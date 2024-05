Introducing 𝐀𝐋𝐎𝐇𝐀 𝐔𝐧𝐥𝐞𝐚𝐬𝐡𝐞𝐝 🌋 - Pushing the boundaries of dexterity with low-cost robots and AI. @GoogleDeepMind



Finally got to share some videos after a few months. Robots are fully autonomous filmed in one continuous shot. Enjoy! pic.twitter.com/5cREmQ9hqL — Tony Z. Zhao (@tonyzzhao) April 16, 2024

Des robots dans nos maisons : les défis Éthiques et Pratiques de Mobile ALOHA

Dans une autre avancée récente, des étudiants de Stanford ont collaboré avec le laboratoire d'intelligence artificielle DeepMind de Google pour développer Mobile ALOHA, un robot domestique polyvalent capable de réaliser des tâches complexes. Ce système de manipulation mobile apprend des comportements humains par observation et peut ensuite exécuter des tâches de manière autonome. Monté sur une plate-forme mobile et équipé de deux bras robotisés, Mobile ALOHA est open source et construit à partir de composants disponibles dans le commerce. Son fonctionnement repose sur l'apprentissage par l'observation et la répétition : après avoir assisté à la réalisation d'une tâche humaine une cinquantaine de fois, le robot est capable de les reproduire de manière autonome.Cette initiative conjointe entre Tony Z. Zhao, doctorant à Stanford, et la professeure adjointe Chelsea Finn de l'équipe Mobile Aloha, en collaboration avec des experts en robotique du laboratoire Google DeepMind, a permis de mettre au point des bras manipulateurs jumelés Aloha 2. Ces bras ont été spécialement conçus pour améliorer les performances et la robustesse du modèle initial d'Aloha, tout en facilitant la collecte de données à grande échelle sur des tâches plus complexes. Les améliorations apportées comprennent notamment le remplacement du mécanisme à ciseaux sur les pinces par un rail à faible friction pour une manipulation plus précise des objets de petite taille, ainsi que l'intégration de caméras RealSense plus compactes offrant un champ de vision élargi.De plus, un système passif de compensation de gravité a été adopté pour soutenir les bras du chef pendant la téléopération, et un modèle de simulation amélioré a été développé pour faciliter l'apprentissage des tâches. Au cours de la dernière année, les chercheurs ont élargi la portée et la précision des tâches effectuées par la flotte Aloha 2, démontrant ainsi les progrès constants dans ce domaine passionnant de la robotique.La révélation d'ALOHA Unleashed par Google DeepMind marque une avancée significative dans le domaine de la robotique autonome et polyvalente, mettant en lumière l'intelligence artificielle et l'agilité remarquable de ces nouveaux robots. Les démonstrations à travers une série de vidéos, où les robots accomplissent diverses tâches telles que suspendre des chemises, insérer des engrenages précis et faire des lacets, illustrent bien leur capacité à s'adapter à des situations variées, y compris à des objets non préprogrammés. L'absence de montage dans ces vidéos renforce l'idée de l'autonomie réelle de ces robots, ce qui est une avancée significative dans le domaine.L'objectif déclaré de Google DeepMind avec ALOHA Unleashed est ambitieux : repousser les limites de la dextérité pour les robots à faible coût, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives dans différents domaines, de l'industrie à la vie quotidienne. Cependant, il est important d'examiner de manière critique les implications de ces avancées. Par exemple, il convient de se demander dans quelle mesure ces robots sont réellement capables de s'adapter à des situations imprévues dans des environnements réels, où les conditions peuvent être beaucoup plus complexes que dans des démonstrations contrôlées.Concernant Mobile ALOHA, le projet collaboratif entre des étudiants de Stanford et Google DeepMind, il représente également une avancée importante dans le domaine de la robotique domestique. L'utilisation d'un système de manipulation mobile capable d'apprendre par observation et de reproduire des tâches de manière autonome ouvre de nouvelles possibilités pour l'automatisation des tâches ménagères. Les améliorations apportées avec les bras manipulateurs jumelés Aloha 2 démontrent l'engagement à améliorer les performances et la robustesse des robots dans des environnements réels.Cependant, malgré ces progrès notables, il reste des défis à relever, notamment en termes de fiabilité et de sécurité des robots autonomes dans des environnements dynamiques et imprévisibles. De plus, des questions éthiques et sociales doivent être prises en compte, telles que l'impact sur l'emploi et la confidentialité des données. Bien que les avancées présentées par Google DeepMind et ses partenaires dans le domaine de la robotique soient impressionnantes, il est essentiel de maintenir un esprit critique et de continuer à évaluer ces technologies pour s'assurer qu'elles sont utilisées de manière responsable et bénéfique pour la société.Source : Tony Z. Zhao, PhD student at Stanford in a tweetQuel est votre avis sur le sujet ?Quels sont selon vous, les impacts potentiels de l'automatisation accrue des tâches ménagères sur le marché du travail et sur la répartition des emplois ?Dans quelle mesure les préoccupations éthiques et sociales liées à l'utilisation de technologies comme Mobile ALOHA sont-elles prises en compte dans le processus de développement et de déploiement ?Quels mécanismes de contrôle et de réglementation sont nécessaires pour garantir que les avantages de la robotique autonome sont équilibrés avec les considérations de sécurité et de protection des données ?