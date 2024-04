Elon Musk, PDG de Tesla, semble communiquer moins que d'habitude sur les récents développements au sein de son entreprise. Tesla traverse une période difficile après des années de croissance au cours desquels l'entreprise a vu le coût de son action s'envoler, faisant d'elle le constructeur automobile le plus précieux au monde avec une valorisation boursière dépassant les 700 milliards de dollars. Mais les frasques répétées du système d'aide à la conduite Autopilot de Tesla et de sa technologie de conduite autonome Full Self-Driving (FSD), ainsi que de nombreux autres défis, ont fini par détériorer les résultats de l'entreprise.La capitalisation boursière de Tesla a fondu de 40 % depuis le début de l'année à 468 milliards de dollars à la clôture lundi, et même ses plus fervents partisans sont stressés par l'évolution de la situation. Au début du mois, Tesla a enregistré sa première baisse des ventes en quatre ans, signe d'un avenir plus difficile. Les actions de Tesla ont chuté de plus de 40 % depuis le début de l'année, dont 13 % la semaine dernière. L'entreprise a licencié la semaine dernière plus de 14 000 personnes, soit environ 10 % de sa main-d'œuvre mondiale. Selon un rapport de Bloomberg, les coupes pourraient atteindre 20 % en fin de compte.Après la publication des résultats du premier trimestre, Musk répondra aux questions habituelles sur les nouveaux produits, les nouvelles usines et les progrès réalisés dans le cadre de sa vision futuriste des voitures autonomes et des travailleurs robotisés. Mais devra également répondre à des questions sur la situation actuelle de l'entreprise et sur les raisons pour lesquelles tout semble aller de travers. « Tout le monde attend ce que Musk va dire sur la stratégie de Tesla, sur ses nouveaux produits ou encore sur la situation en Chine », explique à l'AFP Stephanie Valdez Streaty, directrice d'Industry Insight chez Cox Automotive.Elle a ajouté : « Tesla a connu une réussite incroyable en accélérant l'adoption du véhicule électrique. Ils ont vraiment été cruciaux pour créer cette dynamique, mais désormais ils doivent nous dire quel est leur plan ». Beaucoup d'espoirs ont été placés dans le prochain véhicule électrique abordable de l'entreprise, le "Model 2" à 25 000 dollars. Mais Reuters a rapporté que Musk avait annulé le projet, préférant consacrer les ressources de l'entreprise à un robotaxi entièrement autonome. (Musk a qualifié l'article de Reuters de "mensonges", mais jusque-là, l'entrepreneur n'a pas encore affirmé son soutien à ce modèle à bas prix.)Dan Ives, analyste chez Wedbush et partisan de longue date de Tesla, a écrit : « alors que nous avons connu des périodes beaucoup plus précaires dans l'histoire de Tesla en 2015, 2018, 2020, etc., cette fois-ci est clairement un peu différente, car, pour la première fois, de nombreux adeptes de longue date de Tesla abandonnent l'histoire et jettent l'éponge ». Musk a prévenu d'un ralentissement, mais la chute brutale a tout de même pris beaucoup de monde par surprise. Les données indiquent que les ventes de véhicules électriques de Tesla ont chuté de 13 % au premier trimestre, par rapport au premier trimestre de 2023.Pendant ce temps, ses principaux concurrents, comme BMW, Mercedes, Hyundai et Kia, ont vu leurs ventes de véhicules électriques augmenter de deux, voire trois chiffres. Ford, par exemple, a vu ses ventes augmenter d'environ 86 % au premier trimestre par rapport à l'année dernière, pour un total de 20 223 véhicules électriques. Ce chiffre a toutefois chuté de 22 % par rapport au quatrième trimestre de 2023. De plus, en Chine, où Tesla a fortement contribué à créer un marché pour les véhicules électriques, le constructeur automobile américain est en train de perdre du terrain face à de nombreux constructeurs nationaux.Malgré les difficultés sans cesse croissantes, Tesla reste le constructeur automobile le plus précieux au monde, avec une capitalisation boursière d'environ 468 milliards de dollars. Il reste le plus grand nom des véhicules électriques, avec une part de marché de 51 % aux États-Unis. Mais ce chiffre est en baisse par rapport aux 65 % de 2022, car de plus en plus de constructeurs automobiles enrichissent leur gamme de véhicules électriques avec des alternatives viables et la concurrence de Tesla s'intensifie. Pour rappel, Tesla a été la première entreprise à prouver qu'il existait un marché pour les véhicules électriques.Mais l'entreprise a été lente à innover au cours de ces dernières années. Le leadership de Musk est remis en question, notamment parce qu'il a racheté de nouvelles entreprises et s'est lancé dans de nouveaux projets, s'éparpillant dans le processus. Aujourd'hui, les grands paris de Tesla semblent se solder par un échec. Le déploiement du Cybertruck a été entaché de problèmes, culminant avec le rappel précipité de la semaine dernière. Les systèmes Autopilot et FSD de Tesla sont confrontés à des problèmes épineux et Musk n'a toujours pas tenu sa promesse de livrer un véhicule entièrement autonome.Les familles des conducteurs de Tesla qui ont été tués dans des accidents impliquant l'Autopilot ont poursuivi l'entreprise pour mort injustifiée. Le mandat de Musk à la tête de X a aliéné de nombreux clients progressistes de Tesla, qui ont vu avec horreur Musk promouvoir des théories conspirationnistes de droite sur la plateforme. Par ailleurs, en dépit des fanfaronnades de Musk et de ses affirmations sur le fait que Tesla est réellement une entreprise d'IA, il s'agit toujours d'une simple entreprise automobile. L'emprise de Tesla sur le marché des véhicules électriques est en train de s'effriter.Si Musk ne parvient pas à formuler une vision claire et positive pour Tesla, l'emprise de l'entreprise pourrait encore s'affaiblir. Enfin, Musk tente également d'obtenir le soutien des actionnaires pour une rémunération "extraordinaire" de 55,8 milliards de dollars, convenue pour la première fois en 2018, mais rejetée par le tribunal de la chancellerie du Delaware l'année dernière. Ce pactole devrait lui permettre de récupérer une grande partie de la participation qu'il a abandonnée afin d'obtenir des liquidités pour racheter Twitter à 44 milliards de dollars fin 2022.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la période difficile que traverse Tesla depuis quelque temps ?Elon Musk est-il responsable de cette mauvaise passe ? Tesla a-t-il besoin d'un nouveau leadership ?Tesla parviendra-t-il à remonter la pente alors que la concurrence s'intensifie davantage et que l'entreprise a du mal à innover ?