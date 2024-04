Une entreprise de l'Ohio a dévoilé le Thermonator, un chien-robot équipé d'un lance-flammes. Cet appareil est le tout premier chien robot quadrupède lance-flammes fabriqué par Throwflame. Proposé au prix de 9 420 dollars, le Thermonator est désormais disponible à l'achat pour le grand public et les agences gouvernementales. Il peut être commandé à distance par wifi ou bluetooth pour lancer des jets de feu jusqu'à 9 mètres.Le Thermonator est équipé de la capacité d'éviter les obstacles et peut même sauter dans les airs. Il est doté d'une visée laser et a une autonomie d'une heure. Throwflame a suggéré plusieurs utilisations potentielles pour ce robot, telles que le contrôle et la prévention des incendies de forêt, le divertissement ou le déneigement et le déglaçage des voies d'accès. Dans une vidéo de démonstration, le Thermonator se fraie un chemin dans une forêt et met le feu aux alentours sur son passage.Throwflame souligne l'utilité du quadrupède en conjonction avec le lance-flammes ARC, citant sa capacité à générer du feu à la demande dans n'importe quel endroit. Cette combinaison unique d'un chien robot et d'un lance-flammes ouvre un large éventail de possibilités d'application. L'entreprise propose d'autres fonctions pour le Thermonator au-delà des tâches liées au feu, ce qui pourrait diversifier son utilisation dans une variété de scénarios. Avec ses caractéristiques avancées et ses fonctionnalités polyvalentes, le Thermonator représente une fusion innovante de la robotique et de la technologie des lance-flammes.La mise à disposition du Thermonator pour l'achat public marque une étape importante dans le domaine des dispositifs robotiques. Avec son lance-flammes et son fonctionnement télécommandé, ce robot représente une nouvelle frontière dans le développement technologique. Le potentiel d'applications à la fois récréatives et pratiques suggère un large intérêt du marché pour un produit aussi unique. La capacité du Thermonator à manœuvrer et à déployer le feu dans divers environnements démontre son adaptabilité et son efficacité dans des contextes variés.Le dévoilement du Thermonator soulève des questions sur les considérations éthiques entourant l'utilisation de robots dotés de telles capacités. Si le dispositif peut offrir des solutions pratiques pour des tâches spécifiques, ses implications potentielles dans des domaines tels que la sûreté, la sécurité et l'impact sur l'environnement doivent être évaluées avec soin.La combinaison de la robotique et de la technologie du lance-flammes dans le Thermonator suscite des discussions sur l'avenir des interactions homme-robot et sur les limites éthiques du déploiement de tels dispositifs. À mesure que la technologie progresse, l'acceptation et la réglementation de robots tels que le Thermonator feront l'objet d'un examen et d'un débat continus.En conclusion, l'introduction du Thermonator par Throwflame marque le début d'une nouvelle ère en matière d'innovation et de fonctionnalité robotiques. Avec son lance-flammes, ses caractéristiques avancées et son fonctionnement télécommandé, ce chien robot quadrupède ouvre un large éventail de possibilités d'utilisation pratique et récréative.Toutefois, les implications éthiques et les risques potentiels associés au déploiement de tels dispositifs soulignent la nécessité d'une réflexion et d'une réglementation approfondies. Alors que les limites de la technologie continuent de s'étendre, l'avenir des robots tels que le Thermonator sera façonné par les discussions et les décisions en cours concernant leur rôle dans la société.Pensez-vous que Thermonator est un robot crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?