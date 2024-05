Elon Musk a licencié l'équipe superchargeurs après avoir reçu 17 millions $ de subventions fédérales, Tesla prend l'argent public tandis que son PDG Elon Musk tweete que Biden est en train de ruiner le pays

Tesla a annoncé qu'elle allait licencier toutes les personnes travaillant dans les équipes chargées des nouveaux véhicules et des superchargeurs. À ce stade, personne n'a la moindre idée de ce à quoi pensait le PDG Elon Musk ou de ce qui va se passer à l'avenir. Y compris les autres constructeurs automobiles qui ont récemment opté pour le NACS.Peut-être Musk cherche-t-il simplement à se retirer du secteur de la recharge ? Si c'est le cas, il doit s'agir d'un développement récent car, comme le rapporte Politico, Tesla est également le plus grand bénéficiaire des subventions fédérales pour la recharge des VE dans le cadre de la loi bipartisane sur les infrastructures. Sur l'ensemble des subventions accordées jusqu'à présent pour la recharge des VE, Tesla en aurait obtenu près de 13 %, pour un montant total de plus de 17 millions de dollars.Étant donné que le réseau de superchargeurs de Tesla est actuellement le meilleur réseau du pays, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Et compte tenu des accords conclus par Tesla pour permettre à des véhicules autres que des Teslas d'utiliser les Superchargeurs, il est presque surprenant que ce chiffre ne soit pas plus élevé. Tesla fait beaucoup de bêtises, mais son réseau de recharge n'en fait certainement pas partie.Mais peut-être que Tesla n'a pas reçu plus de subventions pour éviter de donner l'impression que le gouvernement fédéral lui fait les poches ou crée un monopole financé par l'État. Comme le souligne Politico, il est peu probable que 13 % de l'ensemble des subventions accordées donnent lieu à des plaintes antitrust.Tesla n'est pas seulement avantagé par le réseau qu'il a déjà construit. En plus de proposer des centres de recharge plus grands que la plupart de ses concurrents, Tesla les construit également pour beaucoup moins d'argent. Les 17 millions de dollars qui lui ont été accordés concernaient 41 stations de recharge, alors que la société Francis Energy, basée dans l'Oklahoma, aurait eu besoin de 30,4 millions de dollars pour construire 37 stations.L'ironie, bien sûr, c'est qu'alors que Tesla est plus qu'heureux de prendre l'argent du gouvernement fédéral, son PDG a passé des mois à tweeter sur la façon dont Biden ruine le pays, le qualifiant de "", tout en s'engageant activement dans la mise en œuvre de la théorie du grand remplacement, une conspiration d'extrême droite incroyablement raciste qui prétend que les immigrés vont anéantir la race blanche.Si Musk avait des principes, on pourrait penser qu'il aurait refusé l'argent de la marionnette, mais Musk n'a pas d'autres principes que de faire ce qu'il veut à tout moment. Plus important encore, la décision de Musk de licencier l'ensemble de l'équipe Superchargeurs est encore plus déroutante. Tesla était dans une position incroyable pour continuer à recevoir de nouvelles subventions.Tesla avait clairement intérêt à poursuivre le développement du réseau de Superchargeurs. Et maintenant, abandonné ? Peut-être Musk prévoit-il d'engager une toute nouvelle équipe Superchargeurs. Peut-être que Tesla prévoit simplement de laisser les Superchargeurs en jachère.: TeslaQuel est votre avis sur le sujet ?