canada, aux États-Unis, Mercedes-Benz propose son système Drive Pilot avec une autonomie de niveau 3. Le système Drive Pilot n'est autorisé qu'en Californie et dans certaines parties du Nevada. Il fonctionne dans un trafic dense à des vitesses allant jusqu'à 65 km/h. Il est également disponible en Europe.BMW est également prêt à commercialiser son pack Personal Pilot L3 de niveau 3 en option sur sa nouvelle BMW Série 7. Ce système n'est disponible qu'en Allemagne et fonctionne sur les autoroutes séparées à une vitesse maximale de 60 km/h. Il n'est pas disponible en Amérique du Nord.La semaine dernière, Tesla a lancé son abonnement Full Self-Driving (FSD) au Canada pour 99 dollars par mois. Les systèmes FSD et Autopilot de Tesla sont classés au niveau 2 d'autonomie.Pensez-vous que cette interdiction est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?