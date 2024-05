Neuralink Corp. est une entreprise américaine de neurotechnologie qui a développé, à partir de 2024, des interfaces cerveau-ordinateur implantables (BCI), et qui est basée à Fremont, en Californie. Fondée par Elon Musk et une équipe de sept scientifiques et ingénieurs, Neuralink a été lancée en 2016 et a fait l'objet d'une première déclaration publique en mars 2017.Au début de ce mois, Neuralink a déclaré que de minuscules fils implantés dans le cerveau de son premier patient s'étaient déplacés. Certaines sources au courant du sujet ont rapporté que la société savait, grâce à des essais sur des animaux, que les fils pouvaient se rétracter.Selon le WSJ, qui cite une personne familière avec l'entreprise et un document qu'elle a consulté, l'entreprise a l'intention de résoudre le problème en enfonçant certains fils de l'appareil plus profondément dans le cerveau.Neuralink prévoit d'implanter son dispositif chez le deuxième patient en juin et chez 10 personnes au total cette année, selon le rapport, qui ajoute que plus de 1 000 tétraplégiques se sont inscrits à son registre de patients.La société a également l'intention de soumettre des demandes aux organismes de réglementation au Canada et en Grande-Bretagne dans les prochains mois pour commencer des essais similaires, selon le rapport.La FDA a déclaré qu'elle ne pouvait pas discuter ou divulguer des informations relatives à la demande d'essai sur l'homme d'une entreprise donnée ou à l'étude qui s'y rapporte.En février, la société a déclaré que le premier patient à qui l'on avait implanté une puce cérébrale avait pu contrôler une souris d'ordinateur par la pensée, « sans aucun effet indésirable ».Selon Neuralink, l'étude utilise un robot pour placer chirurgicalement un implant d'interface cerveau-ordinateur dans une région du cerveau qui contrôle l'intention de bouger.The Wall Street JournalQuel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, la décision de la FDA d'autoriser Neuralink à poursuivre les essais sur des humains est-elle pertinente ou judicieuse ?