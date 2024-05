Waymo LLC, anciennement connu sous le nom de Google Self-Driving Car Project, est une entreprise américaine de technologie de conduite autonome. C'est une filiale d'Alphabet Inc, la société mère de Google. À l'automne 2015, Google a proposé "le premier trajet entièrement sans conducteur sur la voie publique". En octobre 2020, Waymo est devenue la première entreprise à proposer un service au public sans conducteur de sécurité dans le véhicule. Waymo exploite actuellement des services commerciaux de robotaxi à Phoenix, en Arizona, et à San Francisco, et de nouveaux services sont prévus à Los Angeles et à Austin, au Texas.Les autorités américaines de régulation de la sécurité automobile ont déclaré avoir ouvert une enquête sur les performances des véhicules à conduite autonome de Waymo d'Alphabet, à la suite de rapports faisant état d'un comportement de conduite de ses robotaxis susceptible d'enfreindre les lois sur la sécurité routière.La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a déclaré que son évaluation préliminaire portant sur environ 444 véhicules Waymo faisait suite à 22 rapports d'incidents, dont 17 collisions. L'agence a déclaré que dans certains de ces cas, les systèmes de conduite automatisée "" et que certaines collisions se sont produites peu de temps après que les systèmes de conduite automatisée "Waymo n'a pas abordé les incidents de sécurité spécifiques, mais a déclaré qu'il était "" L'entreprise a également déclaré qu'elle continuerait à travailler avec la NHTSA.Il s'agit de la dernière d'une série d'enquêtes ouvertes par la NHTSA sur les performances des véhicules autonomes après avoir lancé des enquêtes sur General Motors Cruise et Zoox d'Amazon.com. En février, Waymo a rappelé 444 véhicules à conduite autonome après deux collisions mineures survenues coup sur coup en Arizona, affirmant qu'une erreur logicielle pouvait amener les véhicules automatisés à prédire de manière inexacte le mouvement d'un véhicule remorqué.La NHTSA a déclaré que les 22 incidents incluaient soit des collisions en conduite autonome, soit des véhicules sans conducteur qui présentaient un comportement de conduite qui violait potentiellement les lois sur la sécurité routière. Les incidents incluent des collisions avec des objets stationnaires et semi-stationnaires tels que des barrières et des chaînes, ainsi que des collisions avec des véhicules en stationnement. La NHTSA a également cité des incidents "L'agence de sécurité automobile va enquêter sur les performances du système de conduite automatisée Waymo 5e génération "" L'enquête, qui est la première étape avant que l'agence puisse exiger un rappel si elle estime que les véhicules posent un risque déraisonnable pour la sécurité, évaluera les performances des véhicules Waymo "".Waymo a déclaré en mars qu'il commençait à offrir des services gratuits de robotaxi sans conducteur à certains membres du public à Los Angeles, après avoir reçu l'approbation d'une agence de l'État pour lancer son programme de covoiturage, Waymo One, à Los Angeles et dans certaines villes près de San Francisco. Waymo a commencé en mars à offrir des services autonomes à ses employés à Austin, au Texas, ce qui en fait la quatrième grande ville de covoiturage autonome après San Francisco, Phoenix et Los Angeles.Waymo a déclaré qu'il assurait actuellement plus de 50 000 "".: Régulateurs américains de la sécurité automobilePensez-vous que cette enquête est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?