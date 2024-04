Le deuxième employeur privé au monde emploie 1,5 million de personnes. C'est beaucoup, mais cela représente une diminution de plus de 100 000 employés par rapport aux 1,6 million de travailleurs que comptait l'entreprise en 2021. Parallèlement, l'entreprise disposait de 520 000 robots en 2022 et de 200 000 robots en 2019. Alors qu'Amazon introduit des centaines de milliers de robots par an, l'entreprise diminue lentement le nombre de ses employés.Les robots, y compris les nouveaux modèles tels que Sequoia et Digit, sont conçus pour effectuer des tâches répétitives, améliorant ainsi l'efficacité, la sécurité et la rapidité de livraison pour les clients d'Amazon. Sequoia, par exemple, accélère la gestion des stocks et le traitement des commandes dans les centres d'exécution, tandis que Digit, un robot bipède développé en collaboration avec Agility Robotics, s'occupe de tâches telles que le déplacement de caisses vides.Cet investissement important dans la robotique témoigne de l'engagement d'Amazon en faveur de l'innovation dans sa chaîne d'approvisionnement et souligne la conviction de l'entreprise quant au potentiel synergique de la collaboration entre l'homme et le robot. Malgré l'ampleur de l'automatisation, Amazon souligne que le déploiement de robots a conduit à la création de nouvelles catégories d'emplois qualifiés au sein de l'entreprise, ce qui reflète une tendance plus large de l'industrie vers l'intégration de technologies de pointe dans la main-d'œuvre humaine.Le déploiement de plus de 750 000 robots par Amazon représente une avancée significative vers l'automatisation au sein du deuxième employeur mondial. Ce changement pourrait avoir un impact significatif sur la dynamique de l'emploi au sein de l'entreprise et au-delà. Bien qu'Amazon affirme que les robots sont destinés à travailler en collaboration avec les employés, en les aidant à effectuer des tâches répétitives pour améliorer l'efficacité et la sécurité sur le lieu de travail, les inquiétudes concernant le déplacement des emplois et les implications pour la main-d'œuvre sont inévitables.L'intégration par Amazon de robots tels que Sequoia et Digit dans ses centres de traitement des commandes s'inscrit dans une stratégie plus large visant à améliorer les opérations de sa chaîne d'approvisionnement grâce à des technologies de pointe. Les robots sont conçus pour rationaliser les opérations et garantir des délais de livraison plus courts aux clients. L'entreprise souligne que les solutions robotiques favorisent la sécurité sur le lieu de travail et lui permettent d'offrir une plus large gamme de produits à livrer le jour même ou le lendemain.L'introduction d'un si grand nombre de robots dans la main-d'œuvre soulève des questions sur le rôle futur du travail humain dans le modèle opérationnel d'Amazon. L'impact sur les emplois, en particulier les tâches très répétitives qui pourraient être facilement automatisées, est une préoccupation pour beaucoup. Des recherches menées par des institutions telles que le Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont montré que les robots industriels ont un impact négatif significatif sur les travailleurs, affectant les emplois et les salaires dans les zones où ils sont déployés. Le débat plus large sur les conséquences économiques et politiques de l'automatisation met en évidence les craintes généralisées de déplacement d'emplois et le potentiel d'accroissement des inégalités de revenus.Malgré ces inquiétudes, Amazon a souligné la création de 700 catégories d'emplois qualifiés qui n'existaient pas auparavant dans l'entreprise, ce qui suggère que l'automatisation peut également conduire à la création de nouveaux types d'opportunités d'emploi. Cette évolution de la main-d'œuvre d'Amazon pourrait refléter un changement dans la nature du travail, où les employés humains s'orientent vers des tâches plus complexes et non répétitives qui exigent des niveaux plus élevés de compétences et de créativité.Amazon pourrait servir de microcosme pour des tendances plus larges dans l'économie, où l'intégration de la robotique et de l'intelligence artificielle (IA) remodèle les industries et le marché du travail. Le défi pour Amazon, et pour la société dans son ensemble, sera de naviguer dans ces changements de manière à maximiser les avantages de l'automatisation tout en atténuant les effets négatifs sur l'emploi et en veillant à ce que les gains résultant de l'augmentation de la productivité soient largement partagés par la main-d'œuvre.Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que cette initiative d'Amazon est judicieuse et pertinente ?Pensez-vous qu'il y aura des réductions encore plus importantes de la main-d'œuvre humaine d'Amazon dans les années à venir ?